С Праздником Трех Святых 2026 — лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В этот светлый день, 30 января, украинцы отмечают большой церковный праздник — Собор Трех Святителей или Праздник Трех Святых. В этот день чествуют великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Именно сегодня верующие делятся друг с другом искренними пожеланиями добра и Божьей защиты.

Новини.LIVE делится подборкой светлых и душевных поздравлений с Праздником Трех Святых, которые подарят улыбку вашим родным и близким.

Поздравления с Праздником Трех Святых в стихах на украинском языке

Три Святих, допомагайте завжди нам,

Хай в душі збудує кожен справжній храм,

Хай в країні мир і щастя запанують,

Бог Всевишній хай молитви всі почує!

***

Нехай Ангел-Охоронець вночі

Засвітить тобі три свічки.

Перша свічка — за кохання:

Вибач її знову і знову.

Друга — за доброту, правду та прямоту.

Третя свічка — оберіг

Від усіх проблем та бід.

***

З Днем Собору Трьох Святителів вітаю,

Доброчесного життя усім бажаю!

Божа ласка хай для кожного прибуде,

Благодать Господня завжди з вами буде!

***

Нехай ангел життя твоє зберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Нехай горе від тебе біжить,

Нехай друзі не забувають,

Нехай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

Як промениста зірка,

Тебе супроводжує завжди!

Зі Святом Трьох Святих!

***

За нас моліться, всі святі,

За переможний час на диво!

Хай зникнуть наміри оті,

Що відберуть в народу ниву,

Яка нам родить хліб життя,

Звеличує серед просторів…

Моліть за наше майбуття,

Нехай втече назавжди горе!

Народ вас молить за святе,

До вас, святих і вірних Богу.

Ми ж сподіваємось на те,

Що вільну вкажете дорогу!

З Днем Трьох Святих!

Автор: Надежда Цыба

С Праздником Трех Святых 30 января — поздравления в прозе

В светлый день Собора Трех Святителей искренне желаю вам жить с любовью к ближним и с миром в сердце. Пусть в доме царят согласие и поддержка, а в душе — спокойствие, надежда и внутренний свет.

***

Поздравляю с Праздником Трех Святых! Пусть этот день напомнит о силе слова, веры и милосердия. Пусть Господь оберегает вас и ваших родных, дарует выдержку, мир и благословение на каждый день.

***

В Праздник Трех Святых желаю вам здоровья и мира. Желаю, чтобы даже во времена испытаний вы чувствовали Божье присутствие, поддержку родных и уверенность в завтрашнем дне.

***

С Праздником Трех Святых. Пусть в сердце живет надежда. Желаю светлых мыслей, духовной силы и благословения.

***

В День Трех Святых желаю Вам светлых помыслов и добрых дел. Пусть всегда в вашей жизни рядом со счастьем шагает вера и доброта.

Собор Трех Святителей — красивые открытки к празднику 30 января

Открытки с Праздником Трех Святых. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Праздником Трех Святых. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Праздником Трех Святых. Фото: Новини.LIVE

Открытки с Праздником Трех Святых. Фото: Новини.LIVE

