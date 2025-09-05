Видео
Праздник 5 сентября — что сделать, чтобы весь год быть здоровым

Праздник 5 сентября — что сделать, чтобы весь год быть здоровым

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 04:59
Какой праздник 5 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты
Улыбающаяся женщина в венке. Фото: skrynya.ua

Сегодня, 5 сентября, в Украине отмечают несколько важных праздников — верующие чествуют пророка Захарию, его жену Елисавету, а также благоверного князя Глеба. В народе же дата получила название "Захария и Елисаветы" и имела особое значение для здоровья и благополучия.

Новини.LIVE рассказывает, что сегодня будем отмечать, какие есть приметы и запреты 5 сентября, а также, что следует сделать, чтобы иметь крепкое здоровье весь год.

Читайте также:

Какой сегодня, 5 сентября, церковный праздник в Украине

По новому церковному календарю (18 сентября по старому стилю) Православная церковь Украины отмечает:

  • день памяти святого пророка Захарии и его жены Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи;
  • день благоверного князя Глеба, одного из первых святых Киевской Руси.

По преданию, пророк Захария происходил из рода Аарона и служил священником в Иерусалимском храме. Архангел Гавриил возвестил ему о рождении сына, Иоанна Крестителя. За сомнение в словах ангела Захария временно потерял способность говорить, но после рождения ребенка недуг прошел. Его жена Елисавета была сестрой святой Анны, матери Богородицы. Молятся святым Захарии и Елисавете о рождении детей, легких родах и здоровье младенцев.

 

Яке сьогодні, 5 вересня, церковне свято в Україні
Пророк Захария и его жена Елисавета. фото: Pinterest

В этот же день вспоминают князя Глеба, сына святого князя Владимира. Вместе с братом Борисом он был убит Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми канонизированными святыми Руси и получили имя страстотерпцев за то, что не ответили злом на зло. Верующие обращаются к князю Глебу с просьбой о защите от врагов, зависти и болезней.

 

Яке свято 5 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони
Первые святые Руси Борис и Глеб. Фото: eparhia.vn.ua

Какой народный праздник 5 сентября 2025 года

В народном календаре этот день известен как Захария и Елисаветы. Наши предки верили, что именно в этот день "пишется судьба человека", и взвешиваются все его хорошие и плохие поступки.

Считалось, что правильно проведенный день принесет здоровье, а любая небрежность может обернуться болезнями.

Традиционно в этот день убирали в доме, чтобы "вынести" болезни из дома. Верили, если сегодня вымыться, а лучше попариться в бане, то здоровье будет крепким весь год. Особое значение имел березовый веник — им изгоняли болезни и негативную энергию.

Также этот день считали благоприятным для свадьбы — считалось, что союз, заключенный 5 сентября будет счастливым.

 

Яке народне свято 5 вересня 2025
Березовый веник в бане. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать 5 сентября — главные запреты дня

Наши предки придерживались в этот день ряда запретов, чтобы избежать болезней и неудач. 5 сентября категорически нельзя:

  • желать зла другим — все сказанное может вернуться к человеку;
  • ругаться;
  • сплетничать;
  • давать пустые обещания — они приравниваются ко лжи и навлекают беду;
  • носить грязную или рваную одежду — это считалось приметой будущих болезней;
  • лениться;
  • отказывать в помощи тем, кто ее просит.

 

Що не можна робити 5 вересня — головні заборони дня
Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Народные приметы на 5 сентября

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы погоды на осень и зиму:

  • облака красные на рассвете — жди непогоды;
  • облака плывут низко — к дождю;
  • много ягод на рябине — к дождливой осени;
  • листья на рябине пожелтели — зима будет ранней;
  • лягушки замолчали — ждать непогоды.

Ранее мы писали, когда украинцы отмечают Михайлово чудо в 2025 году.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

