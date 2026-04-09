Страсна п'ятниця 2026: що не можна робити за народними прикметами, щоб не лити сліз

Жінка на богослужінні у церкві. Фото: pomisna.info

Страсна п'ятниця, яка у 2026 році припадає на 10 квітня, — один із найскорботніших днів у церковному календарі, коли згадують страждання і розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. У храмах панує тиша, а віряни налаштовуються на молитву. Народні прикмети попереджають: те, як ви проведете день, може вплинути на весь рік. Тому важливо знати не лише традиції, а й заборони у Страсну п'ятницю. Нехтування цими правилами може принести сльози, втрати і тривоги.

Новини.LIVE розповідає, як правильно провести Страсну п'ятницю, щоб зберегти спокій у душі та добробут у домі.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2026

Важка фізична праця

Будь-яка важка робота в цей день — великий гріх. Не варто займатися ремонтом, будівництвом або роботою на городі. Особливо заборонено копати землю чи використовувати металеві інструменти. Наші предки символічно пов'язували це зі стражданнями Христа.

Прибирання та приготування їжі

Усі домашні справи радять завершити ще у Чистий четвер. Прибирання або прання в Страсну п'ятницю вважається неповагою до цього дня. Навіть приготування їжі бажано мінімізувати, віддаючи перевагу простому пісному раціону.

Рукоділля

У народі вірили, що будь-які дії з голкою, ниткою чи ножицями — це ніби відлуння страждань Ісуса Христа. Проколювання тканини голкою або різання матеріалу асоціювали з ранами та муками на хресті. Тому шиття, вишивка чи інша подібна робота недоречна в день скорботи.

Використання гострих предметів

Заборонено користуватися ножем або іншими гострими предметами з тієї ж причини, чому не варто займатися рукоділлям.

Розваги та святкування

Це день скорботи, тому будь-які святкування, музика, вечірки або гучні зустрічі вважаються недоречними. Народна мудрість застерігає: той, хто веселиться цього дня, може провести рік у сльозах.

Сварки та думки про погане

Особливо важливо контролювати емоції. Конфлікти, образи, лихослів'я — усе це є гріхом. Краще провести день у спокої, з добрими думками та молитвою.

Порушення суворого посту

Страсна п'ятниця — день найсуворішого посту. Багато вірян утримуються від їжі до винесення плащаниці. Після цього дозволяється дуже проста їжа, зазвичай хліб і вода. Якщо стан здоров'я не дозволяє дотримуватися такого посту, варто обрати легкий пісний раціон без надмірностей.

Також ділимося іншими цікавими темами про свята в Україні

Чи можна за народними прикметами та церковними традиціями пекти паски у Страсну п'ятницю.

Скільки покласти крашанок у великодній кошик, щоб у родині панували достаток та щастя увесь рік.

Яких слід дотримуватися заборон у Великдень, щоб не згрішити.