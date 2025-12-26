Поздравления с Собором Пресвятой Богородицы 2025 — душевные проза, стихи и открытки

Собор Пресвятой Богородицы 2025 — душевные пожелания и открытки
Сегодня, 26 декабря, украинские верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот великий праздник прославляют не только Деву Марию, но и всех святых, которые связаны с Иисусом Христом: святого Иосифа, апостола Иакова и царя Давида. Также в этот день принято вспоминать библейские события, колядовать, посещать близких, дарить добро и слова поддержки.
Новини.LIVE делится душевными и искренними поздравлениями с Собором Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках.
Собор Пресвятой Богородицы 2025 — поздравления в стихах на украинском языке
Собор Пресвятої Богородиці
В цей день святкує вся сім'я,
Бажаєм захисту заступниці,
Шануймо це святе ім'я!
***
Богородиці Собор
Ми сьогодні відзначаєм!
Хай її святий покров
Від біди вас захищає,
Милість хай її завжди
Буде небом над головою.
Вірою живе душа
І сяє радісним спокоєм.
***
У серці — молитва єдина,
У слові — душевна краса.
Діво Маріє, бережи Україну,
Неси нам справжні дива.
***
Собор Пресвятої Богородиці нині,
Лунає молитва свята.
Хай мир буде в кожній родині,
А в серці — надія й краса.
Поздравления с Собором Пресвятой Богородицы 2025 в прозе
Поздравляю с днем Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Матерь Божья вас защищает от тревог и невзгод. Желаю света в сердце, искренней любви и гармонии в душе.
***
В день Собора Пресвятой Богородицы желаю вам мирного неба над головой и ясных мыслей в сердце.
***
В праздник Собора Пресвятой Богородицы искренне желаю, чтобы в вашем доме царили согласие и радость. Пусть Господь благословляет здоровьем, силой и миром, а судьба будет щедрой на добрые новости.
***
С праздником Собора Пресвятой Богородицы! Желаю вам непоколебимой веры, надежды и чистой любви. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и поводы для благодарности.
***
Поздравляю с Собором Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь благословляет вашу семью, бережет дом и дарит покой.
***
Желаю крепкого здоровья, достатка и душевного равновесия. С Собором Пресвятой Богородицы!
Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря — красивые открытки
Ранее мы рассказывали, какие существовали традиции в Собор Пресвятой Богородицы и что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу.
Также мы делились церковным календарем праздников на январь 2026 года.
Читайте Новини.LIVE!