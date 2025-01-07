Что категорически нельзя делать на собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2025 - главные запреты, чтобы не было беды

Церковная служба. Фото: pomisna.info

После введения новоюлианского календаря, христиане восточного обряда отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 7 января.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Праздник собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

На следующий день после Крещения Господня, 7 января отмечают день памяти Иоанна Крестителя (или Предтечи) - Собор Иоанна Предтечи. Иоанн предсказал приход Сына Божьего перед Рождеством Христа, крестил Спасителя в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения. Наши предки считали, что в этот день категорически нельзя делать определенные вещи, ведь так можно принести несчастье в свою жизнь.

Изображение святого Крестителя Господня Иоанна.

Фото иллюстративное: Pinterest

Важные запреты в праздник собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Наши предки в давние времена считали, что в этот день категорически нельзя умываться, ведь вас могут обмануть в ближайшее время. В этот день также не стоит принимать никаких подарков от чужих людей. Также запрещается сквернословить, грубить, ругаться и собирать сплетни, ведь таким образом можно навлечь на свою семью бедность.

По народным приметам в этот день также не давать и брать в долг и перечислять мелкие деньги, ведь такие действия могут навлечь проблемы с финансами.

Народные приметы в праздник собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Наши предки в этот день следили за погодой и верили, что:

стоит сухая погода — лето тоже будет посушливым;

холода начались и держатся неделю — сразу за ними будет оттепель;

утром на деревьях лежит иней — будет урожай зерновых;

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