Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 30 января 2025, по картам Таро

Процесс гадания на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 30 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 30 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Этот день будет энергичным, а тарологическая карта советует быть целеустремленными и решительными в делах. В отношениях могут быть перемены, а на работе это день для продвижения проектов и преодоления препятствий на своем пути.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Это день гармонии, заботы и достатка, а тарологическая карта указывает на гармонию в отношениях. На работе ваши идеи и творчество приведут к тому, что вы станете успешным человеком.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня вы можете попасть в ситуацию, где нужно принять важное решение, а тарологическая карта советует хорошо подумать прежде, чем делать выбор. В отношениях поговорите честно с партнером, а на работе не спешите.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Этот день наполнен интуицией, а тарологическая карта советует заботиться о партнере. На работе для принятия решений стоит использовать свою интуицию.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это день ясности и радости, а тарологическая карта указывает на гармонию в отношениях. На работе заметят и с достоинством оценят ваши усилия.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта "Восьмерка Пентаклей"

Сегодня стоит сосредоточиться, а тарологическая карта говорит, что вы сможете стать успешными, если будете хорошо работать. В отношениях уделите внимание деталям, а на работе пришло время улучшить свои профессиональные навыки.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день гармонии и взаимопонимания, а тарологическая карта указывает на теплые и искренние отношения. В личной жизни возможна романтика или укрепление связей, а на работе стоит заняться совместными проектами и найти бизнес-партнера.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Это может быть напряженный день, поскольку тарологическая карта говорит о конкуренции. В отношениях могут быть конфликты, а на работе вам придется бороться за собственные идеи.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Это день вдохновения и надежды, а тарологическая карта указывает на светлое будущее. В отношениях вы можете наладить взаимопонимание с партнером, а на работе заметят ваши усилия.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит быть организованными, а тарологическая карта советует структурировать свои дела. В отношениях проявите стабильность и уверенность, а на работе это время для принятия серьезных решений.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день воспоминаний, а тарологическая карта указывает на гармонию и восстановление связи в отношениях. На работе стоит воспользоваться опытом из прошлого.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день эмоциональных переживаний, а тарологическая карта советует доверять собственным чувствам. В отношениях избегайте недоразумений, а на работе — рисков.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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