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Голубь "посетил" ваш дом — что говорят народные приметы

14 января 2025 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Народные приметы — что значит, если в ваш дом прилетел голубь
Голубь сидит на подоконнике. Фото: pixabay.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Голуби издавна считались символом мира и любви. А по народным приметам эти птицы еще являются посланцами небес, которые могут принести добрую весть или предупредить об опасности. Их действия или поведение могут рассказать о предстоящих событиях. Важно лишь правильно растолковать.

Что значит, если голубь прилетел в ваш дом, пишет "Апостроф".

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Если голубь прилетел к девушке — что говорят народные приметы 

Голубь, который прилетает к девушке, может быть важным посланцем от судьбы. Наши предки составили немало примет, помогающих понять и растолковать такое "сообщение":

  • Если птица села на карниз и стала заглядывать в окно, кто-то из знакомых интересуется девушкой, но не признается.
  • Если птицы свили на карнизе гнездо, то в этом доме царит согласие и мир, а скоро счастья будет еще больше.
  • Если на подоконник сели сразу два голубя и нежно воркуют, возможно приятное знакомство и большая радость.
  • Если птица села прямо рядом с девушкой, следует ждать пополнения в семье.
  • Если рядом с девушкой сел рыжий голубь, стоит ждать предложения руки и сердца и скорой свадьбы.
  • Если пернатый сел на окно, а затем облетел вокруг дома, скоро сватовство или свадьба.

 

Если голубь прилетел к девушке - что говорят народные приметы
Белый голубь в руках. Фото: istockphoto.com

Что значит, если голубь прилетел к мужчине

  • Если птица прилетела на подоконник и сидит мирно, семейная жизнь будет спокойной.
  • Если воркование голубей похоже на крик, отношения могут показаться неудачными.
  • Если одна птица обижает другую, в семейной жизни будут ссоры и конфликты.

О чем говорят народные приметы, если на подоконник прилетела пара голубей

  • Если заметили, что на ваш подоконник села пара голубей, ждите зарождения новой дружбы или начала новых любовных отношений.
  • Если птицы воркуют и сидят рядом, скоро будет свадьба.

 

Какую весть приносит голубь, прилетевший в ваш дом - народные приметы
Два голубя на подоконнике. Фото: google.com

Какую весть приносит голубь, прилетевший в ваш дом — народные приметы 

Голубь, который прилетел в ваш дом, добрый ли это знак или же, возможно, предупреждение? Чтобы разобраться, что именно хочет сказать этот крылатый гость, стоит обратиться к народным приметам:

  • Если голубь подлетел к человеку, это знак, что человек обладает положительной энергетикой.
  • Если птица свела гнездо возле вашего дома или на подоконнике, значит, что в вашем доме будет царить мир и согласие.
  • Если голубь прилетел и стучит клювом в окно, это означает, что высшие силы хотят привлечь ваше внимание и направить ваши мысли на что-то другое.
  • Если после стука об окно птица оказаться в жилище — это означает, что вы не замечаете вокруг себя что-то важное.
  • Если крылатый визитер после стука спокойно прохаживается по подоконнику, ждите важной вести.
  • Если покормить белого голубя, который сел на ваш подоконник, ждите удачи. Сытая птица принесет только хорошие новости.
  • Если голубь держит что-то в клюве, у молодоженов быстро появится ребенок.

Ранее мы рассказывали, о чем говорят народные приметы, если в окно залетел воробей.

Также предлагаем узнать, что значит, если птицы свили гнезда возле вашего дома.

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