Зі Страсною п'ятницею 2026: красиві листівки та щирі побажання для близьких

Страсна п'ятниця — один з найважливіших днів напередодні Великодня. Цьогоріч православні віряни зустрічають його 10 квітня. У цю дату згадують страждання і розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. П'ятницю проводять у тиші та молитвах. Також заведено обмінюватися побажаннями миру.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань зі Страсною п'ятницею у листівках, прозі та віршах.

Як красиво привітати зі Страсною п'ятницею 2026: проза

У цей скорботний день Страсної п'ятниці згадуємо, як Ісус Христос піднявся на Голгофу, принісши Себе в жертву заради спасіння людства. Бажаю вам духовного очищення, внутрішнього спокою та світла в серці.

Нехай душа наповниться любов'ю і миром. Щиро вітаю зі Страсною п'ятницею!

У цей святий день бажаю зміцнення у вірі, доброти в душі та щирості в серці. Нехай Страсна п'ятниця принесе у ваше життя гармонію, спокій і благодать.

Зі Страсною п'ятницею! Нехай у вашій родині панують злагода й тепло, а життя розквітає, мов весняний сад.

Вітаю зі Страсною п'ятницею! Нехай день допоможе відпустити образи, тривоги й сумніви. Бажаю, щоб серце наповнилося любов'ю, а душа — вірою та світлою надією.

Згадаймо сьогодні про страждання Спасителя, які Він прийняв заради людей. Нехай молитва очистить серце, а в душі народиться тихе очікування світлого Воскресіння.

Щирі привітання зі Страсною п'ятницею 2026 у віршах українською мовою

У Страсну П'ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп'ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Страсна П'ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

За вікном уже весна,

Нині — П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення — вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

У тиші серця — шепіт сповіді та віри,

У небі — промінь світла крізь печаль.

Хай Бог дарує душі сили,

І вкаже шлях — любові й доброти печать.

Зі Страсною п'ятницею!

Хай у цей день Страсної п'ятниці

Очиститься серце, спокій знайде душа.

Хай віра крізь темряву проростає —

Бо за пітьмою завжди прийде весна.

Страсна п'ятниця 2026 — листівки з побажаннями

Листівки зі Страсною п'ятницею 2026. Колаж: Новини.LIVE

