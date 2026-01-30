Зі Святом Трьох Святих 2026 — найкращі привітання у листівках, прозі й віршах

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У цей світлий день, 30 січня, українці відзначають велике церковне свято — Собор Трьох Святителів або Свято Трьох Святих. Цього дня вшановують великих отців Церкви: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Саме сьогодні віряни діляться один з одним щирими побажаннями добра та Божого захисту.

Новини.LIVE ділиться добіркою світлих та душевних привітань зі Святом Трьох Святих, які подарують посмішку вашим рідним та близьким.

Привітання зі Святом Трьох Святих у віршах українською мовою

Три Святих, допомагайте завжди нам,

Хай в душі збудує кожен справжній храм,

Хай в країні мир і щастя запанують,

Бог Всевишній хай молитви всі почує!

***

Нехай Ангел-Охоронець вночі

Засвітить тобі три свічки.

Перша свічка — за кохання:

Вибач її знову і знову.

Друга — за доброту, правду та прямоту.

Третя свічка — оберіг

Від усіх проблем та бід.

***

З Днем Собору Трьох Святителів вітаю,

Доброчесного життя усім бажаю!

Божа ласка хай для кожного прибуде,

Благодать Господня завжди з вами буде!

***

Нехай ангел життя твоє зберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Нехай горе від тебе біжить,

Нехай друзі не забувають,

Нехай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

Як промениста зірка,

Тебе супроводжує завжди!

Зі Святом Трьох Святих!

***

За нас моліться, всі святі,

За переможний час на диво!

Хай зникнуть наміри оті,

Що відберуть в народу ниву,

Яка нам родить хліб життя,

Звеличує серед просторів…

Моліть за наше майбуття,

Нехай втече назавжди горе!

Народ вас молить за святе,

До вас, святих і вірних Богу.

Ми ж сподіваємось на те,

Що вільну вкажете дорогу!

З Днем Трьох Святих!

Автор: Надія Циба

Зі Святом Трьох Святих 30 січня — привітання у прозі

У світлий день Собору Трьох Святителів щиро бажаю вам жити з любов'ю до ближніх і з миром у серці. Хай у домі панують злагода й підтримка, а в душі — спокій, надія та внутрішнє світло.

***

Вітаю зі Святом Трьох Святих! Нехай цей день нагадає про силу слова, віри та милосердя. Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних, дарує витримку, мир і благословення на кожен день.

***

У Свято Трьох Святих бажаю вам здоров'я та миру. Бажаю, щоб навіть у часи випробувань ви відчували Божу присутність, підтримку рідних і впевненість у завтрашньому дні.

***

Зі Святом Трьох Святих. Нехай у серці живе надія. Бажаю світлих думок, духовної сили та благословення.

***

У День Трьох Святих бажаю Вам світлих помислів та добрих справ. Хай завжди у вашому житті поряд зі щастям крокує віра та доброта.

Собор Трьох Святителів — красиві листівки до свята 30 січня

