Народні прикмети — що означає, якщо у ваш дім прилетів голуб

Голуб "завітав" у ваш дім — що кажуть народні прикмети
Голуби здавна вважалися символом миру та любові. А за народними прикметами ці птахи ще є посланцями небес, які можуть принести добру звістку або ж попередити про небезпеку. Їхні дії або поведінка можуть розповісти про майбутні події. Важливо лише правильно розтлумачити.
Що означає, якщо голуб прилетів у ваш дім, пише "Апостроф".
Якщо голуб прилетів до дівчини — що кажуть народні прикмети
Голуб, який прилітає до дівчини, може бути важливим посланцем від долі. Наші предки склали чимало прикмет, що допомагають зрозуміти та розтлумачити таке "повідомлення":
- Якщо птах сів на карниз та став заглядати у вікно, хтось зі знайомих цікавиться дівчиною, але не зізнається.
- Якщо птахи звили на карнизі гніздо, то в цьому домі панує злагода та мир, а скоро щастя буде ще більше.
- Якщо на підвіконня сіли одразу два голуби й ніжно воркують, можливе приємне знайомство та велика радість.
- Якщо птах сів просто поруч з дівчиною, слід чекати на поповнення в родині.
- Якщо поруч із дівчиною сів рудий голуб, варто чекати на пропозицію руки та серця й на швидке весілля.
- Якщо пернатий сів на вікно, а потім облетів навколо будинку, скоро сватання або весілля.
Що означає, якщо голуб прилетів до чоловіка
- Якщо птах прилетів на підвіконня та сидить мирно, сімейне життя буде спокійним.
- Якщо воркування голубів схоже на крик, стосунки можуть видатись невдалими.
- Якщо один птах ображає іншого, в сімейному житті будуть сварки та конфлікти.
Про що говорять народні прикмети, якщо на підвіконня прилетіла пара голубів
- Якщо помітили, що на ваше підвіконня сіла пара голубів, чекайте на зародження нової дружби або початок нових любовних стосунків.
- Якщо птахи воркують і сидять поруч, скоро буде весілля.
Яку звістку приносить голуб, що прилетів у ваш дім — народні прикмети
Голуб, який прилетів до вашого доми, чи добрий це знак або ж, можливо, попередження? Щоб розібратися, що саме хоче сказати цей крилатий гість, варто звернутися до народних прикмет:
- Якщо голуб підлетів до людини, це знак, що вона володіє позитивною енергетикою.
- Якщо птах звів гніздо біля вашого будинку або на підвіконні, значить, що у вашій оселі пануватиме мир та злагода.
- Якщо голуб прилетів та стукає дзьобом у вікно, це означає, що вищі сили хочуть привернути вашу увагу та спрямувати ваші думки на щось інше.
- Якщо після стуку об вікно птах опинитися в оселі — це означає, що ви не помічаєте навколо себе щось важливе.
- Якщо крилатий візитер після стуку спокійно походжає по підвіконню, чекайте на важливу звістку.
- Якщо погодувати білого голуба, який сів на ваше підвіконня, чекайте на удачу. Ситий птах принесе тільки добрі новини.
- Якщо голуб тримає щось у дзьобі, у молодят швидко з'явиться дитина.
Раніше ми розповідали, про що говорять народні прикмети, якщо у вікно залетів горобець.
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