Что можно и нельзя делать в Cочельник 24 декабря

Сочельник — что можно и нельзя делать 24 декабря
24 декабря 2024 08:45
Девушка празднует рождественско-новогодние праздники. Фото: Pexels
Во вторник, 24 декабря, православная церковь Украины по новому стилю отмечает Рождественский Сочельник. Это последний день Рождественского поста, на который готовят постные блюда
Новини.LIVE расскажет, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.
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Что можно делать 24 декабря
- В молитвах просить Божьей милости, мира, благ;
- надеть что-нибудь новоее, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета;
- зажечь в доме свечи или растопить камин;
- поставить на праздничный стол 12 постных блюд по количеству апостолов;
- примириться с близкими, если есть конфликты, чтобы встретить праздник в покое.
Что нельзя делать 24 декабря
- Заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, отказывать в помощи просящему;
- рыбачить, охотиться и копать землю;
- кормить кур, иначе они могут хуже носиться;
- садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде;
- много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина.
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