Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 4 января 2025, по картам Таро

Таро гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 4 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, четвертое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, четвертое января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на четвертое января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесница"
Сегодняшний день принесет вам энергию и решительность, а тарологическая карта символизирует движение вперед, контроль над ситуацией и успех благодаря усилиям. Возьмите на себя инициативу и решайте все проблемы, которые сейчас вас волнуют.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Паж Кубков"
Это день приятных сюрпризов и эмоциональных открытий, а карта обещает неожиданные новости или жест внимания от близкого человека. Также это благоприятный день для творчества или романтических встреч.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Солнце"
В этот день у вас будет радость и ясность, а эта тарологическая карта символизирует успех, позитив и хорошие перемены. Проведите этот день с близкими или займитесь любимым делом.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Этот день принесет вам настоящее вдохновение и желание действовать, а тарологическая карта символизирует новое начало. Это благоприятное время для того, чтобы проявить инициативу и воплотить свои мечты в жизнь.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Жрица"
Это день размышлений и интуиции, а карта говорит о том, что ответить на важные вопросы вы сможете внутри себя. Найдите гармонию между желаниями и возможностями.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
Сегодняшний день станет для вас периодом удовлетворения и достижения целей, а тарологическая карта указывает на материальное благополучие и стабильность. Возможно, вас порадует завершение важного дела или вы будете наслаждаться "плодами" своего труда.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Сегодня в ваших отношениях будет настоящая гармония, а карта символизирует тепло и взаимопонимание. Это благоприятный день для укрепления семейных связей или упоминания о дорогих людях.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Луна"
Этот день принесет вам немного задач и размышлений, а карта говорит о том, что все неясные дела вы решите благодаря интуиции. Не принимайте поспешных решений и доверьтесь собственным внутренним ощущениям.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта таро "Тройка Жезлов"
Сегодняшний день для вас станет днем планирования и уверенности, а тарологическая карта говорит о том, что все усилия начинают приносить хорошие результаты. Возможно, вы поймете, что вы на правильном пути.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Император"
Этот день будет для вас днем порядка и стабильности, а карта символизирует ответственность и контроль. Возможно, вам придется принять важное решение или взять на себя лидерскую роль.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шестерка Кубков"
Это день воспоминаний и теплых эмоций, а тарологическая карта указывает на встречу со старым другом или радость от приятных моментов из прошлого. Насладитесь общением с близкими и почувствуйте настоящую гармонию.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Это день настоящего счастья и эмоционального удовлетворения, а тарологическая карта символизирует гармонию в семье и радость от общения с родными. Насладитесь моментами и поблагодарите судьбу за то, что у вас есть сегодня.
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