Церковный праздник 26 декабря 2025 — что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы

Женщина, работающая при храме, убирает свечи. Фото: pravoslavna.volyn.ua

В пятницу, 26 декабря, верующие в Украине будут отмечать Собор Пресвятой Богородицы. Церковный праздник, который традиционно встречают после Рождества Христова, посвященный чествованию Пресвятой Девы Марии и других святых, которые были близкими Божьей Матери и Иисуса Христа. Эта дата богата на традиции и отмечалась весело, с колядками и танцами. Но и существовал ряд запретов, призванных уберечь от несчастий.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь беды, а также какие есть традиции и приметы в праздник.

Реклама

Читайте также:

Собор Пресвятой Богородицы — история и значение праздника

26 декабря верующие выражают свою благодарность Божьей Матери за рождение Спасителя и прославляют семью, как главную Божью ценность. Слово "Собор" в названии праздника означает, что кроме Девы Марии в эту дату чествуют и других близких к Иисусу Христу и Богородице святых: Иосифа, сына Иосифа от первого брака Иакова, и предка Иисуса царя Давида.

Вспоминают в Собор Пресвятой Богородицы и о событиях, произошедших после рождения Иисуса Христа. По библейскому преданию, ангел Господень Гавриил явился Марии и Иосифу, чтобы предупредить о страшной опасности: царь Ирод, узнав о появлении Мессии, задумал уничтожить всех младенцев в Вифлееме, чтобы помешать Божьему замыслу. Чтобы спасти будущего Спасителя человечества, Иосиф Обручник, вместе со своим сыном Иаковом, стал на защиту Святого Семейства. Он сопровождал Марию и Божьего Младенца в дороге в Египет, где они нашли приют и были спасены.

Икона Собора Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Какие существуют традиции в Собор Пресвятой Богородицы

26 декабря в храмах совершают торжественные богослужения в честь Богородицы. Верующие молятся Деве Марии, прося ее заступничества, здоровья, душевного мира. Беременные просят легких родов, а матери — счастливую судьбу для детей. Также с молитвами обращаются и к святому царю Давиду, чтобы тот избавил душевных тревог и злых мыслей.

Ранее 26 декабря считался женским днем. В народе праздник называли "Бабьи каши". Хозяйки варили кашу, угощали ею гостей. Ходили друг к другу в гости, беря с собой ложку, чтобы попробовать кашу. Также почитали беременных женщин, рожениц и повитух. Им дарили подарки, пекли хлеб и пироги. Считалось, что так можно обеспечить женщине легкие роды.

Традиционно праздник было принято отмечать весело, ведь радость считалась залогом хорошего года. В это время начиналась активная фаза колядования, когда дети или взрослые ходили от дома к дому, пели и танцевали. Посещали крестных родителей, бабушек и дедушек.

Дети колядуют на рождественские праздники. Фото: УНИАН

Собор Пресвятой Богородицы — что нельзя делать

Несмотря на то, что день проводили весело с колядками и танцами, существовали и определенные строгие запреты, которых придерживались, чтобы не навлечь беду на семьи.

26 декабря категорически нельзя:

тяжело физически работать — это время для "святости";

работать беременным женщинам — ребенок может родиться слабый или больной;

заниматься бытовыми делами или рукоделием — по той же причине, что и труд;

выносить мусор из дома — можно вместе с ним "вынести" удачу и семейное счастье;

ругаться, сквернословить — Богородицы может разгневаться и наказать;

желать зла другим — вернется к вам сторицей;

покупать веревки — навлечь страшную беду;

есть из потрескавшейся или разбитой посуды — можно отпугнуть удачу.

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Народные приметы на 26 декабря

Услышать пение зяблика 26 декабря — к оттепели.

Если над головой летают стаи ворон — следует ждать метели.

Если в печи горит белое, а не красное пламя, вскоре потеплеет.

На праздник морозная и снежная погода — лето будет холодным.

Если теплое и солнечное утро — на хороший урожай проса.

Ранее мы делились церковным календарем праздников на январь 2026 года.

Также мы рассказывали, на какой день недели приходится Новый год 2026.