Когда Михайлово чудо 2025 в Украине — новая дата праздника, традиции и запреты

Церковный праздник Михайлова чудо. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых почитаемых православных праздников, который украинцы традиционно отмечают в начале осени — Чудо Архистратига Михаила в Хонех, известное в народе как Михайлово чудо. Именно в этот день, по преданию, архангел Михаил спас храм от разрушения, проявив свою силу и небесную защиту. Из-за перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата праздника сместилась на 13 дней.

Новини.LIVE рассказывает, когда же теперь верующие в Украине чествуют архангела Михаила, какие традиции помогут привлечь счастье и благополучие в праздник Михайлово чудо, а что нельзя делать, чтобы не навлечь беду.

Реклама

Читайте также:

Когда отмечают Михайлово чудо в 2025 году

По новоюлианскому календарю, по которому украинские православные верующие живут уже второй год, Михайлово чудо празднуем 6 сентября. Поскольку праздник непереходной, эта дата неизменна. Напомним, по старому стилю, Чудо Архистратига Михаила отмечали 19 сентября.

Михайлово чудо 2025 — история праздника

Истоки Михайлова чуда достигают IV века. По преданию, когда-то во Фригии жил человек, у которого была больная дочь — она не могла говорить от рождения. Отец очень страдал и искал спасения для ребенка. Однажды ему явился архангел Михаил и сказал: возле города Иераполя (современная Турция) есть источник с целебной водой. Если девочка выпьет этой воды, она получит исцеление. Так и произошло, ребенок выздоровел. Благодарный за это чудо, мужчина с семьей принял крещение, а на месте источника построил храм в честь архангела Михаила.

С тех пор люди приходили к источнику с надеждой на помощь, и многие обращались к христианству.

При храме служил праведный человек по имени Архип. Его жизнь и проповеди вдохновляли людей принимать веру во Христа. Но язычники, которые враждовали с христианами, решили разрушить храм и убить Архипа. Они изменили русло двух рек и направили воду прямо на святыню.

Когда храму угрожала опасность, Архип начал молиться. В этот момент явился архангел Михаил и спас храм: ударом своего жезла он расколол гору, и вода ушла в пропасть, минуя храм. Так святыня осталась невредимой. Именно с той пропасти и происходит название Хоны, что в переводе означает "ущелье". Это место стало символом Божьей силы и защиты. Этот день символизирует победу добра над злом и небесную защиту архангела Михаила.

Чудо Архистратига Михаила в Хонех. Фото: diomedes2.livejournal.com

Какие традиции существуют в праздник Михайлово чудо и как привлечь счастье

Михайлово чудо — день, когда верующие идут в храм, молятся перед иконой архангела Михаила за здоровье, защиту воинов и мир в семье. Считается, что архангел Михаил особенно внимательно слышит молитвы в этот день и не отказывает в искренней просьбе.

Церковь отмечает: главное в этот день — найти время для молитвы и духовного очищения. Также стоит помириться с теми, с кем были давние обиды и помочь нуждающимся.

В древности украинцы проводили братчины — совместные застолья для примирения и укрепления дружеских связей. Считалось: если день пройдет в мире и добрых делах, то архангел Михаил дарит счастливый год.

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: Pinterest

Что нельзя делать на Михайлово чудо 6 сентября

Наши предки придерживались многих ограничений в этот день. Считалось, что архангел наказывает за легкомыслие и грехи. Поэтому 6 сентября нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать);

ссориться, ругаться и оскорблять других;

лгать;

завидовать;

желать зла;

употреблять алкоголь;

переедать и выбрасывать еду;

браться за острые предметы.

Также делимся церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, который подскажет, когда и какие важные даты нас ждут.