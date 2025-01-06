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Собор Иоанна Крестителя 2025 — что нельзя делать 7 января

6 января 2025 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Собор Иоанна Предтечи 7 января 2025 года — запреты, традиции, сильная молитва
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Великий церковный праздник Собор Иоанна Предтечи в Украине христиане восточного обряда отмечают 7 января. Он традиционно следует после Крещения Господня. Именно Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, поэтому его часто называют еще Крестителем.

Новини.LIVE расскажет, что категорически нельзя делать в эту важную дату, в чем суть праздника, как его следует провести и какую молитву к Иоанну Предтече следует обязательно прочитать 7 января.

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Собор Иоанна Предтечи — в чем суть праздника

В названии этого церковного праздника есть слово  "собор"  — это означает, что в этот день верующие собираются в церкви на богослужение в честь Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Иван Предтеча является одним из самых почитаемых святых в христианской религии, ведь именно он предсказал появление Мессии в лице Иисуса Христа, а позже провел обряд крещения Сына Божьего. 

 

Что категорически нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что категорически нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи

С давних времен украинцы в праздник Собора Иоанна Крестителя придерживались определенных запретов, чтобы не согрешить и избежать гнева святого и всяческих бед.

Потому, 7 января категорически нельзя:

  • ссориться, сплетничать, желать зла другим, сквернословить — все это грех;
  • тяжело работать физически — этот день следует посвятить молитвам, отдыху и семье;
  • лениться — лениться и ничего не делать тоже запрещено, поскольку можно провести весь год в нищете;
  • принимать от незнакомцев или чужих людей подарки — такой презент не принесет счастья;
  • убивать мышей — считалось, что они предсказывают скорое пополнение в семье;
  • резать домашний скот или птицу — к несчастьям;
  • стирать белую одежду — принесет неудачи;
  • вышивать белыми нитками — это может привести к беде;
  • говорить, пока не выпьешь святой воды натощак.

 

Собор Иоанна Предтечи - в чем суть праздника
Женщина у иконы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Что надо сделать в Собор Иоанна Крестителя 7 января

Согласно народным верованиям, утром 7 января каждый член семьи старался выпить натощак стакан освященной воды. Наши предки верили, что она помогает избавиться от болезней.

Как уже отмечалось выше, верующие обязательно на праздник посещают церковную службу. Молятся Ивану Крестителю, о здоровье для себя и для близких, исцелении от душевных тревог и мук, успокоении души погибших, помощи в принятии правильного решения.

После богослужения уже дома принято садиться за стол, чтобы позавтракать в кругу семьи. В праздник можно заниматься рукоделием и шитьем.

Также в Украине в Собор Иоанна Предтечи начинался мясоед — период свадеб и гуляний.

 

Что надо сделать в Собор Иоанна Крестителя 7 января
Икона Иоанна Предтечи в церкви. Фото: google.com

Народные приметы на 7 января

В давние времена верили в такие приметы на праздник Собора Иоанна Предтечи:

  • Если в день Иоанна Крестителя тепло и солнечно, следует ждать засуху летом.
  • Если погода 7 января пасмурная или же снежит, урожай будет щедрым.
  • Если в ночь на Ивана Предтечу была яркая Луна, то весной стоит ждать большое наводнение.
  • Если на праздник заметили туман над водой, год будет хлебным.
  • Какой будет погода на праздник Собора Иоанна Предтечи, такой следует ждать и на Масленицу.
  • Если увидеть в доме или во дворе мышь, то следует ждать пополнения в семье.

Сильная молитва к святому Иоанну Предтече, Крестителю Господнему

Эту молитву стоит прочитать на праздник 7 января, чтобы святой Иоанн Предтеча помог очиститься от грехов, исцелиться от болезней и укрепить здоровье:

"Святий Предтече і Хрестителю Христовий Іоанне! Проповідник покаяння, погорди нас, але молися до Владиці Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, що у гріхи впали. Тебе молимо: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів і зцілення всіх хвороб душевних і тілесних. Амінь".

 

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традиции молитвы запреты праздник Собор Иоана Предтечи 7 января

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