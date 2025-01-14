Народні прикмети — що означає, якщо у ваш дім прилетів голуб

Голуб сидить на підвіконні. Фото: pixabay.com

Голуби здавна вважалися символом миру та любові. А за народними прикметами ці птахи ще є посланцями небес, які можуть принести добру звістку або ж попередити про небезпеку. Їхні дії або поведінка можуть розповісти про майбутні події. Важливо лише правильно розтлумачити.

Що означає, якщо голуб прилетів у ваш дім, пише "Апостроф".

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Якщо голуб прилетів до дівчини — що кажуть народні прикмети

Голуб, який прилітає до дівчини, може бути важливим посланцем від долі. Наші предки склали чимало прикмет, що допомагають зрозуміти та розтлумачити таке "повідомлення":

Якщо птах сів на карниз та став заглядати у вікно, хтось зі знайомих цікавиться дівчиною, але не зізнається.

Якщо птахи звили на карнизі гніздо, то в цьому домі панує злагода та мир, а скоро щастя буде ще більше.

Якщо на підвіконня сіли одразу два голуби й ніжно воркують, можливе приємне знайомство та велика радість.

Якщо птах сів просто поруч з дівчиною, слід чекати на поповнення в родині.

Якщо поруч із дівчиною сів рудий голуб, варто чекати на пропозицію руки та серця й на швидке весілля.

Якщо пернатий сів на вікно, а потім облетів навколо будинку, скоро сватання або весілля.

Білий голуб у руках. Фото: istockphoto.com

Що означає, якщо голуб прилетів до чоловіка

Якщо птах прилетів на підвіконня та сидить мирно, сімейне життя буде спокійним.

Якщо воркування голубів схоже на крик, стосунки можуть видатись невдалими.

Якщо один птах ображає іншого, в сімейному житті будуть сварки та конфлікти.

Про що говорять народні прикмети, якщо на підвіконня прилетіла пара голубів

Якщо помітили, що на ваше підвіконня сіла пара голубів, чекайте на зародження нової дружби або початок нових любовних стосунків.

Якщо птахи воркують і сидять поруч, скоро буде весілля.

Два голуби на підвіконні. Фото: google.com

Яку звістку приносить голуб, що прилетів у ваш дім — народні прикмети

Голуб, який прилетів до вашого доми, чи добрий це знак або ж, можливо, попередження? Щоб розібратися, що саме хоче сказати цей крилатий гість, варто звернутися до народних прикмет:

Якщо голуб підлетів до людини, це знак, що вона володіє позитивною енергетикою.

Якщо птах звів гніздо біля вашого будинку або на підвіконні, значить, що у вашій оселі пануватиме мир та злагода.

Якщо голуб прилетів та стукає дзьобом у вікно, це означає, що вищі сили хочуть привернути вашу увагу та спрямувати ваші думки на щось інше.

Якщо після стуку об вікно птах опинитися в оселі — це означає, що ви не помічаєте навколо себе щось важливе.

Якщо крилатий візитер після стуку спокійно походжає по підвіконню, чекайте на важливу звістку.

Якщо погодувати білого голуба, який сів на ваше підвіконня, чекайте на удачу. Ситий птах принесе тільки добрі новини.

Якщо голуб тримає щось у дзьобі, у молодят швидко з'явиться дитина.

Раніше ми розповідали, про що говорять народні прикмети, якщо у вікно залетів горобець.

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