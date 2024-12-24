Що можна і не можна робити на Святвечір 24 грудня

Святвечір — що можна і не можна робити 24 грудня
24 грудня 2024 08:45
Дівчина святкує різдвяно-новорічні свята. Фото: Pexels
У вівторок, 24 грудня, православна церква України за новим стилем відзначає Різдвяний Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, на який готують пісні страви.
Новини.LIVE розкаже, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.
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Що можна робити 24 грудня
- У молитвах просити Божої милості, миру, благ;
- вдягти щось нове, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору;
- запалити в будинку свічки або розтопити камін;
- поставити на святковий стіл 12 пісних страв за кількістю апостолів;
- примиритися з близькими, якщо є конфлікти, аби зустріти свято у спокої.
Що не можна робити 24 грудня
- Займатися важкою роботою, шиттям, рукоділлям, відмовляти в допомозі тому, хто просить;
- рибалити, полювати і копати землю;
- годувати курей, інакше вони можуть гірше нестися;
- сідати за вечірню трапезу у брудному одязі;
- багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні поради стиліста, що одягнути на Різдво цього року. Також ми розповідали, що ці три знаки зодіаку "зірвуть куш" у січні 2025 року за таро.
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