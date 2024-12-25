Собор Пресвятої Богородиці 2024 — дата, що категорично не можна робити та традиції свята

Богослужіння в церкві. Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

Собор Пресвятої Богородиці — прадавнє свято, яке встановили ще за ранніх часів християнської церкви. Це вшанування всіх людей, які близькі Ісусу Христу та Діві Марії. Ми розповідаємо, коли українці відзначатимуть це свято, що можна і категорично не рекомендується робити цього дня.

Новини.LIVE опише детально про це свято.

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Коли свято Собор Пресвятої Богородиці цього року

До 1 вересня 2023 року це свято припадало на 8 січня, відразу після Різдва Христового. Нещодавно Україна перейшла на новоюліанський календар. Тепер Собор Пресвятої Богородиці святкується 26 грудня. Цього року це припадає на четвер.

Собор Пресвятої Богородиці. Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

Що дозволяється робити на Собор Пресвятої Богородиці

У народі свято отримало назву Бабині каші та Бабине свято, і сприймалося як жіночий день, коли господині самі влаштовували колядування, відвідували баб-повитух, пригощали один одного кашею. Жінки моляться перед іконою Пречистої Діви Марії, щоб вона подарувала їм здоров'я та щастя, а вагітні просять легкі пологи.

У церквах та будинках прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду та поминати померлих родичів.

Запалена свіча в руках. Фото: Pexels

Що категорично не рекомендується робити на Собор Пресвятої Богородиці

Вагітним жінкам та їхнім чоловікам суворо забороняється працювати у цей день. Решті господаркам і дівчатам також не можна виконувати домашню роботу, прати та шити.

Не можна купляти мотузки або інші виробів з неї — інакше це загрожує смертю члена сім'ї. Також не радять готувати кисіль і пити його. Це вважається дуже поганою прикметою — знову ж таки, до покійника в родині.

Щоб убезпечити свій будинок від біди та нещастя, прийнято було виносити весь битий посуд та інший непотрібний мотлох. Також для залучення достатку потрібно було ситно та щедро пригостити колядників, якщо такі прийдуть до хати.

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