Місячний календар фарбування волосся на січень 2025 — вдалі та невдалі дні

Дівчина фарбує волосся у перукарні. Фото: istockphoto.com

Січень — ідеальний час для змін. Чому б для початку не оновити колір свого волосся? Щоб результат перевершив усі очікування, важливо не лише обрати ідеальний відтінок, але й врахувати фази Місяця. Відповідний день може зробити вашу зачіску яскравішою, а образ — гармонійним.

Новини.LIVE підготував місячний календар фарбування волосся на січень 2025 року, який допоможе знайти ідеальний день для експериментів або оновлення кольору.

Читайте також:

Фази Місяця у січні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;

— з 1 по 13 січня; Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;

— 14 січня о 0:26 за Києвом; Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;

— з 15 по 28 січня; Молодик у знаку Водолія — 29 січня о 14:35 за Києвом;

— 29 січня о 14:35 за Києвом; Місяць, що зростає — 30-31 січня;

— 30-31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у січні. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на січень 2025 — які дні будуть найсприятливіші

Повністю оновити образ та знайти сприятливу дату допоможе місячний календар. Ось перелік дат на січень 2025 року:

Найсприятливіші дні для фарбування та експериментів: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 26.

Хороші дні для оновлення кольору: 1, 3, 5, 7, 13, 20, 22, 23, 30.

Нейтральні дні: 21, 24, 27, 28.

Дівчина фарбує волосся. Фото: sciencephoto.com

Які дні у січні 2025 року небезпечні для фарбування та можуть нашкодити волоссю

За прогнозами астрологів, один день у перший місяць 2025 року буде особливо небезпечний для фарбування волосся, а саме 29 січня.

Також фахівці не рекомендують фарбувати волосся у такі числа: 2, 4, 6, 12, 14, 19, 31 січня.

Які кольори волосся будуть у моді у 2025 році

Які кольори волосся будуть у моді у 2025 році, розповіли фахівці на порталі Natulique.

1. Блондинка Барбі

Крижані платинові тони з теплими відтінками будуть на піку популярності. Маслянистий чи медовий блонд додасть м'якості та вишуканості.

Колір Блондинка Барбі. Фото: natulique.com

2. Динамічна брюнетка

Насичені шоколадні тони з карамельними відблисками будуть у тренді 2025 року, як і відтінок "червоне дерево".

Колір Динамічна брюнетка. Фото: natulique.com

3. Імбирна спеція

Пряний імбирний колір стане одним з найпопулярніших у 2025 році. Цей насичений відтінок додає тепла та контрасту, тож ідеально підходить для рудоволосих дівчат, які хочуть підкреслити свою природну красу.

Колір Імбирна спеція. Фото: natulique.com

4. Природні тони

Брудний блонд залишається актуальним для тих, хто шукає легких та невимушених змін.

Природні тони волосся. Фото: natulique.com

5. Омбре

Техніка омбре дозволить експериментувати з м'якими пастельними тонами та залишатися у тренді 2025 року.

Колір волосся омбре. Фото: natulique.com

Раніше ми ділилися місячним календарем стрижок на січень 2025 року, який допоможе обрати найвдалішу дату для зміни зачіски та доглядових процедур.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на січень 2025 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця зими.