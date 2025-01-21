Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 21 січня 2025, за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 21 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 21 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Це день внутрішньої впевненості та терпіння, а тарологічна карта символізує здатність проходити крізь будь-які перешкоди на шляху мудрістю і спокоєм. У стосунках проявість м’якість і розуміння, а на роботі успіх прийде лише через витримку.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Це день радості та почуття задоволення, а тарологічна карта символізує удачу і гармонію. Це сприятливий час для того, щоб закінчити проєкти або запланувати нові.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день принесе вам натхнення і надію, а тарологічна карта говорить про світле майбутнє і нові можливості. У стосунках ви знайдете гармонію, а на роботі краще ставити амбіційні цілі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля може принести вам неочікувані сюрпризи, а тарологічна карта символізує зміни. В особистому житті можливі оновлення або неочікувані приємні події.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператриця"

Цілий день вас супроводжуватиме енергія достатку і росту, а тарологічна карта символізує турботу, творчість і гармонію. В особистому житті настав час для романтики, а у професійному ваші зусилля почнуть приносити плоди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цього дня вам варто зосередитися на внутрішньому світі та своїх цілях, а тарологічна карта радить зупинитися і виділити час для роздумів. У стосунках ви захочете усамітнитися, а на роботі краще проаналізувати поточні проєкти і підготуватися до майбутніх.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Маг"

Ви можете досягти своїх цілей, а тарологічна карта символізує силу волі,ю впевненість і здатність втілювати ідеї у реальне життя. У стосунках проявіть ініціативу, а на роботі скористайтеся харизмою і навичками.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися важливі зміни, а тарологічна карта вказує на початок нового етапу. В стосунках також може бути оновлення, а на роботі варто переоцінити цінності.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Суд"

Сьогоднішній день підходить для усвідомлення і уроків минулого, а тарологічна карта символізує закінчення важливих етапів у житті та рух вперед. Поговоріть відверто з коханою людиною і змініть свої підходи, щоб стати успішними на роботі.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані зміни, а тарологічна карта символізує руйнування старого заради нового. Поговоріть відверто з другою половинкою і передивіться свої стратегії на роботі.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Цей день принесе вам ясність і натхнення, а тарологічна карта символізує надію і нові перспективи. В особистому житті це гармонія, а у професійному — сприятливий час для творчості.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день буде доволі емоційним, а тарологічна карта радить дослухатися до внутрішнього голосу. В особистому житті уникайте непорозумінь, а на роботі не поспішайте з прийняттям рішення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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