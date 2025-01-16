Народные приметы — что пророчит сорока, которая прилетела к вашему окну

Сорока в полете. Фото: wallpaperbetter.com

В Украинской культуре сорока всегда считалась мистической птицей, которая может предвещать будущее или же предупреждать человека о больших опасностях. Поэтому наши предки внимательно следили за поведением птички. В результате "родилось" немало народных примет.

Что значит, когда сорока прилетела к вашему окну, какие новости приносит птица, узнайте в нашей статье.

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Сорока на окне — к новостям

Не зря существует давнее выражение: "Сорока на хвосте принесла". Ведь по народным приметам, увидеть сороку у своего окна это знак, предвещающий скорое получение важного известия. Но природа этих новостей зависит от поведения птицы.

Сорока прилетела к вашему окну — когда предвещает добро

Одна из самых положительных примет — сорока, севшая на окно больного человека. Таким образом птица сообщает о скором выздоровлении.

Если сорока стрекочет и ведет себя возбужденно, следует ожидать хороших новостей. Возможно, это знак приезда родственников или друзей, которые принесут радость и уют в дом.

Красивая сорока во дворе. Фото: google.com

Как сорока предупреждает о плохих событиях

Если сорока села на окно и сразу улетела прочь, это может быть предупреждение о негативных событиях, таких как кража или пожар. В таких случаях стоит принять меры для безопасности вашего дома.

Еще одним негативным знаком считается, когда сорока суетится и негромко, но непрерывно стрекочет. Народные приметы говорят, что таким образом птица предупреждает о сплетнях или негативных слухах.

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