Собор Пресвятой Богородицы 2024 — дата, что категорически нельзя делать и традиции праздника

Богослужение в церкви. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

Собор Пресвятой Богородицы — древний праздник, установленный еще в ранние времена христианской церкви. Это чествование всех людей, которые близки Иисусу Христу и Деве Марии. Мы рассказываем, когда украинцы будут отмечать этот праздник, что можно и не рекомендуется делать в этот день.

Новини.LIVE опишет подробно об этом празднике.

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Когда праздник Собор Пресвятой Богородицы в этом году

До 1 сентября 2023 года этот праздник приходился на 8 января, сразу после Рождества Христова. Недавно Украина перешла на новый юлианский календарь. Теперь Собор Пресвятой Богородицы отмечается 26 декабря. В этом году это приходится на четверг.

Собор Пресвятой Богородицы. Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

Что разрешается делать на Собор Пресвятой Богородицы

В народе праздник получил название Бабьи каши и Бабий праздник, и воспринимался как женский день, когда хозяйки сами устраивали колядование, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей. Женщины молятся перед иконой Пречистой Девы Марии, чтобы она подарила им здоровье и счастье, а беременные просят легкие роды.

В церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.

Зажженная свеча в руках. Фото: Pexels

Что категорически не рекомендуется делать на Собор Пресвятой Богородицы

Беременным женщинам и их мужчинам строго-настрого запрещается работать в этот день. Остальным хозяйкам и девушкам также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.

Нельзя покупать веревки или другие изделия из нее — иначе это грозит смертью члена семьи. Также не рекомендуют готовить кисель и пить его. Это считается очень плохой приметой — опять же к покойнику в семье.

Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, принято было выносить всю битую посуду и другой ненужный хлам. Также для привлечения изобилия нужно было сытно и щедро угостить колядников, если они придут в дом.

Напомним, ранее мы писали, когда в 2025 году будет Крещение в Украине. Также мы рассказывали, будут ли отмечать украинцы Старый Новый год в этом году.