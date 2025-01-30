Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 30 січня 2025, за картами Таро

Процес ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 30 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 30 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей день буде енергійним, а тарологічна карта радить бути цілеспрямованими і рішучими у справах. У стосунках можуть бути зміни, а на роботі це день для просування проєктів і подолання перешкод на своєму шляху.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Це день гармонії, турботи і достатку, а тарологічна карта вказує на гармонію у стосунках. На роботі ваші ідеї і творчість приведуть до того, що ви станете успішною людиною.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні ви можете потрапити в ситуацію, де потрібно прийняти важливе рішення, а тарологічна карта радить добре подумати перш, ніж робити вибір. У стосунках поговоріть чесно з партнером, а на роботі не поспішайте.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Цей день наповнений інтуїцією, а тарологічна карта радить піклуватися про партнера. На роботі для прийняття рішень варто використати свою інтуїцію.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це день ясності та радості, а тарологічна карта вказує на гармонію у стосунках. На роботі помітять і з гідністю оцінять ваші зусилля.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта "Вісімка Пентаклів"

Сьогодні варто зосередитися, а тарологічна карта каже, що ви зможете стати успішними, якщо будете добре працювати. У стосунках приділіть увагу деталям, а на роботі настав час покращити свої професійні навички.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день гармонії і взаєморозуміння, а тарологічна карта вказує на теплі та щирі стосунки. В особистому житті можлива романтика або зміцнення зв’язків, а на роботі варто зайнятися спільними проєктами і знайти бізнес-партнера.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це може бути напружений день, оскільки тарологічна карта говорить про конкуренцію. У стосунках можуть бути конфлікти, а на роботі вам доведеться боротися за власні ідеї.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Це день натхнення і надії, а тарологічна карта вказує на світле майбутнє. У стосунках ви можете налагодити взаєморозуміння з партнером, а на роботі помітять ваші зусилля.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто бути організованими, а тарологічна карта радить структурувати свої справи. У стосунках проявіть стабільність і впевненість, а на роботі це час для прийняття серйозних рішень.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день спогадів, а тарологічна карта вказує на гармонію і відновлення зв’язку в стосунках. На роботі варто скористатися досвідом з минулого.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день емоційних переживань, а тарологічна карта радить довіряти власним почуттям. У стосунках уникайте непорозумінь, а на роботі — ризиків.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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