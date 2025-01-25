Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 января 2025 arrow

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 января 2025

25 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 25 января 2025, по картам Таро
Таролог со своими картами. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 25 января 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 25 января.

Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Колесница"

Этот день принесет вам возможность идти уверенно вперед, а тарологическая карта говорит, что успех зависит от вашей решительности. Будьте настойчивыми в отношениях, чтобы достичь гармонии, и активно идите к своим целям на работе.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы можете показать свои лучшие качества, а тарологическая карта советует мягко действовать в отношениях. На работе лучше быть сдержанными и настойчивыми, чтобы справиться с любыми трудностями.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вы примете важное решение, а тарологическая карта указывает на возможный выбор в отношениях. На работе вы можете заключить успешные сделки и найти хорошего бизнес-партнера.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

Этот день наполнен скрытыми истинами, а тарологическая карта советует слушать собственный голос. Сегодня лучше не принимать поспешных решений и сосредоточиться на самоанализе.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император" 

Сегодня вам стоит быть ответственными, а тарологическая карта говорит о возможности укрепить связь с партнерами. На работе это день стратегического планирования и реализации крупных проектов.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Этот день принесет вам возможности для роста и успеха, а тарологическая карта говорит о новых начинаниях. В отношениях возможны приятные сюрпризы, а на работе можно смело начинать новые проекты или улучшать финансовое состояние.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Это день радости и успеха, а тарологическая карта символизирует настоящее счастье, ясность и достижение целей. В отношениях будет взаимопонимание и гармония, а на работе заметят ваши усилия.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Сегодня будут важные трансформации, а тарологическая карта указывает на завершение старого ради нового. В отношениях вы можете перейти на новый уровень, а на работе готовьтесь к переменам, которые откроют новые возможности.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит для вас неожиданные события, а тарологическая карта указывает на успешные перемены. В отношениях могут быть приятные сюрпризы или новые знакомства, а на работе пришло время принять смелые решения и начать новые проекты.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это благоприятный день для размышлений, а тарологическая карта советует остановиться и проанализировать свои цели и приоритеты. В отношениях вы захотите уединиться, а на работе лучше выделить время на анализ текущих проектов.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Этот день может принести неожиданные события, которые заставят пересмотреть планы, а тарологическая карта советует отпустить старое ради нового. В отношениях возможны откровенные беседы, а на работе стоит готовиться к переменам.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вдохновение и ясность, а тарологическая карта указывает на надежду и возможность реализовать свои мечты. В отношениях это время для гармонии и укрепления связей, а на работе ваши усилия приведут к успехам.

Гороскоп на 25 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами весной 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака изменят свою жизнь в 2025 году по Таро.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году по Таро.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

10:03 Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

10:02 Деньги на день рождения — сколько дарить в 2025 году

09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

09:31 Сенат США утвердил нового министра обороны — кто им стал

09:28 Цены на посуточную аренду — где самый дешевый отдых в Карпатах

09:06 Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске