Собор Пресвятой Богородицы - поздравления, картинки и открытки

Собор Пресвятой Богородицы —лучшие поздравления и открытки
26 декабря православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Этот день является важным церковным праздником, который напоминает о значении Пресвятой Богородицы в истории спасения и призывает верующих к молитве, милосердию и духовному обогащению.
Редакция Новини.LIVE делится подборкой лучших пожеланий в стихах и прозе. Поздравьте своих родных и близких в этот день.
Поздравление с Собором Пресвятой Богородицы в стихах на украинском
О, Богородице, Матір Свята,
До тебе молитва лине проста.
Даруй нам здоров'я, любов і добро,
Щоб в кожному серці був мир і тепло.
***
Нехай у день святковий світлий,
Богородиця прийде в дім,
Дарує щастя, мир і радість,
Нехай горить вогонь святим.
Нехай любов у серці гріє,
Хай вірність в душах оживе,
І Божа Матір вас оберігає,
Від бід хай захистить усе живе!
***
Пресвятая Богородице, Небесна,
В цей день ми славим Тебе щиро, чесно!
Хай світло Твоє нас завжди осяває,
І мир у домі нашім не згасає.
Дай сил нам жити, вірити, творити,
І батьківщину боронити.
Хай буде тепло, затишно в оселі,
А дні різдвяні — світлі й веселі!
***
З Собором Богородиці сердечно вас вітаємо,
Хай Божа ласка в домі вашім сяє.
Здоров'я, щастя, радість у родині,
І мир святий на нашій батьківщині!
Собор Пресвятой Богородицы – искренние и теплые поздравления в прозе
Сегодня чтим Пресвятую Богородицу, которая является нашей Небесной Матерью и покровительницей. Пусть ее любовь оберегает вас от всех бед, наполняет вашу жизнь добром и гармонией. Желаю вам Божьего благословения, крепкого здоровья и душевного покоя. С праздником!
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Поздравляю с праздником Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Пречистая Дева наполнит ваши сердца спокойствием, укрепит вашу веру и подарит вдохновение для добрых дел. Желаю, чтобы каждый ваш день был благословен, а семья согрета теплом Божьей любви и заботой Небесной Матери!
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Поздравляю с праздником Собора Пресвятой Богородицы! В этот особый день пусть каждое ваше слово, каждый ваш поступок будет полон любви и милосердия. Пусть Дева Мария защищает вас и вашу семью, дарит мир, здоровье и счастье, а ее небесное покровительство сопровождает вас во всех ваших начинаниях.
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Сердечно поздравляю вас с Собором Пресвятой Богородицы! В этот светлый день желаю, чтобы Матерь Божия всегда охраняла ваш дом, оберегала вашу семью от всякого зла и наполняла вашу жизнь миром, любовью и благодатью. Пусть ее покровительство принесет вам радость, силу и веру в лучшее будущее!
Яркие и красивые открытки к Собору Пресвятой Богородицы
Видеопоздравления с Собором Пресвятой Богородицы
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