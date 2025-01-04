Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 4 января 2025, по картам Таро

Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, четвертое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, четвертое января 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на четвертое января.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодняшний день принесет вам энергию и решительность, а тарологическая карта символизирует движение вперед, контроль над ситуацией и успех благодаря усилиям. Возьмите на себя инициативу и решайте все проблемы, которые сейчас вас волнуют.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это день приятных сюрпризов и эмоциональных открытий, а карта обещает неожиданные новости или жест внимания от близкого человека. Также это благоприятный день для творчества или романтических встреч.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце"

В этот день у вас будет радость и ясность, а эта тарологическая карта символизирует успех, позитив и хорошие перемены. Проведите этот день с близкими или займитесь любимым делом.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Этот день принесет вам настоящее вдохновение и желание действовать, а тарологическая карта символизирует новое начало. Это благоприятное время для того, чтобы проявить инициативу и воплотить свои мечты в жизнь.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Жрица"

Это день размышлений и интуиции, а карта говорит о том, что ответить на важные вопросы вы сможете внутри себя. Найдите гармонию между желаниями и возможностями.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Сегодняшний день станет для вас периодом удовлетворения и достижения целей, а тарологическая карта указывает на материальное благополучие и стабильность. Возможно, вас порадует завершение важного дела или вы будете наслаждаться "плодами" своего труда.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня в ваших отношениях будет настоящая гармония, а карта символизирует тепло и взаимопонимание. Это благоприятный день для укрепления семейных связей или упоминания о дорогих людях.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Этот день принесет вам немного задач и размышлений, а карта говорит о том, что все неясные дела вы решите благодаря интуиции. Не принимайте поспешных решений и доверьтесь собственным внутренним ощущениям.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта таро "Тройка Жезлов"

Сегодняшний день для вас станет днем планирования и уверенности, а тарологическая карта говорит о том, что все усилия начинают приносить хорошие результаты. Возможно, вы поймете, что вы на правильном пути.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Этот день будет для вас днем порядка и стабильности, а карта символизирует ответственность и контроль. Возможно, вам придется принять важное решение или взять на себя лидерскую роль.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день воспоминаний и теплых эмоций, а тарологическая карта указывает на встречу со старым другом или радость от приятных моментов из прошлого. Насладитесь общением с близкими и почувствуйте настоящую гармонию.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день настоящего счастья и эмоционального удовлетворения, а тарологическая карта символизирует гармонию в семье и радость от общения с родными. Насладитесь моментами и поблагодарите судьбу за то, что у вас есть сегодня.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, для каких знаков Зодиака 2025 год будет самым счастливым по картам Таро.

Ранее мы рассказывали о том, для каких знаков Зодиака январь 2025 года будет самым тяжелым по прогнозам Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака найдут вторую половинку весной 2025 года по Таро.