Коли Михайлове чудо 2025 в Україні — нова дата свята, традиції та заборони

Одне з найшанованіших православних свят, яке українці традиційно відзначають на початку осені, — Чудо Архістратига Михаїла в Хонех, відоме в народі як Михайлове чудо. Саме в цей день, за переказами, архангел Михаїл врятував храм від руйнування, проявивши свою силу та небесний захист. Через перехід Православної церкви України на новий календар дата свята змістилася на 13 днів.

Новини.LIVE розповідає, коли ж тепер віряни в Україні вшановують архангела Михаїла, які традиції допоможуть привабити щастя та добробут у свято Михайлове чудо, а що не можна робити, щоб не накликати лиха.

Коли відзначають Михайлове чудо 2025 року

За новоюліанським календарем, за яким українські православні віряни живуть уже другий рік, Михайлове чудо святкуємо 6 вересня. Оскільки свято неперехідне, ця дата незмінна. Нагадаємо, за старим стилем, Чудо Архістратига Михаїла відзначали 19 вересня.

Михайлове чудо 2025 — історія свята

Витоки Михайлового чуда сягають IV століття. За переказами, колись у Фригії жив чоловік, у якого була хвора донька — вона не могла говорити від народження. Батько дуже страждав і шукав порятунку для дитини. Одного разу йому з'явився архангел Михаїл і сказав: біля міста Ієраполя (сучасна Туреччина) є джерело з цілющою водою. Якщо дівчина вип'є цієї води, вона отримає зцілення. Так і сталося, дитина одужала. Вдячний за це чудо, чоловік із родиною прийняв хрещення, а на місці джерела збудував храм на честь архангела Михаїла.

Відтоді люди приходили до джерела з надією на допомогу, і багато хто навертався до християнства.

При храмі служив праведний чоловік на ім'я Архип. Його життя і проповіді надихали людей приймати віру в Христа. Але язичники, які ворогували з християнами, вирішили зруйнувати храм і вбити Архипа. Вони змінили русло двох річок і направили воду прямо на святиню.

Коли храму загрожувала небезпека, Архип почав молитися. У цей момент з'явився архангел Михаїл і врятував храм: ударом свого жезла він розколов гору, і вода пішла у прірву, оминаючи храм. Так святиня залишилася неушкодженою. Саме з тієї прірви і походить назва Хони, що в перекладі означає "ущелина". Це місце стало символом Божої сили та захисту. Цей день символізує перемогу добра над злом і небесний захист архангела Михаїла.

Чудо Архістратига Михаїла в Хонех. Фото: diomedes2.livejournal.com

Які традиції існують у свято Михайлове чудо та як привабити щастя

Михайлове чудо — день, коли віряни йдуть до храму, моляться перед іконою архангела Михаїла за здоров'я, захист воїнів та мир у родині. Вважається, що архангел Михаїл особливо уважно чує молитви цього дня й не відмовляє у щирому проханні.

Церква наголошує: головне цього дня — знайти час для молитви й духовного очищення. Також варто помиритися з тими, з ким були давні образи та допомогти нужденним.

У давнину українці проводили братчини — спільні застілля для примирення й укріплення дружніх зв'язків. Вважалося: якщо день пройде в мирі та добрих справах, то архангел Михаїл дарує щасливий рік.

Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: Pinterest

Що не можна робити на Михайлове чудо 6 вересня

Наші предки дотримувалися багатьох обмежень у цей день. Вважалося, що архангел карає за легковажність і гріхи. Тож 6 вересня не можна:

займатися важкою фізичною працею;

займатися рукоділлям (шити, вишивати, в'язати);

сваритися, лаятися та ображати інших;

брехати;

заздрити;

бажати зла;

вживати алкоголь;

переїдати та викидати їжу;

братися за гострі предмети.

Також ділимося церковним календарем свят на вересень 2025 року, який підкаже, коли та які важливі дати на нас чекають.