Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Собор Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання та листівки

Собор Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 06:33
Привітання із Собором Пресвятої Богородиці 2025 — душевні проза, вірші й листівки
Привітання із Собором Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 грудня, українські віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. У це велике свято прославляють не лише Діву Марію, а й усіх святих, які пов'язані з Ісусом Христом: святого Йосипа, апостола Якова та царя Давида. Також цього дня заведено згадувати біблійні події, колядувати, відвідувати близьких, дарувати добро та слова підтримки.

Новини.LIVE ділиться душевними та щирими привітаннями із Собором Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках. 

Реклама
Читайте також:

Собор Пресвятої Богородиці 2025 — привітання у віршах українською мовою

Собор Пресвятої Богородиці
В цей день святкує вся сім'я,
Бажаєм захисту заступниці,
Шануймо це святе ім'я!

***

Богородиці Собор
Ми сьогодні відзначаєм!
Хай її святий покров
Від біди вас захищає,
Милість хай її завжди
Буде небом над головою.
Вірою живе душа
І сяє радісним спокоєм.

***

У серці — молитва єдина,
У слові — душевна краса.
Діво Маріє, бережи Україну,
Неси нам справжні дива.

***

Собор Пресвятої Богородиці нині,
Лунає молитва свята.
Хай мир буде в кожній родині,
А в серці — надія й краса.

Привітання із Собором Пресвятої Богородиці 2025 у прозі

Вітаю з днем Собору Пресвятої Богородиці! Нехай Матір Божа вас захищає від тривог та негараздів. Бажаю світла в серці, щирої любові та гармонії у душі.

***

У день Собору Пресвятої Богородиці бажаю вам мирного неба над головою і ясних думок у серці. 

***

У свято Собору Пресвятої Богородиці щиро зичу, щоб у вашій оселі панували злагода й радість. Нехай Господь благословляє здоров'ям, силою та миром, а доля буде щедрою на добрі новини.

***

Зі святом Собору Пресвятої Богородиці! Бажаю вам непохитної віри, надії та чистої любові. Нехай кожен день приносить радість, натхнення й приводи для вдячності.

***

Вітаю із Собором Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Матір благословляє вашу родину, береже дім і дарує спокій. 

***

Бажаю міцного здоров'я, достатку та душевної рівноваги. Із Собором Пресвятої Богородиці!

Собор Пресвятої Богородиці 26 грудня — красиві листівки

Собор Пресвятої Богородиці 26 грудня — красиві листівки
Листівки із Собором Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання із Собором Пресвятої Богородиці 2025
Листівки із Собором Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Собор Пресвятої Богородиці 2025 — привітання
Листівки із Собором Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, які існували традиції у Собор Пресвятої Богородиці та що не можна робити, щоб не відлякати удачу.

Також ми ділилися церковним календарем свят на січень 2026 року.

привітання листівки побажання свято Собор Пресвятої Богородиці 26 грудня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації