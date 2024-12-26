Собор Пресвятой Богородицы - поздравления, картинки и открытки

Статуя Богородицы. Фото: Pixabay

26 декабря православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. Этот день является важным церковным праздником, который напоминает о значении Пресвятой Богородицы в истории спасения и призывает верующих к молитве, милосердию и духовному обогащению.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой лучших пожеланий в стихах и прозе. Поздравьте своих родных и близких в этот день.

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Поздравление с Собором Пресвятой Богородицы в стихах на украинском

О, Богородице, Матір Свята,

До тебе молитва лине проста.

Даруй нам здоров'я, любов і добро,

Щоб в кожному серці був мир і тепло.

***

Нехай у день святковий світлий,

Богородиця прийде в дім,

Дарує щастя, мир і радість,

Нехай горить вогонь святим.

Нехай любов у серці гріє,

Хай вірність в душах оживе,

І Божа Матір вас оберігає,

Від бід хай захистить усе живе!

***

Пресвятая Богородице, Небесна,

В цей день ми славим Тебе щиро, чесно!

Хай світло Твоє нас завжди осяває,

І мир у домі нашім не згасає.

Дай сил нам жити, вірити, творити,

І батьківщину боронити.

Хай буде тепло, затишно в оселі,

А дні різдвяні — світлі й веселі!

***

З Собором Богородиці сердечно вас вітаємо,

Хай Божа ласка в домі вашім сяє.

Здоров'я, щастя, радість у родині,

І мир святий на нашій батьківщині!

Собор Пресвятой Богородицы – искренние и теплые поздравления в прозе

Сегодня чтим Пресвятую Богородицу, которая является нашей Небесной Матерью и покровительницей. Пусть ее любовь оберегает вас от всех бед, наполняет вашу жизнь добром и гармонией. Желаю вам Божьего благословения, крепкого здоровья и душевного покоя. С праздником!

***

Поздравляю с праздником Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Пречистая Дева наполнит ваши сердца спокойствием, укрепит вашу веру и подарит вдохновение для добрых дел. Желаю, чтобы каждый ваш день был благословен, а семья согрета теплом Божьей любви и заботой Небесной Матери!

***

Поздравляю с праздником Собора Пресвятой Богородицы! В этот особый день пусть каждое ваше слово, каждый ваш поступок будет полон любви и милосердия. Пусть Дева Мария защищает вас и вашу семью, дарит мир, здоровье и счастье, а ее небесное покровительство сопровождает вас во всех ваших начинаниях.

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Сердечно поздравляю вас с Собором Пресвятой Богородицы! В этот светлый день желаю, чтобы Матерь Божия всегда охраняла ваш дом, оберегала вашу семью от всякого зла и наполняла вашу жизнь миром, любовью и благодатью. Пусть ее покровительство принесет вам радость, силу и веру в лучшее будущее!

Яркие и красивые открытки к Собору Пресвятой Богородицы

Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы. Фото: Коллаж: Новости.

Открытка в Собор Пресвятой Богородицы. Фото: Коллаж: Новости.

Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы. Фото: Коллаж: Новости.

Видеопоздравления с Собором Пресвятой Богородицы

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