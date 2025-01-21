Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 января 2025, по картам Таро

Таролог, которая гадает на картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 21 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 21 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Это день внутренней уверенности и терпения, а тарологическая карта символизирует способность проходить сквозь любые препятствия на пути мудростью и спокойствием. В отношениях проявится мягкость и понимание, а на работе успех придет лишь через выдержку.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Это день радости и чувства удовлетворения, а тарологическая карта символизирует удачу и гармонию. Это благоприятное время для того, чтобы закончить проекты или запланировать новые.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вам вдохновение и надежду, а тарологическая карта говорит о светлом будущем и новых возможностях. В отношениях вы обретете гармонию, а на работе лучше ставить амбициозные цели.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба может принести вам неожиданные сюрпризы, а тарологическая карта символизирует перемены. В личной жизни возможны обновления или неожиданные приятные события.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Императрица"

Целый день вас будет сопровождать энергия достатка и роста, а тарологическая карта символизирует заботу, творчество и гармонию. В личной жизни настало время для романтики, а в профессиональной ваши усилия начнут приносить плоды.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

В этот день вам стоит сосредоточиться на внутреннем мире и своих целях, а тарологическая карта советует остановиться и выделить время для размышлений. В отношениях вы захотите уединиться, а на работе лучше проанализировать текущие проекты и подготовиться к будущим.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Маг"

Вы можете достичь своих целей, а тарологическая карта символизирует силу воли, уверенность и способность воплощать идеи в реальную жизнь. В отношениях проявите инициативу, а на работе воспользуйтесь харизмой и навыками.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Сегодня в вашей жизни могут произойти важные перемены, а тарологическая карта указывает на начало нового этапа. В отношениях также может быть обновление, а на работе стоит переоценить ценности.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Суд"

Сегодняшний день подходит для осознания и уроков прошлого, а тарологическая карта символизирует окончание важных этапов в жизни и движение вперед. Поговорите откровенно с любимым человеком и измените свои подходы, чтобы стать успешными на работе.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Башня"

Сегодня в вашей жизни могут произойти неожиданные перемены, а тарологическая карта символизирует разрушение старого ради нового. Поговорите откровенно со второй половинкой и пересмотрите свои стратегии на работе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вам ясность и вдохновение, а тарологическая карта символизирует надежду и новые перспективы. В личной жизни это гармония, а в профессиональной — благоприятное время для творчества.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Этот день будет довольно эмоциональным, а тарологическая карта советует прислушиваться к внутреннему голосу. В личной жизни избегайте недоразумений, а на работе не спешите с принятием решения.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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