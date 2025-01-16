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Сорока прилетіла до вашого вікна — про що попереджає птаха

16 січня 2025 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Народні прикмети — що віщує сорока, яка прилетіла до вашого вікна
Сорока у польоті. Фото: wallpaperbetter.com
Світлана Конюшенко - Редактор

В Українській культурі сорока завжди вважалася містичною птахою, яка може віщувати майбутнє або ж попереджати людину про великі небезпеки. Тому наші предки уважно слідкували за поведінкою пташки. В результати "народилося" чимало народних прикмет. 

Що означає, коли сорока прилетіла до вашого вікна, які новини приносить птаха, дізнавайтесь у нашій статті.    

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Сорока на вікні — до новин

Не дарма існує давній вираз: "Сорока на хвості принесла". Адже за народними прикметами, побачити сороку біля свого вікна це знак, що віщує скоре отримання важливої звістки. Але природа цих новин залежить від поведінки пташки.

Сорока прилетіла до вашого вікна — коли віщує добро

Одна з найпозитивніших прикмет — сорока, що сіла на вікно хворої людини. Таким чином птаха повідомляє про швидке одужання.

Якщо сорока стрекоче та поводиться збуджено, слід очікувати хороших новин. Можливо, це знак приїзду родичів або друзів, які принесуть радість та затишок у дім.

 

Народні прикмети — що віщує сорока, яка прилетіла до вашого вікна
Красива сорока у дворі. Фото: google.com

Як сорока попереджає про погані події

Якщо сорока сіла на вікно й одразу ж полетіла геть, це може бути попередження про негативні події, такі як крадіжка або пожежа. У таких випадках варто вжити заходів для безпеки вашого дому.

Ще одним негативним знаком вважається, коли сорока метушиться й неголосно, але безперервно стрекоче. Народні прикмети кажуть, що таким чином птаха попереджає про плітки або негативні чутки.

Раніше ми розповідали, про що може попереджати голуб, який сів на ваше підвіконня.

Також пропонуємо дізнатися, що означає, якщо горобець залетів у ваше вікно. 

птиці забобони будинок народні прикмети сорока

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