Что можно и нельзя делать в Cочельник 24 декабря

Девушка празднует рождественско-новогодние праздники. Фото: Pexels

Во вторник, 24 декабря, православная церковь Украины по новому стилю отмечает Рождественский Сочельник. Это последний день Рождественского поста, на который готовят постные блюда

Новини.LIVE расскажет, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.

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Что можно делать 24 декабря

В молитвах просить Божьей милости, мира, благ;

надеть что-нибудь новоее, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета;

зажечь в доме свечи или растопить камин;

поставить на праздничный стол 12 постных блюд по количеству апостолов;

примириться с близкими, если есть конфликты, чтобы встретить праздник в покое.

Сочельник 2024. Фото: Pexels

Что нельзя делать 24 декабря

Заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, отказывать в помощи просящему;

рыбачить, охотиться и копать землю;

кормить кур, иначе они могут хуже носиться;

садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде;

много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина.

Рождественское и новогоднее настроение. Фото: Pexels

Напомним, ранее мы писали о модных советах стилиста, что одеть на Рождество в этом году. Также мы рассказывали, что эти три знака зодиака "сорвут куш" в январе 2025 за таро.