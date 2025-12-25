Церковне свято 26 грудня 2025 — що не можна робити у Собор Пресвятої Богородиці

Жінка, що працює при храмі, прибирає свічки. Фото: pravoslavna.volyn.ua

У п'ятницю, 26 грудня, віряни в Україні відзначатимуть Собор Пресвятої Богородиці. Церковне свято, яке традиційно зустрічають після Різдва Христового, присвячене вшануванню Пресвятої Діви Марії та інших святих, які були близькими Божої Матері та Ісуса Христа. Ця дата багата на традиції й відзначалася весело, з колядками та танцями. Але й існувала низка заборон, покликаних вберегти від нещасть.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у Собор Пресвятої Богородиці, щоб не відлякати удачу й не накликати біди, а також які є традиції та прикмети у свято.

Собор Пресвятої Богородиці — історія та значення свята

26 грудня віряни виказують свою вдячність Божій Матері за народження Спасителя та прославляють родину, як головну Божу цінність. Слово "Собор" у назві свята означає, що окрім Діви Марії у цю дату вшановують й інших близьких до Ісуса Христа та Богородиці святих: Йосипа, сина Йосипа від першого шлюбу Якова, і предка Ісуса царя Давида.

Згадують у Собор Пресвятої Богородиці й про події, що сталися після народження Ісуса Христа. За біблійним переказами, ангел Господній Гавриїл з'явився Марії та Йосипу, щоб попередити про страшну небезпеку: цар Ірод, довідавшись про появу Месії, замислив знищити усіх немовлят у Вифлеємі, аби перешкодити Божому задуму. Щоб урятувати майбутнього Спасителя людства, Йосип Обручник, разом зі своїм сином Яковом, став на захист Святого Сімейства. Він супроводжував Марію та Боже Дитя в дорозі до Єгипту, де вони знайшли прихисток і були врятовані.

Ікона Собору Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Які існують традиції у Собор Пресвятої Богородиці

26 грудня у храмах звершують урочисті богослужіння на честь Богородиці. Віряни моляться Діві Марії, просячи її заступництва, здоров'я, душевного миру. Вагітні просять легких пологів, а матері — щасливу долю для дітей. Також із молитвами звертаються й до святого царя Давида, щоб той позбавив душевних тривог та злих думок.

Раніше 26 грудня вважався жіночим днем. В народі свято називали "Бабині каші". Господині варили кашу, частували нею гостей. Ходили одна до одної в гості, беручи із собою ложку, щоб спробувати кашу. Також шанували вагітних жінок, породіль та повитух. Їм дарували подарунки, пекли хліб та пироги. Вважалося, що так можна забезпечити жінці легкі пологи.

Традиційно свято було прийнято відзначати весело, адже радість вважалася запорукою доброго року. В цей час починалася активна фаза колядування, коли діти чи дорослі ходили від дому до дому, співали та танцювали. Відвідували хрещених батьків, бабусь та дідусів.

Діти колядують на різдвяні свята. Фото: УНІАН

Собор Пресвятої Богородиці — що не можна робити

Попри те, що день проводили весело з колядками та танцями, існували й певні суворі заборони, яких дотримувалися, щоб не накликати лиха на родини.

26 грудня категорично не можна:

важко фізично працювати — це час для "святості";

працювати вагітним жінкам — дитина може народитися квола або хвора;

займатися побутовими справами або рукоділлям — з тієї ж причини, що і праця;

виносити сміття з хати — можна разом із ним "винести" удачу та родинне щастя;

лаятися, лихословити — Богородиці може розгніватися та покарати;

бажати зла іншим — повернеться до вас сторицею;

купувати мотузки — накликати страшну біду;

їсти з потрісканого або розбитого посуду — можна відлякати удачу.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на 26 грудня

Почути спів зяблика 26 грудня — до відлиги.

Якщо над головою літають зграї ворон — слід чекати хуртовини.

Якщо в печі горить біле, а не червоне полум'я, невдовзі потеплішає.

На свято морозна та сніжна погода — літо буде холодним.

Якщо теплий і сонячний ранок — на добрий урожай проса.

