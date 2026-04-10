Зі Страсною п'ятницею 2026: красиві листівки та щирі побажання для близьких

Страсна п'ятниця 2026: красиві листівки та побажання миру
Страсна п'ятниця — один з найважливіших днів напередодні Великодня. Цьогоріч православні віряни зустрічають його 10 квітня. У цю дату згадують страждання і розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. П'ятницю проводять у тиші та молитвах. Також заведено обмінюватися побажаннями миру.
Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань зі Страсною п'ятницею у листівках, прозі та віршах.
Як красиво привітати зі Страсною п'ятницею 2026: проза
У цей скорботний день Страсної п'ятниці згадуємо, як Ісус Христос піднявся на Голгофу, принісши Себе в жертву заради спасіння людства. Бажаю вам духовного очищення, внутрішнього спокою та світла в серці.
Нехай душа наповниться любов'ю і миром. Щиро вітаю зі Страсною п'ятницею!
У цей святий день бажаю зміцнення у вірі, доброти в душі та щирості в серці. Нехай Страсна п'ятниця принесе у ваше життя гармонію, спокій і благодать.
Зі Страсною п'ятницею! Нехай у вашій родині панують злагода й тепло, а життя розквітає, мов весняний сад.
Вітаю зі Страсною п'ятницею! Нехай день допоможе відпустити образи, тривоги й сумніви. Бажаю, щоб серце наповнилося любов'ю, а душа — вірою та світлою надією.
Згадаймо сьогодні про страждання Спасителя, які Він прийняв заради людей. Нехай молитва очистить серце, а в душі народиться тихе очікування світлого Воскресіння.
Щирі привітання зі Страсною п'ятницею 2026 у віршах українською мовою
У Страсну П'ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп'ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!
За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення — вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
У тиші серця — шепіт сповіді та віри,
У небі — промінь світла крізь печаль.
Хай Бог дарує душі сили,
І вкаже шлях — любові й доброти печать.
Зі Страсною п'ятницею!
Хай у цей день Страсної п'ятниці
Очиститься серце, спокій знайде душа.
Хай віра крізь темряву проростає —
Бо за пітьмою завжди прийде весна.
