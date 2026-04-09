Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити за народними прикметами, щоб не лити сліз

Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити, щоб не плакати увесь рік
Страсна п'ятниця, яка у 2026 році припадає на 10 квітня, — один із найскорботніших днів у церковному календарі, коли згадують страждання і розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. У храмах панує тиша, а віряни налаштовуються на молитву. Народні прикмети попереджають: те, як ви проведете день, може вплинути на весь рік. Тому важливо знати не лише традиції, а й заборони у Страсну п'ятницю. Нехтування цими правилами може принести сльози, втрати і тривоги.
Новини.LIVE розповідає, як правильно провести Страсну п'ятницю, щоб зберегти спокій у душі та добробут у домі.
Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2026
- Важка фізична праця
Будь-яка важка робота в цей день — великий гріх. Не варто займатися ремонтом, будівництвом або роботою на городі. Особливо заборонено копати землю чи використовувати металеві інструменти. Наші предки символічно пов'язували це зі стражданнями Христа.
- Прибирання та приготування їжі
Усі домашні справи радять завершити ще у Чистий четвер. Прибирання або прання в Страсну п'ятницю вважається неповагою до цього дня. Навіть приготування їжі бажано мінімізувати, віддаючи перевагу простому пісному раціону.
- Рукоділля
У народі вірили, що будь-які дії з голкою, ниткою чи ножицями — це ніби відлуння страждань Ісуса Христа. Проколювання тканини голкою або різання матеріалу асоціювали з ранами та муками на хресті. Тому шиття, вишивка чи інша подібна робота недоречна в день скорботи.
- Використання гострих предметів
Заборонено користуватися ножем або іншими гострими предметами з тієї ж причини, чому не варто займатися рукоділлям.
- Розваги та святкування
Це день скорботи, тому будь-які святкування, музика, вечірки або гучні зустрічі вважаються недоречними. Народна мудрість застерігає: той, хто веселиться цього дня, може провести рік у сльозах.
- Сварки та думки про погане
Особливо важливо контролювати емоції. Конфлікти, образи, лихослів'я — усе це є гріхом. Краще провести день у спокої, з добрими думками та молитвою.
- Порушення суворого посту
Страсна п'ятниця — день найсуворішого посту. Багато вірян утримуються від їжі до винесення плащаниці. Після цього дозволяється дуже проста їжа, зазвичай хліб і вода. Якщо стан здоров'я не дозволяє дотримуватися такого посту, варто обрати легкий пісний раціон без надмірностей.
