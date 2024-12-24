Що можна і не можна робити на Святвечір 24 грудня

Дівчина святкує різдвяно-новорічні свята. Фото: Pexels

У вівторок, 24 грудня, православна церква України за новим стилем відзначає Різдвяний Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, на який готують пісні страви.

Новини.LIVE розкаже, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.

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Що можна робити 24 грудня

У молитвах просити Божої милості, миру, благ;

вдягти щось нове, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору;

запалити в будинку свічки або розтопити камін;

поставити на святковий стіл 12 пісних страв за кількістю апостолів;

примиритися з близькими, якщо є конфлікти, аби зустріти свято у спокої.

Святвечір 2024. Фото: Pexels

Що не можна робити 24 грудня

Займатися важкою роботою, шиттям, рукоділлям, відмовляти в допомозі тому, хто просить;

рибалити, полювати і копати землю;

годувати курей, інакше вони можуть гірше нестися;

сідати за вечірню трапезу у брудному одязі;

багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері.

Різдвяний та новорічний настрій. Фото: Pexels

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