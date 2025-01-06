Собор Івана Предтечі 7 січня 2025 року — заборони, традиції, сильна молитва

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Івана. Колаж: Новини.LIVE

Велике церковне свято Собор Івана Предтечі в Україні християни східного обряду відзначають 7 січня. Воно традиційно слідує після Хрещення Господнього. Саме Іван Предтеча хрестив Ісуса Христа в річці Йордан, тому його часто називають ще Хрестителем.

Новини.LIVE розповість, що категорично не можна робити у цю важливу дату, у чому суть свята, як його слід провести та яку молитву до Івана Предтечі слід обов'язково прочитати 7 січня.

Читайте також:

Собор Іоанна Предтечі — у чому суть свята

У назві цього церковного свята є слово "собор" — це означає, що цього дня віряни збираються в церкві на богослужіння на честь Івана Предтечі, Хрестителя Господнього.

Іван Предтеча є одним із найшанованішим святих в християнській релігії, адже саме він передбачив появу Месії в особі Ісуса Христа, а пізніше провів обряд хрещення Сина Божого.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Що категорично не можна робити в день Собору Івана Предтечі

З давніх-давен українці у свято Собору Івана Хрестителя дотримувалися певних заборон, щоб не згрішити та уникнути гніву святого й усіляких бід.

Тож, 7 січня категорично не можна:

сваритися, пліткувати, бажати зла іншим, лихословити — усе це гріх;

важко працювати фізично — цей день слід присвятити молитвам, відпочинку та родині;

ледарювати — лінуватися й нічого не робити теж заборонено, оскільки можна провести весь рік у злиднях;

приймати від незнайомців або чужих людей подарунки — такий презент не принесе щастя;

вбивати мишей — вважалося, що вони пророкують швидке поповнення у сім'ї;

різати домашню худобу чи птицю — до нещасть;

прати білий одяг — принесе невдачі;

вишивати білими нитками — це може призвести до лиха;

говорити, доки не вип'єш святої води натщесерце.

Жінка біля ікони Івана Предтечі. Фото: google.com

Що треба зробити у Собор Івана Хрестителя 7 січня

Відповідно до народних вірувань, вранці 7 січня кожен член сім'ї намагався випити натщесерце склянку освяченої води. Наші предки вірили, що вона допомагає позбутися хвороб.

Як вже зазначалося вище, віряни обов'язково на свято відвідують церковну службу. Моляться Івану Хрестителю, про здоров'я для себе і для близьких, зцілення від душевних тривог і мук, заспокоєння душі загиблих, допомогу в прийнятті правильного рішення.

Після богослужіння вже вдома заведено сідати за стіл, щоб поснідати у колі родини. У свято можна займатися рукоділлям і шиттям.

Також в Україні у Собор Івана Предтечі починався м'ясоїд — період весіль і гулянь.

Ікона Івана Предтечі у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети на 7 січня

У давні часи вірили в такі прикмети на свято Собору Івана Предтечі:

Якщо в день Івана Хрестителя тепло та сонячно, слід чекати посуху влітку.

Якщо погода 7 січня похмура або ж сніжить, врожай буде щедрим.

Якщо в ніч на Івана Предтечу був яскравий Місяць, то навесні варто чекати велику повінь.

Якщо на свято помітили туман над водою, рік буде хлібним.

Якою буде погода на свято Собору Івана Предтечі, такої слід чекати й на Масляну.

Якщо побачити у будинку або на подвір'ї мишу, то слід чекати на поповнення в родині.

Сильна молитва до святого Івана Предтечі, Хрестителя Господнього

Цю молитву варто прочитати на свято 7 січня, щоб святий Іван Предтеча допоміг очиститися від гріхів, зцілитися від хвороб та зміцнити здоров'я:

"Святий Предтече і Хрестителю Христовий Іоанне! Проповідник покаяння, погорди нас, але молися до Владиці Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, що у гріхи впали. Тебе молимо: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів і зцілення всіх хвороб душевних і тілесних. Амінь".

Раніше ми писали, хто святкуватиме іменини у січні 2025 року та як назвати новонароджену дитину.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на січень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події цього місяця.