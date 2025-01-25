Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 25 січня 2025, за картами Таро

Тарологиня зі своїми картами. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 25 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 25 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей день принесе вам можливість йти впевнено вперед, а тарологічна карта каже, що успіх залежить від вашої рішучості. Будьте наполегливими у стосунках, щоб досягти гармонії, і активно йдіть до своїх цілей на роботі.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви можете показати свої найкращі якості, а тарологічна карта радить м’яко діяти у стосунках. На роботі краще бути стриманими і наполегливими, щоб впоратися з будь-якими труднощами.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні ви приймете важливе рішення, а тарологічна карта вказує на можливий вибір у стосунках. На роботі ви можете укласти успішні угоди і знайти гарного бізнес-партнера.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Жриця"

Цей день наповнений прихованими істинами, а тарологічна карта радить слухати власний голос. Сьогодні краще не приймати поспішних рішень і зосередитися на самоаналізі.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні вам варто бути відповідальними, а тарологічна карта говорить про можливість зміцнити зв’язок з партнерами. На роботі це день стратегічного планування і реалізації великих проєктів.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Цей день принесе вам можливості для росту та успіху, а тарологічна карта говорить про нові починання. У стосунках можливі приємні сюрпризи, а на роботі можна сміливо починати нові проєкти або покращувати фінансовий стан.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

Це день радості та успіху, а тарологічна карта символізує справжнє щастя, ясність і досягнення цілей. У стосунках буде взаєморозуміння і гармонія, а на роботі помітять ваші зусилля.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Сьогодні будуть важливі трансформації, а тарологічна карта вказує на завершенн старого заради нового. У стосунках ви можете перейти на новий рівень, а на роботі готуйтесь до змін, які відкриють нові можливості.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує для вас неочікувані події, а тарологічна карта вказує на успішні зміни. У стосунках можуть бути приємні сюрпризи або нові знайомства, а на роботі настав час прийняти сміливі рішення і почати нові проєкти.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це сприятливий день для роздумів, а тарологічна карта радить зупинитися і проаналізувати свої цілі та пріоритети. У стосунках ви захочете усамітнитися, а на роботі краще виділити час на аналіз поточних проєктів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може принести неочікувані події, які змусять передивитися плани, а тарологічна карта радить відпустити старе заради нового. У стосунках можливі відверті бесіди, а на роботі варто готуватися до змін.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день принесе натхнення і ясність, а тарологічна карта вказує на надію і можливість реалізувати свої мрії. У стосунках це час для гармонії і зміцнення зв’язків, а на роботі ваші зусилля призведуть до успіхів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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