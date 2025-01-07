Що категорично не можна робити на собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна 2025 — головні заборони, щоб не було біди

Церковна служба. Фото: pomisna.info

Після запровадження новоюліанського календаря, християни східного обряду відзначають собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна 7 січня. Ми розповідаємо, які речі категорично забороняється робити цього дня і які народні прикмети існують.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Свято собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

Наступного дня після Хрещення Господнього, 7 січня відзначають день пам'яті Іоанна Хрестителя (або Предтечі) - Собор Іоанна Предтечі. Іоанн напророкував прихід Сина Божого перед Різдвом Христа, хрестив Спасителя у водах Йордану і був свідком явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення. Наші предки вважали, що цього дня категорично не можна робити певні речі, адже так можна принести нещастя до свого життя.

Зображення святого Хрестителя Господнього Іоанна.

Фото ілюстративне: Pinterest

Важливі заборони у свято собору Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

Наші предки в давні часи вважали, що у цей день категорично не можна вмиватися, адже вас можуть обдурити в найближчий час. В цей день також не варто приймати жодних подарунків від чужих людей. Також забороняється лихословити, грубити, лаятися та збирати плітки, адже таким чином можна накликати на свою родину бідність.

За народними прикметами в цей день також не давати і брати в борг і перераховувати дрібні гроші, адже такі дії можуть накликати проблеми із фінансами.

Народні прикмети у свято собору Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

Наші предки цього дня стежили за погодою і вірили, що:

стоїть суха погода — літо теж буде посушливим;

холоди почалися і тримаються тиждень — відразу за ними буде відлига;

вранці на деревах лежить іній — буде врожай зернових.

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