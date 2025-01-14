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Голуб "завітав" у ваш дім — що кажуть народні прикмети

14 січня 2025 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Народні прикмети — що означає, якщо у ваш дім прилетів голуб
Голуб сидить на підвіконні. Фото: pixabay.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Голуби здавна вважалися символом миру та любові. А за народними прикметами ці птахи ще є посланцями небес, які можуть принести добру звістку або ж попередити про небезпеку. Їхні дії або поведінка можуть розповісти про майбутні події. Важливо лише правильно розтлумачити. 

Що означає, якщо голуб прилетів у ваш дім, пише "Апостроф". 

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Якщо голуб прилетів до дівчини — що кажуть народні прикмети 

Голуб, який прилітає до дівчини, може бути важливим посланцем від долі. Наші предки склали чимало прикмет, що допомагають зрозуміти та розтлумачити таке "повідомлення": 

  • Якщо птах сів на карниз та став заглядати у вікно, хтось зі знайомих цікавиться дівчиною, але не зізнається. 
  • Якщо птахи звили на карнизі гніздо, то в цьому домі панує злагода та мир, а скоро щастя буде ще більше. 
  • Якщо на підвіконня сіли одразу два голуби й ніжно воркують, можливе приємне знайомство та велика радість. 
  • Якщо птах сів просто поруч з дівчиною, слід чекати на поповнення в родині. 
  • Якщо поруч із дівчиною сів рудий голуб, варто чекати на пропозицію руки та серця й на швидке весілля. 
  • Якщо пернатий сів на вікно, а потім облетів навколо будинку, скоро сватання або весілля.

 

Якщо голуб прилетів до дівчини — що кажуть народні прикмети
Білий голуб у руках. Фото: istockphoto.com

Що означає, якщо голуб прилетів до чоловіка 

  • Якщо птах прилетів на підвіконня та сидить мирно, сімейне життя буде спокійним. 
  • Якщо воркування голубів схоже на крик, стосунки можуть видатись невдалими. 
  • Якщо один птах ображає іншого, в сімейному житті будуть сварки та конфлікти.

Про що говорять народні прикмети, якщо на підвіконня прилетіла пара голубів 

  • Якщо помітили, що на ваше підвіконня сіла пара голубів, чекайте на зародження нової дружби або початок нових любовних стосунків. 
  • Якщо птахи воркують і сидять поруч, скоро буде весілля.

 

Яку звістку приносить голуб, що прилетів у ваш дім — народні прикмети
Два голуби на підвіконні. Фото: google.com

Яку звістку приносить голуб, що прилетів у ваш дім — народні прикмети 

Голуб, який прилетів до вашого доми, чи добрий це знак або ж, можливо, попередження? Щоб розібратися, що саме хоче сказати цей крилатий гість, варто звернутися до народних прикмет:

  • Якщо голуб підлетів до людини, це знак, що вона володіє позитивною енергетикою.
  • Якщо птах звів гніздо біля вашого будинку або на підвіконні, значить, що у вашій оселі пануватиме мир та злагода. 
  • Якщо голуб прилетів та стукає дзьобом у вікно, це означає, що вищі сили хочуть привернути вашу увагу та спрямувати ваші думки на щось інше. 
  • Якщо після стуку об вікно птах опинитися в оселі — це означає, що ви не помічаєте навколо себе щось важливе.
  • Якщо крилатий візитер після стуку спокійно походжає по підвіконню, чекайте на важливу звістку. 
  • Якщо погодувати білого голуба, який сів на ваше підвіконня, чекайте на удачу. Ситий птах принесе тільки добрі новини.
  • Якщо голуб тримає щось у дзьобі, у молодят швидко з'явиться дитина.

Раніше ми розповідали, про що говорять народні прикмети, якщо у вікно залетів горобець. 

Також пропонуємо дізнатися, що означає, якщо птахи звили гнізда біля вашого дому.

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