Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити, щоб не плакати увесь рік

Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити, щоб не плакати увесь рік

Дата публікації: 9 квітня 2026 06:04
Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити за народними прикметами, щоб не лити сліз
Жінка на богослужінні у церкві. Фото: pomisna.info

Страсна п'ятниця, яка у 2026 році припадає на 10 квітня, — один із найскорботніших днів у церковному календарі, коли згадують страждання і розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. У храмах панує тиша, а віряни налаштовуються на молитву. Народні прикмети попереджають: те, як ви проведете день, може вплинути на весь рік. Тому важливо знати не лише традиції, а й заборони у Страсну п'ятницю. Нехтування цими правилами може принести сльози, втрати і тривоги.

Новини.LIVE розповідає, як правильно провести Страсну п'ятницю, щоб зберегти спокій у душі та добробут у домі.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2026

  • Важка фізична праця

Будь-яка важка робота в цей день — великий гріх. Не варто займатися ремонтом, будівництвом або роботою на городі. Особливо заборонено копати землю чи використовувати металеві інструменти. Наші предки символічно пов'язували це зі стражданнями Христа.

  • Прибирання та приготування їжі

Усі домашні справи радять завершити ще у Чистий четвер. Прибирання або прання в Страсну п'ятницю вважається неповагою до цього дня. Навіть приготування їжі бажано мінімізувати, віддаючи перевагу простому пісному раціону.

  • Рукоділля

У народі вірили, що будь-які дії з голкою, ниткою чи ножицями — це ніби відлуння страждань Ісуса Христа. Проколювання тканини голкою або різання матеріалу асоціювали з ранами та муками на хресті. Тому шиття, вишивка чи інша подібна робота недоречна в день скорботи.

Читайте також:
  • Використання гострих предметів

Заборонено користуватися ножем або іншими гострими предметами з тієї ж причини, чому не варто займатися рукоділлям.

  • Розваги та святкування

Це день скорботи, тому будь-які святкування, музика, вечірки або гучні зустрічі вважаються недоречними. Народна мудрість застерігає: той, хто веселиться цього дня, може провести рік у сльозах.

  • Сварки та думки про погане

Особливо важливо контролювати емоції. Конфлікти, образи, лихослів'я — усе це є гріхом. Краще провести день у спокої, з добрими думками та молитвою.

  • Порушення суворого посту

Страсна п'ятниця — день найсуворішого посту. Багато вірян утримуються від їжі до винесення плащаниці. Після цього дозволяється дуже проста їжа, зазвичай хліб і вода. Якщо стан здоров'я не дозволяє дотримуватися такого посту, варто обрати легкий пісний раціон без надмірностей.

Також ділимося іншими цікавими темами про свята в Україні

Чи можна за народними прикметами та церковними традиціями пекти паски у Страсну п'ятницю.

Скільки покласти крашанок у великодній кошик, щоб у родині панували достаток та щастя увесь рік.

Яких слід дотримуватися заборон у Великдень, щоб не згрішити.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
