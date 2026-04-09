Главная Праздники Страстная пятница 2026: что нельзя делать, чтобы не плакать весь год

Страстная пятница 2026: что нельзя делать, чтобы не плакать весь год

Дата публикации 9 апреля 2026 06:04
Страстная пятница 2026: что нельзя делать по народным приметам, чтобы не лить слез
Женщина на богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

Страстная пятница, которая в 2026 году приходится на 10 апреля, — один из самых скорбных дней в церковном календаре, когда вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа на Голгофе. В храмах царит тишина, а верующие настраиваются на молитву. Народные приметы предупреждают: то, как вы проведете день, может повлиять на весь год. Поэтому важно знать не только традиции, но и запреты в Страстную пятницу. Пренебрежение этими правилами может принести слезы, потери и тревоги.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно провести Страстную пятницу, чтобы сохранить покой в душе и благополучие в доме.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2026

  • Тяжелый физический труд

Любая тяжелая работа в этот день — большой грех. Не стоит заниматься ремонтом, строительством или работой на огороде. Особенно запрещено копать землю или использовать металлические инструменты. Наши предки символически связывали это со страданиями Христа.

  • Уборка и приготовление пищи

Все домашние дела советуют завершить еще в Чистый четверг. Уборка или стирка в Страстную пятницу считается неуважением к этому дню. Даже приготовление пищи желательно минимизировать, отдавая предпочтение простому постному рациону.

  • Рукоделие

В народе верили, что любые действия с иглой, ниткой или ножницами — это как бы эхо страданий Иисуса Христа. Прокалывание ткани иглой или резка материала ассоциировали с ранами и мучениями на кресте. Поэтому шитье, вышивка или другая подобная работа неуместна в день скорби.

  • Использование острых предметов

Запрещено пользоваться ножом или другими острыми предметами по той же причине, почему не стоит заниматься рукоделием.

  • Развлечения и празднования

Это день скорби, поэтому любые празднования, музыка, вечеринки или шумные встречи считаются неуместными. Народная мудрость предостерегает: тот, кто веселится в этот день, может провести год в слезах.

  • Ссоры и мысли о плохом

Особенно важно контролировать эмоции. Конфликты, обиды, сквернословие — все это является грехом. Лучше провести день в спокойствии, с добрыми мыслями и молитвой.

  • Нарушение строгого поста

Страстная пятница — день самого строгого поста. Многие верующие воздерживаются от еды до вынесения плащаницы. После этого разрешается очень простая пища, обычно хлеб и вода. Если состояние здоровья не позволяет придерживаться такого поста, стоит выбрать легкий постный рацион без излишеств.

Также делимся другими интересными темами о праздниках в Украине

Можно ли по народным приметам и церковным традициям печь куличи в Страстную пятницу.

Сколько положить крашанок в пасхальную корзину, чтобы в семье царили достаток и счастье весь год.

Какие следует соблюдать запреты в Пасху, чтобы не согрешить.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
