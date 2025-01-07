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Собор Иоанна Крестителя — что нельзя делать 7 января

7 января 2025 06:53
Валерия Максименко - Редактор
Что категорически нельзя делать на собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2025 - главные запреты, чтобы не было беды
Церковная служба. Фото: pomisna.info
Валерия Максименко - Редактор

После введения новоюлианского календаря, христиане восточного обряда отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 7 января.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Праздник собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

На следующий день после Крещения Господня, 7 января отмечают день памяти Иоанна Крестителя (или Предтечи) - Собор Иоанна Предтечи. Иоанн предсказал приход Сына Божьего перед Рождеством Христа, крестил Спасителя в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения. Наши предки считали, что в этот день категорически нельзя делать определенные вещи, ведь так можно принести несчастье в свою жизнь.

Собор Иоанна Крестителя - что нельзя делать 7 января - фото 1
Изображение святого Крестителя Господня Иоанна.
Фото иллюстративное: Pinterest

Важные запреты в праздник собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Наши предки в давние времена считали, что в этот день категорически нельзя умываться, ведь вас могут обмануть в ближайшее время. В этот день также не стоит принимать никаких подарков от чужих людей. Также запрещается сквернословить, грубить, ругаться и собирать сплетни, ведь таким образом можно навлечь на свою семью бедность.

По народным приметам в этот день также не давать и брать в долг и перечислять мелкие деньги, ведь такие действия могут навлечь проблемы с финансами.

Народные приметы в праздник собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Наши предки в этот день следили за погодой и верили, что:

  • стоит сухая погода — лето тоже будет посушливым;
  • холода начались и держатся неделю — сразу за ними будет оттепель;
  • утром на деревьях лежит иней — будет урожай зерновых;

Напомним, мы писали о том, как правильно купаться в проруби на Крещение, чтобы не заболеть.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Украине будут праздновать Масленицу в 2025 году.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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