Со Страстной пятницей 2026: красивые открытки и искренние пожелания для близких

Верующие на богослужении в церкви. Фото: УНИАН

Страстная пятница — один из важнейших дней накануне Пасхи. В этом году православные верующие встречают его 10 апреля. В эту дату вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа на Голгофе. Пятницу проводят в тишине и молитвах. Также принято обмениваться пожеланиями мира.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений со Страстной пятницей в открытках, прозе и стихах.

Как красиво поздравить со Страстной пятницей 2026: проза

В этот скорбный день Страстной пятницы вспоминаем, как Иисус Христос поднялся на Голгофу, принеся Себя в жертву ради спасения человечества. Желаю вам духовного очищения, внутреннего покоя и света в сердце.

***

Пусть душа наполнится любовью и миром. Искренне поздравляю со Страстной пятницей!

Читайте также:

***

В этот святой день желаю укрепления в вере, доброты в душе и искренности в сердце. Пусть Страстная пятница принесет в вашу жизнь гармонию, спокойствие и благодать.

***

Со Страстной пятницей! Пусть в вашей семье царят согласие и тепло, а жизнь расцветает, как весенний сад.

***

Поздравляю со Страстной пятницей! Пусть день поможет отпустить обиды, тревоги и сомнения. Желаю, чтобы сердце наполнилось любовью, а душа — верой и светлой надеждой.

***

Вспомним сегодня о страданиях Спасителя, которые Он принял ради людей. Пусть молитва очистит сердце, а в душе родится тихое ожидание светлого Воскресения.

Искренние поздравления со Страстной пятницей 2026 в стихах на украинском языке

У Страсну П'ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп'ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

***

Страсна П'ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

***

За вікном уже весна,

Нині — П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення — вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

***

У тиші серця — шепіт сповіді та віри,

У небі — промінь світла крізь печаль.

Хай Бог дарує душі сили,

І вкаже шлях — любові й доброти печать.

Зі Страсною п'ятницею!

***

Хай у цей день Страсної п'ятниці

Очиститься серце, спокій знайде душа.

Хай віра крізь темряву проростає —

Бо за пітьмою завжди прийде весна.

Страстная пятница 2026 — открытки с пожеланиями

Открытки со Страстной пятницей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки со Страстной пятницей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки со Страстной пятницей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки со Страстной пятницей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки со Страстной пятницей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

