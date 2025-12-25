Церковный праздник 26 декабря 2025 — что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы

Собор Пресвятой Богородицы — как не отпугнуть удачу 26 декабря
В пятницу, 26 декабря, верующие в Украине будут отмечать Собор Пресвятой Богородицы. Церковный праздник, который традиционно встречают после Рождества Христова, посвященный чествованию Пресвятой Девы Марии и других святых, которые были близкими Божьей Матери и Иисуса Христа. Эта дата богата на традиции и отмечалась весело, с колядками и танцами. Но и существовал ряд запретов, призванных уберечь от несчастий.
Собор Пресвятой Богородицы — история и значение праздника
26 декабря верующие выражают свою благодарность Божьей Матери за рождение Спасителя и прославляют семью, как главную Божью ценность. Слово "Собор" в названии праздника означает, что кроме Девы Марии в эту дату чествуют и других близких к Иисусу Христу и Богородице святых: Иосифа, сына Иосифа от первого брака Иакова, и предка Иисуса царя Давида.
Вспоминают в Собор Пресвятой Богородицы и о событиях, произошедших после рождения Иисуса Христа. По библейскому преданию, ангел Господень Гавриил явился Марии и Иосифу, чтобы предупредить о страшной опасности: царь Ирод, узнав о появлении Мессии, задумал уничтожить всех младенцев в Вифлееме, чтобы помешать Божьему замыслу. Чтобы спасти будущего Спасителя человечества, Иосиф Обручник, вместе со своим сыном Иаковом, стал на защиту Святого Семейства. Он сопровождал Марию и Божьего Младенца в дороге в Египет, где они нашли приют и были спасены.
Какие существуют традиции в Собор Пресвятой Богородицы
26 декабря в храмах совершают торжественные богослужения в честь Богородицы. Верующие молятся Деве Марии, прося ее заступничества, здоровья, душевного мира. Беременные просят легких родов, а матери — счастливую судьбу для детей. Также с молитвами обращаются и к святому царю Давиду, чтобы тот избавил душевных тревог и злых мыслей.
Ранее 26 декабря считался женским днем. В народе праздник называли "Бабьи каши". Хозяйки варили кашу, угощали ею гостей. Ходили друг к другу в гости, беря с собой ложку, чтобы попробовать кашу. Также почитали беременных женщин, рожениц и повитух. Им дарили подарки, пекли хлеб и пироги. Считалось, что так можно обеспечить женщине легкие роды.
Традиционно праздник было принято отмечать весело, ведь радость считалась залогом хорошего года. В это время начиналась активная фаза колядования, когда дети или взрослые ходили от дома к дому, пели и танцевали. Посещали крестных родителей, бабушек и дедушек.
Собор Пресвятой Богородицы — что нельзя делать
Несмотря на то, что день проводили весело с колядками и танцами, существовали и определенные строгие запреты, которых придерживались, чтобы не навлечь беду на семьи.
26 декабря категорически нельзя:
- тяжело физически работать — это время для "святости";
- работать беременным женщинам — ребенок может родиться слабый или больной;
- заниматься бытовыми делами или рукоделием — по той же причине, что и труд;
- выносить мусор из дома — можно вместе с ним "вынести" удачу и семейное счастье;
- ругаться, сквернословить — Богородицы может разгневаться и наказать;
- желать зла другим — вернется к вам сторицей;
- покупать веревки — навлечь страшную беду;
- есть из потрескавшейся или разбитой посуды — можно отпугнуть удачу.
Народные приметы на 26 декабря
- Услышать пение зяблика 26 декабря — к оттепели.
- Если над головой летают стаи ворон — следует ждать метели.
- Если в печи горит белое, а не красное пламя, вскоре потеплеет.
- На праздник морозная и снежная погода — лето будет холодным.
- Если теплое и солнечное утро — на хороший урожай проса.
