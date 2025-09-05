Яке свято 5 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Усміхнена жінка у вінку. Фото: skrynya.ua

Сьогодні, 5 вересня, в Україні відзначають кілька важливих свят — віряни вшановують пророка Захарію, його дружину Єлисавету, а також благовірного князя Гліба. У народі ж дата отримала назву "Захарія та Єлисавети" і мала особливе значення для здоров'я та добробуту.

Новини.LIVE розповідає, ща сьогодні відзначатимемо, які є прикмети та заборони 5 вересня, а також, що слід зробити, щоб мати міцне здоров'я увесь рік.

Яке сьогодні, 5 вересня, церковне свято в Україні

За новим церковним календарем (18 вересня за старим стилем) Православна церква України відзначає:

день пам'яті святого пророка Захарії та його дружини Єлисавети, батьків Івана Предтечі;

день благовірного князя Гліба, одного з перших святих Київської Русі.

За переказами, пророк Захарія походив із роду Аарона і служив священиком у Єрусалимському храмі. Архангел Гавриїл звістив його про народження сина, Івана Хрестителя. За сумнів у словах ангела Захарія тимчасово втратив здатність говорити, але після народження дитини недуга пройшла. Його дружина Єлисавета була сестрою святої Анни, матері Богородиці. Моляться святим Захарії та Єлисаветі про народження дітей, легкі пологи й здоров'я немовлят.

Пророк Захарія та його дружина Єлисавета. Фото: Pinterest

У цей же день згадують князя Гліба, сина святого князя Володимира. Разом із братом Борисом він був убитий Святополком Окаянним. Борис і Гліб стали першими канонізованими святими Русі та отримали ім'я страстотерпців за те, що не відповіли злом на зло. Віряни звертаються до князя Гліба з проханням про захист від ворогів, заздрощів і хвороб.

Перші святі Русі Борис і Гліб. Фото: eparhia.vn.ua

Яке народне свято 5 вересня 2025

У народному календарі цей день відомий як Захарія та Єлисавети. Наші предки вірили, що саме цього дня "пишеться доля людини", і зважуються всі її добрі та погані вчинки.

Вважалося, що правильно проведений день принесе здоров'я, а будь-яка недбалість може обернутися хворобами.

Традиційно цього дня прибирали в хаті, щоб "винести" хвороби з дому. Вірили, якщо сьогодні вимитися, а краще попаритися у лазні, то здоров'я буде міцним увесь рік. Особливе значення мав березовий віник — ним виганяли хвороби та негативну енергію.

Також цей день вважали сприятливим для весілля — вважалося, що союз, укладений 5 вересня буде щасливим.

Березовий віник у бані. Фото: istockphoto.com

Що не можна робити 5 вересня — головні заборони дня

Наші предки дотримувались цього дня ряду заборон, щоб уникнути хвороб та невдач. 5 вересня категорично не можна:

бажати зла іншим — усе сказане може повернутися до людини;

лаятися;

пліткувати;

давати порожні обіцянки — вони прирівнюються до брехні й накликають біду;

носити брудний або рваний одяг — це вважалося прикметою майбутніх хвороб;

лінуватися;

відмовляти в допомозі тим, хто її просить.

Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Народні прикмети на 5 вересня

Наші предки уважно спостерігали за природою в цей день і робили прогнози погоди на осінь та зиму:

хмари червоні на світанку — чекай негоди;

хмари пливуть низько — до дощу;

багато ягід на горобині — до дощової осені;

листя на горобині пожовкло — зима буде ранньою;

жаби замовкли — чекати на негоду.

