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Місячний календар фарбування волосся на січень 2025 — дати краси

25 грудня 2024 07:30
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар фарбування волосся на січень 2025 — вдалі та невдалі дні
Дівчина фарбує волосся у перукарні. Фото: istockphoto.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Січень — ідеальний час для змін. Чому б для початку не оновити колір свого волосся? Щоб результат перевершив усі очікування, важливо не лише обрати ідеальний відтінок, але й врахувати фази Місяця. Відповідний день може зробити вашу зачіску яскравішою, а образ — гармонійним.

Новини.LIVE підготував місячний календар фарбування волосся на січень 2025 року, який допоможе знайти ідеальний день для експериментів або оновлення кольору.

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Фази Місяця у січні 2025 року 

  • Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;
  • Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;
  • Молодик у знаку Водолія — 29 січня о 14:35 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — 30-31 січня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у січні 2025 року 
Фази Місяця у січні. Фото: shutterstock.com

Місячний календар фарбування волосся на січень 2025 — які дні будуть найсприятливіші

Повністю оновити образ та знайти сприятливу дату допоможе місячний календар. Ось перелік дат на січень 2025 року:

Найсприятливіші дні для фарбування та експериментів: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 26.

Хороші дні для оновлення кольору: 1, 3, 5, 7, 13, 20, 22, 23, 30.

Нейтральні дні: 21, 24, 27, 28.

 

Місячний календар фарбування волосся на січень 2025 — які дні будуть найсприятливіші
Дівчина фарбує волосся. Фото: sciencephoto.com

Які дні у січні 2025 року небезпечні для фарбування та можуть нашкодити волоссю

За прогнозами астрологів, один день у перший місяць 2025 року буде особливо небезпечний для фарбування волосся, а саме 29 січня.  

Також фахівці не рекомендують фарбувати волосся у такі числа: 2, 4, 6, 12, 14, 19, 31 січня. 

Які кольори волосся будуть у моді у 2025 році 

Які кольори волосся будуть у моді у 2025 році, розповіли фахівці на порталі Natulique.

1. Блондинка Барбі

Крижані платинові тони з теплими відтінками будуть на піку популярності. Маслянистий чи медовий блонд додасть м'якості та вишуканості.

 

Які кольори волосся будуть у моді у 2025 році
Колір Блондинка Барбі. Фото: natulique.com

2. Динамічна брюнетка

Насичені шоколадні тони з карамельними відблисками будуть у тренді 2025 року, як і відтінок "червоне дерево".

 

Тренди кольорів волосся 2025
Колір Динамічна брюнетка. Фото: natulique.com

3. Імбирна спеція

Пряний імбирний колір стане одним з найпопулярніших у 2025 році. Цей насичений відтінок додає тепла та контрасту, тож ідеально підходить для рудоволосих дівчат, які хочуть підкреслити свою природну красу.

 

Найгарячіші кольори 2025 року для стильного образу
Колір Імбирна спеція. Фото: natulique.com

4. Природні тони

Брудний блонд залишається актуальним для тих, хто шукає легких та невимушених змін.

 

Модні рішення для волосся: найкращі кольори нового 2025 року
Природні тони волосся. Фото: natulique.com

5. Омбре

Техніка омбре дозволить експериментувати з м'якими пастельними тонами та залишатися у тренді 2025 року.

 

Модні кольори волосся: вибір на 2025 рік
Колір волосся омбре. Фото: natulique.com

Раніше ми ділилися місячним календарем стрижок на січень 2025 року, який допоможе обрати найвдалішу дату для зміни зачіски та доглядових процедур. 

Також радимо скористатися місячним календарем справ на січень 2025 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця зими.

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08:11 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП просто зараз

08:07 Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 Обстріл України — окупанти атакують енергетику

08:02 На Хмельниччині мобілізували заброньованого — вирок суду

08:00 Благодійний фонд надає нову фіндопомогу — умови

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