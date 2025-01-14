Народные приметы — что значит, если в ваш дом прилетел голубь

Голубь сидит на подоконнике. Фото: pixabay.com

Голуби издавна считались символом мира и любви. А по народным приметам эти птицы еще являются посланцами небес, которые могут принести добрую весть или предупредить об опасности. Их действия или поведение могут рассказать о предстоящих событиях. Важно лишь правильно растолковать.

Что значит, если голубь прилетел в ваш дом, пишет "Апостроф".

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Если голубь прилетел к девушке — что говорят народные приметы

Голубь, который прилетает к девушке, может быть важным посланцем от судьбы. Наши предки составили немало примет, помогающих понять и растолковать такое "сообщение":

Если птица села на карниз и стала заглядывать в окно, кто-то из знакомых интересуется девушкой, но не признается.

Если птицы свили на карнизе гнездо, то в этом доме царит согласие и мир, а скоро счастья будет еще больше.

Если на подоконник сели сразу два голубя и нежно воркуют, возможно приятное знакомство и большая радость.

Если птица села прямо рядом с девушкой, следует ждать пополнения в семье.

Если рядом с девушкой сел рыжий голубь, стоит ждать предложения руки и сердца и скорой свадьбы.

Если пернатый сел на окно, а затем облетел вокруг дома, скоро сватовство или свадьба.

Белый голубь в руках. Фото: istockphoto.com

Что значит, если голубь прилетел к мужчине

Если птица прилетела на подоконник и сидит мирно, семейная жизнь будет спокойной.

Если воркование голубей похоже на крик, отношения могут показаться неудачными.

Если одна птица обижает другую, в семейной жизни будут ссоры и конфликты.

О чем говорят народные приметы, если на подоконник прилетела пара голубей

Если заметили, что на ваш подоконник села пара голубей, ждите зарождения новой дружбы или начала новых любовных отношений.

Если птицы воркуют и сидят рядом, скоро будет свадьба.

Два голубя на подоконнике. Фото: google.com

Какую весть приносит голубь, прилетевший в ваш дом — народные приметы

Голубь, который прилетел в ваш дом, добрый ли это знак или же, возможно, предупреждение? Чтобы разобраться, что именно хочет сказать этот крылатый гость, стоит обратиться к народным приметам:

Если голубь подлетел к человеку, это знак, что человек обладает положительной энергетикой.

Если птица свела гнездо возле вашего дома или на подоконнике, значит, что в вашем доме будет царить мир и согласие.

Если голубь прилетел и стучит клювом в окно, это означает, что высшие силы хотят привлечь ваше внимание и направить ваши мысли на что-то другое.

Если после стука об окно птица оказаться в жилище — это означает, что вы не замечаете вокруг себя что-то важное.

Если крылатый визитер после стука спокойно прохаживается по подоконнику, ждите важной вести.

Если покормить белого голубя, который сел на ваш подоконник, ждите удачи. Сытая птица принесет только хорошие новости.

Если голубь держит что-то в клюве, у молодоженов быстро появится ребенок.

Ранее мы рассказывали, о чем говорят народные приметы, если в окно залетел воробей.

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