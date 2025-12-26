Привітання із Собором Пресвятої Богородиці 2025 — душевні проза, вірші й листівки

Привітання із Собором Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 грудня, українські віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. У це велике свято прославляють не лише Діву Марію, а й усіх святих, які пов'язані з Ісусом Христом: святого Йосипа, апостола Якова та царя Давида. Також цього дня заведено згадувати біблійні події, колядувати, відвідувати близьких, дарувати добро та слова підтримки.

Новини.LIVE ділиться душевними та щирими привітаннями із Собором Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках.

Собор Пресвятої Богородиці 2025 — привітання у віршах українською мовою

Собор Пресвятої Богородиці

В цей день святкує вся сім'я,

Бажаєм захисту заступниці,

Шануймо це святе ім'я!

***

Богородиці Собор

Ми сьогодні відзначаєм!

Хай її святий покров

Від біди вас захищає,

Милість хай її завжди

Буде небом над головою.

Вірою живе душа

І сяє радісним спокоєм.

***

У серці — молитва єдина,

У слові — душевна краса.

Діво Маріє, бережи Україну,

Неси нам справжні дива.

***

Собор Пресвятої Богородиці нині,

Лунає молитва свята.

Хай мир буде в кожній родині,

А в серці — надія й краса.

Привітання із Собором Пресвятої Богородиці 2025 у прозі

Вітаю з днем Собору Пресвятої Богородиці! Нехай Матір Божа вас захищає від тривог та негараздів. Бажаю світла в серці, щирої любові та гармонії у душі.

***

У день Собору Пресвятої Богородиці бажаю вам мирного неба над головою і ясних думок у серці.

***

У свято Собору Пресвятої Богородиці щиро зичу, щоб у вашій оселі панували злагода й радість. Нехай Господь благословляє здоров'ям, силою та миром, а доля буде щедрою на добрі новини.

***

Зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Бажаю вам непохитної віри, надії та чистої любові. Нехай кожен день приносить радість, натхнення й приводи для вдячності.

***

Вітаю із Собором Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Матір благословляє вашу родину, береже дім і дарує спокій.

***

Бажаю міцного здоров'я, достатку та душевної рівноваги. Із Собором Пресвятої Богородиці!

Собор Пресвятої Богородиці 26 грудня — красиві листівки

Листівки із Собором Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

