Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 января 2025, по картам Таро

Таролог со своими картами. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 25 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Этот день принесет вам возможность идти уверенно вперед, а тарологическая карта говорит, что успех зависит от вашей решительности. Будьте настойчивыми в отношениях, чтобы достичь гармонии, и активно идите к своим целям на работе.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы можете показать свои лучшие качества, а тарологическая карта советует мягко действовать в отношениях. На работе лучше быть сдержанными и настойчивыми, чтобы справиться с любыми трудностями.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вы примете важное решение, а тарологическая карта указывает на возможный выбор в отношениях. На работе вы можете заключить успешные сделки и найти хорошего бизнес-партнера.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

Этот день наполнен скрытыми истинами, а тарологическая карта советует слушать собственный голос. Сегодня лучше не принимать поспешных решений и сосредоточиться на самоанализе.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сегодня вам стоит быть ответственными, а тарологическая карта говорит о возможности укрепить связь с партнерами. На работе это день стратегического планирования и реализации крупных проектов.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Этот день принесет вам возможности для роста и успеха, а тарологическая карта говорит о новых начинаниях. В отношениях возможны приятные сюрпризы, а на работе можно смело начинать новые проекты или улучшать финансовое состояние.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Это день радости и успеха, а тарологическая карта символизирует настоящее счастье, ясность и достижение целей. В отношениях будет взаимопонимание и гармония, а на работе заметят ваши усилия.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Сегодня будут важные трансформации, а тарологическая карта указывает на завершение старого ради нового. В отношениях вы можете перейти на новый уровень, а на работе готовьтесь к переменам, которые откроют новые возможности.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит для вас неожиданные события, а тарологическая карта указывает на успешные перемены. В отношениях могут быть приятные сюрпризы или новые знакомства, а на работе пришло время принять смелые решения и начать новые проекты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это благоприятный день для размышлений, а тарологическая карта советует остановиться и проанализировать свои цели и приоритеты. В отношениях вы захотите уединиться, а на работе лучше выделить время на анализ текущих проектов.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Этот день может принести неожиданные события, которые заставят пересмотреть планы, а тарологическая карта советует отпустить старое ради нового. В отношениях возможны откровенные беседы, а на работе стоит готовиться к переменам.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вдохновение и ясность, а тарологическая карта указывает на надежду и возможность реализовать свои мечты. В отношениях это время для гармонии и укрепления связей, а на работе ваши усилия приведут к успехам.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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