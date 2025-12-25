Видео
Собор Пресвятой Богородицы — как не отпугнуть удачу 26 декабря

Собор Пресвятой Богородицы — как не отпугнуть удачу 26 декабря

Дата публикации 25 декабря 2025 19:54
Церковный праздник 26 декабря 2025 — что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы
Женщина, работающая при храме, убирает свечи. Фото: pravoslavna.volyn.ua

В пятницу, 26 декабря, верующие в Украине будут отмечать Собор Пресвятой Богородицы. Церковный праздник, который традиционно встречают после Рождества Христова, посвященный чествованию Пресвятой Девы Марии и других святых, которые были близкими Божьей Матери и Иисуса Христа. Эта дата богата на традиции и отмечалась весело, с колядками и танцами. Но и существовал ряд запретов, призванных уберечь от несчастий.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь беды, а также какие есть традиции и приметы в праздник.

Собор Пресвятой Богородицы — история и значение праздника

26 декабря верующие выражают свою благодарность Божьей Матери за рождение Спасителя и прославляют семью, как главную Божью ценность. Слово "Собор" в названии праздника означает, что кроме Девы Марии в эту дату чествуют и других близких к Иисусу Христу и Богородице святых: Иосифа, сына Иосифа от первого брака Иакова, и предка Иисуса царя Давида.

Вспоминают в Собор Пресвятой Богородицы и о событиях, произошедших после рождения Иисуса Христа. По библейскому преданию, ангел Господень Гавриил явился Марии и Иосифу, чтобы предупредить о страшной опасности: царь Ирод, узнав о появлении Мессии, задумал уничтожить всех младенцев в Вифлееме, чтобы помешать Божьему замыслу. Чтобы спасти будущего Спасителя человечества, Иосиф Обручник, вместе со своим сыном Иаковом, стал на защиту Святого Семейства. Он сопровождал Марию и Божьего Младенца в дороге в Египет, где они нашли приют и были спасены.

 

Собор Пресвятой Богородицы — история и значение праздника
Икона Собора Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

Какие существуют традиции в Собор Пресвятой Богородицы

26 декабря в храмах совершают торжественные богослужения в честь Богородицы. Верующие молятся Деве Марии, прося ее заступничества, здоровья, душевного мира. Беременные просят легких родов, а матери — счастливую судьбу для детей. Также с молитвами обращаются и к святому царю Давиду, чтобы тот избавил душевных тревог и злых мыслей.

Ранее 26 декабря считался женским днем. В народе праздник называли "Бабьи каши". Хозяйки варили кашу, угощали ею гостей. Ходили друг к другу в гости, беря с собой ложку, чтобы попробовать кашу. Также почитали беременных женщин, рожениц и повитух. Им дарили подарки, пекли хлеб и пироги. Считалось, что так можно обеспечить женщине легкие роды.

Традиционно праздник было принято отмечать весело, ведь радость считалась залогом хорошего года. В это время начиналась активная фаза колядования, когда дети или взрослые ходили от дома к дому, пели и танцевали. Посещали крестных родителей, бабушек и дедушек.

 

Какие существуют традиции в Собор Пресвятой Богородицы
Дети колядуют на рождественские праздники. Фото: УНИАН

Собор Пресвятой Богородицы — что нельзя делать

Несмотря на то, что день проводили весело с колядками и танцами, существовали и определенные строгие запреты, которых придерживались, чтобы не навлечь беду на семьи.

26 декабря категорически нельзя:

  • тяжело физически работать — это время для "святости";
  • работать беременным женщинам — ребенок может родиться слабый или больной;
  • заниматься бытовыми делами или рукоделием — по той же причине, что и труд;
  • выносить мусор из дома — можно вместе с ним "вынести" удачу и семейное счастье;
  • ругаться, сквернословить — Богородицы может разгневаться и наказать;
  • желать зла другим — вернется к вам сторицей;
  • покупать веревки — навлечь страшную беду;
  • есть из потрескавшейся или разбитой посуды — можно отпугнуть удачу.

 

Собор Пресвятой Богородицы — что нельзя делать
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Народные приметы на 26 декабря

  • Услышать пение зяблика 26 декабря — к оттепели.
  • Если над головой летают стаи ворон — следует ждать метели.
  • Если в печи горит белое, а не красное пламя, вскоре потеплеет.
  • На праздник морозная и снежная погода — лето будет холодным.
  • Если теплое и солнечное утро — на хороший урожай проса.

Ранее мы делились церковным календарем праздников на январь 2026 года.

Также мы рассказывали, на какой день недели приходится Новый год 2026.

приметы традиции запреты праздник Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
