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Собор Пресвятої Богородиці — найкращі привітання та листівки

26 грудня 2024 00:10
Валерія Максименко - Редактор
Собор Пресвятої Богородиці - привітання, картинки та листівки
Статуя Богородиці. Фото: Pixabay
Валерія Максименко - Редактор

26 грудня православна церква відзначає Собор Пресвятої Богородиці. Цей день є важливим церковним святом, яке нагадує про значення Пресвятої Богородиці в історії спасіння та закликає вірян до молитви, милосердя та духовного збагачення.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих побажань у листівках віршах та прозі. Привітайте своїх рідних та близьких у цей день.

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Привітання із Собором Пресвятої Богородиці у віршах українською

О, Богородице, Матір Свята,
До тебе молитва лине проста.
Даруй нам здоров'я, любов і добро,
Щоб в кожному серці був мир і тепло.

***

Нехай у день святковий світлий,
Богородиця прийде в дім,
Дарує щастя, мир і радість,
Нехай горить вогонь святим.
Нехай любов у серці гріє,
Хай вірність в душах оживе,
І Божа Матір вас оберігає,
Від бід хай захистить усе живе!

***

Пресвятая Богородице, Небесна,
В цей день ми славим Тебе щиро, чесно!
Хай світло Твоє нас завжди осяває,
І мир у домі нашім не згасає.
Дай сил нам жити, вірити, творити,
І батьківщину боронити.
Хай буде тепло, затишно в оселі,
А дні різдвяні — світлі й веселі!

***

З Собором Богородиці сердечно вас вітаємо,
Хай Божа ласка в домі вашім сяє.
Здоров'я, щастя, радість у родині,
І мир святий на нашій батьківщині!

Собор Пресвятої Богородиці — щирі та теплі привітання у прозі

Сьогодні вшановуємо Пресвяту Богородицю, яка є нашою Небесною Матір'ю та заступницею. Нехай її любов оберігає вас від усіх негараздів, наповнює ваше життя добром і гармонією. Бажаю вам Божого благословення, міцного здоров'я та душевного спокою. Зі святом!

***

Щиро вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Нехай Пречиста Діва наповнить ваші серця спокоєм, укріпить вашу віру та подарує натхнення для добрих справ. Бажаю, щоб кожен ваш день був благословенним, а родина — зігріта теплом Божої любові й турботою Небесної Матері!

***

Вітаю зі святом Собору Пресвятої Богородиці! У цей особливий день нехай кожне ваше слово, кожен ваш вчинок буде сповнений любові та милосердя. Нехай Діва Марія захищає вас і вашу родину, дарує мир, здоров'я та щастя, а її небесне заступництво супроводжує вас у всіх ваших починаннях.

***
Сердечно вітаю вас із Собором Пресвятої Богородиці! У цей світлий день бажаю, щоб Божа Матір завжди охороняла ваш дім, оберігала вашу родину від усякого зла і наповнювала ваше життя миром, любов'ю та благодаттю. Нехай її заступництво принесе вам радість, силу та віру в краще майбутнє!

Яскраві та красиві листівки до Собору Пресвятої Богородиці

Листівка до свята Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Листівка до свята Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Листівка до Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Листівка до Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Листівка до Собора Пресвятої Богородиці 2024. Фото: Колаж: Новини.LIVE
Листівка до свята Собора Пресвятої Богородиці. Фото: Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання із Собором Пресвятої Богородиці

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