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Свято 40 Святих 2025 — красиві картинки і прикмети 22 березня

22 березня 2025 06:30
Світлана Конюшенко - Редактор
Гарні картинки з Днем 40 Святих 2025 — душевні привітання, прикмети 22 березня
Молода вірянка біля свічок у церкві. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 22 березня 2025, віряни відзначають одне з найважливіших свят — Сорока Святих, тому саме час дізнатися більше про цей день. Ми ділимося добіркою картинок до цього свята і розповідаємо, які народні прикмети існують у День Сорока Святих.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Коли відзначати День Сорока Святих у 2025 році

У 2023 році церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, тому багато великих свят перенеслися на інші дати — на 13 днів раніше. Те ж саме стосується і свята Сорока Святих, яке за новим стилем відзначається дев’ятого березня, хоча раніше це було 22 число.

Однак, церква не забороняє святкувати цей день двічі в місяць або за старим календарем — це все залежить від вашого бажання, а не від церкви.

40 Святых
Зображення 40 Святих великомучеників. Фото ілюстративне: Pinterest

Які прикмети існують у День Сорока Святих 

У народі це велике свято пов’язують із завершенням зимового періоду і початком весни. Тому наші предки дуже уважно стежили за тим, яка погода цього дня, і визначали, якими будуть наступні 40 днів. Зокрема, предки вірили, що:

  • Прилетіли птахи — до наближення сильного тепла
  • Випав сніг — до холодного Великодня
  • Надворі хмарно і морозно — до наближення тепла і посіву рослин на городі
  • Гарна погода — до врожаю гречки
  • Тане сніг — до сильної повені та буйних трав
  • Опади і мало сонця — до відсутності повені, тривалих дощів влітку і сухої осені

Також наші предки в давні часи вірили, що така погода, як буде на свято Сорока Святих, така і буде в Петрівку, яка цього року буде з 16 червня до 11 липня. 

Добірка картинок до свята Сорока Святих

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Привітання зі святом 40 Святих. Фото ілюстративне: Pinterest
Картинка
Привітання зі святом 40 Святих. Фото ілюстративне: Pinterest
Картинка
Привітання зі святом 40 Святих. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що не можна вживати і робити під час Великого посту. 

Раніше ми розповідали про те, які свята відзначають українці в березні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, коли буде День студента в Україні в 2025 році.

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