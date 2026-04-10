Со Страстной пятницей 2026: красивые открытки и искренние пожелания для близких

Страстная пятница 2026: красивые открытки и пожелания мира
Страстная пятница — один из важнейших дней накануне Пасхи. В этом году православные верующие встречают его 10 апреля. В эту дату вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа на Голгофе. Пятницу проводят в тишине и молитвах. Также принято обмениваться пожеланиями мира.
Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений со Страстной пятницей в открытках, прозе и стихах.
Как красиво поздравить со Страстной пятницей 2026: проза
В этот скорбный день Страстной пятницы вспоминаем, как Иисус Христос поднялся на Голгофу, принеся Себя в жертву ради спасения человечества. Желаю вам духовного очищения, внутреннего покоя и света в сердце.
***
Пусть душа наполнится любовью и миром. Искренне поздравляю со Страстной пятницей!
***
В этот святой день желаю укрепления в вере, доброты в душе и искренности в сердце. Пусть Страстная пятница принесет в вашу жизнь гармонию, спокойствие и благодать.
***
Со Страстной пятницей! Пусть в вашей семье царят согласие и тепло, а жизнь расцветает, как весенний сад.
***
Поздравляю со Страстной пятницей! Пусть день поможет отпустить обиды, тревоги и сомнения. Желаю, чтобы сердце наполнилось любовью, а душа — верой и светлой надеждой.
***
Вспомним сегодня о страданиях Спасителя, которые Он принял ради людей. Пусть молитва очистит сердце, а в душе родится тихое ожидание светлого Воскресения.
Искренние поздравления со Страстной пятницей 2026 в стихах на украинском языке
У Страсну П'ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп'ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
***
Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!
***
За вікном уже весна,
Нині — П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення — вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
***
У тиші серця — шепіт сповіді та віри,
У небі — промінь світла крізь печаль.
Хай Бог дарує душі сили,
І вкаже шлях — любові й доброти печать.
Зі Страсною п'ятницею!
***
Хай у цей день Страсної п'ятниці
Очиститься серце, спокій знайде душа.
Хай віра крізь темряву проростає —
Бо за пітьмою завжди прийде весна.
Страстная пятница 2026 — открытки с пожеланиями
Также делимся другими интересными темами о праздниках в Украине
Что категорически нельзя делать в Страстную пятницу, чтобы не плакать весь год.
Можно ли печь куличи в Страстную пятницу по народным приметам и церковным традициям.
Какие следует соблюдать запреты в Пасху, чтобы не согрешить.
Читайте Новини.LIVE!