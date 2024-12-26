Собор Пресвятої Богородиці - привітання, картинки та листівки

Статуя Богородиці. Фото: Pixabay

26 грудня православна церква відзначає Собор Пресвятої Богородиці. Цей день є важливим церковним святом, яке нагадує про значення Пресвятої Богородиці в історії спасіння та закликає вірян до молитви, милосердя та духовного збагачення.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих побажань у листівках віршах та прозі. Привітайте своїх рідних та близьких у цей день.

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Привітання із Собором Пресвятої Богородиці у віршах українською

О, Богородице, Матір Свята,

До тебе молитва лине проста.

Даруй нам здоров'я, любов і добро,

Щоб в кожному серці був мир і тепло.

***

Нехай у день святковий світлий,

Богородиця прийде в дім,

Дарує щастя, мир і радість,

Нехай горить вогонь святим.

Нехай любов у серці гріє,

Хай вірність в душах оживе,

І Божа Матір вас оберігає,

Від бід хай захистить усе живе!

***

Пресвятая Богородице, Небесна,

В цей день ми славим Тебе щиро, чесно!

Хай світло Твоє нас завжди осяває,

І мир у домі нашім не згасає.

Дай сил нам жити, вірити, творити,

І батьківщину боронити.

Хай буде тепло, затишно в оселі,

А дні різдвяні — світлі й веселі!

***

З Собором Богородиці сердечно вас вітаємо,

Хай Божа ласка в домі вашім сяє.

Здоров'я, щастя, радість у родині,

І мир святий на нашій батьківщині!

Собор Пресвятої Богородиці — щирі та теплі привітання у прозі

Сьогодні вшановуємо Пресвяту Богородицю, яка є нашою Небесною Матір'ю та заступницею. Нехай її любов оберігає вас від усіх негараздів, наповнює ваше життя добром і гармонією. Бажаю вам Божого благословення, міцного здоров'я та душевного спокою. Зі святом!

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Щиро вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Нехай Пречиста Діва наповнить ваші серця спокоєм, укріпить вашу віру та подарує натхнення для добрих справ. Бажаю, щоб кожен ваш день був благословенним, а родина — зігріта теплом Божої любові й турботою Небесної Матері!

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Вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці! У цей особливий день нехай кожне ваше слово, кожен ваш вчинок буде сповнений любові та милосердя. Нехай Діва Марія захищає вас і вашу родину, дарує мир, здоров'я та щастя, а її небесне заступництво супроводжує вас у всіх ваших починаннях.

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Сердечно вітаю вас із Собором Пресвятої Богородиці! У цей світлий день бажаю, щоб Божа Матір завжди охороняла ваш дім, оберігала вашу родину від усякого зла і наповнювала ваше життя миром, любов'ю та благодаттю. Нехай її заступництво принесе вам радість, силу та віру в краще майбутнє!

Яскраві та красиві листівки до Собору Пресвятої Богородиці

Листівка до свята Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Листівка до Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Листівка до свята Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання із Собором Пресвятої Богородиці

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