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Східний гороскоп для Свині на 2025 рік — які сюрпризи чекати

25 грудня 2024 05:19
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Китайський гороскоп для Свині на 2025 рік — що чекати у фінансах, кар'єрі та коханні
Китайський гороскоп для Свині на 2025 рік. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії буде складним для людей, народжених під східним знаком Зодіаку Свиня. Доведеться виходити із зони комфорту, долати труднощі та боротися за свої права. Однак цей рік стане періодом трансформацій, які принесуть цінний досвід. Успіх буде можливим, якщо ви навчитеся просити про допомогу та співпрацювати з близькими. Не дозволяйте страху чи сумнівам стримувати вас.

Що чекати Свиням у коханні, кар'єрі, фінансах та здоров'ї у 2025 році Зеленої Дерев'яної Змії — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Коли роки Свині за китайським календарем 

За східним гороскопом, ваш знак Зодіаку Свиня, якщо ви народжені:

  • 1923 року;
  • 1935 року;
  • 1947 року;
  • 1959 року;
  • 1971 року;
  • 1983 року;
  • 1995 року;
  • 2007 року;
  • 2019 року. 

Рік Білої Металевої Свині розпочнеться 23 січня 2031 року. А 10 лютого 2043 року варто очікувати рік Блакитної Водяної Свині. 

 

Коли роки Свині за китайським календарем
Китайський знак Зодіаку Свиня. Фото: freepik.com

Загальна характеристика 2025 року для Свині — рік боротьби

2025 рік стане роком боротьби та змін для Свиней. Вам доведеться активно відстоювати свої межі, права та шукати нові можливості. Вихід із зони комфорту стане випробуванням, але подарує шанс досягти чогось значущого.

У періоди труднощів друзі й близькі готові будуть підтримати вас. Не соромтеся звертатися за допомогою, коли вона потрібна. До кінця осені ваші зусилля принесуть плоди: ви відчуєте, як перешкоди зникають, а білі смуги в житті стають довшими.

Важливо пам'ятати, що саме цей рік допоможе вам знайти нові можливості, зміцнити стосунки та досягти професійного зростання. Плануйте свій час, зберігайте спокій і довіряйте близьким — тоді ваші зусилля принесуть заслужені результати.

За прогнозами астрологів, найсприятливішими місяцями 2025 року для Свині будуть:

  • травень;
  • вересень.

Небезпечні періоди:

  • березень;
  • серпень;
  • перша половина листопада.

Східна мудрість для Свині: "Перемагати в усіх битвах — це не найвище мистецтво. Найвище мистецтво — здолати супротив без бою".

 

Загальна характеристика 2025 року для Свині — рік боротьби
Китайський знак Зодіаку Свиня. Фото: freepik.com

Що чекати Свині у сфері фінансів 2025 року

У першій половині року можливі несподівані витрати, наприклад, штрафи або інші непередбачувані грошові втрати. Це може вплинути на ваш бюджет, тому плануйте обов'язкові платежі заздалегідь і не ризикуйте у фінансових операціях. Уникайте азартних ігор і невиправданих інвестицій.

Осінь стане сприятливим часом для фінансового зростання. Доходи можуть збільшитися, що дозволить накопичити кошти для створення фінансової "подушки безпеки".

 

Що чекати Свині у сфері фінансів 2025 року
Китайський знак Зодіаку Свиня. Фото: freepik.com

Якими будуть робота та кар'єра Свиней у рік Зеленої Дерев'яної Змії

У 2025 році у професійній сфері Свиням слід бути обачними. Уникайте маніпуляцій із боку колег, які можуть підштовхувати вас до конфліктів заради власної вигоди.

Весна вимагатиме багато зусиль, але саме це закладе основу для успіху влітку. У середині року можливо підвищення зарплати або нова посада, якщо ви проявите ініціативу та працюватимете над своєю цілеспрямованістю. Водночас не варто піддаватися надмірним вимогам керівництва — шукайте баланс між компромісом і самоповагою.

 

Якими будуть робота та кар'єра Свиней у рік Зеленої Дерев'яної Змії
Китайський знак Зодіаку Свиня. Фото: freepik.com

Кохання та стосунки Свині на 2025 рік — які несподіванки приготувала Змія

Сімейним Свиням 2025 рік обіцяє стабільність, хоча дрібні суперечки все ж виникатимуть. Головне — уникати образ і шукати компроміс у будь-якій ситуації.

Для тих, хто шукає свою половинку, весна та літо стануть найкращим часом для романтики. Але будьте обачні: не варто відразу відкривати свою душу новим знайомим. Уважно придивляйтеся до потенційних партнерів, щоб уникнути розчарувань.

 

Кохання та стосунки Свині на 2025 рік — які несподіванки приготувала Змія
Китайський знак Зодіаку Свиня. Фото: freepik.com

Сфера здоров'я та краси — що принесе Свиням 2025 рік

У першій половині року займіться профілактикою та доглядом за собою. Дієти, косметичні процедури та відмова від шкідливих звичок дадуть позитивні результати. Уникайте коротких стрижок до літа, щоб не пошкодити волосся.

Протягом року варто бути обережними: високий ризик травм. Особливо це стосується водіння, фізичних навантажень і занять екстремальними видами спорту. Осінь — ідеальний час для відновлення енергії через йогу, пілатес або інші м'які фізичні практики.

 

Сфера здоров'я та краси — що принесе Свиням 2025 рік
Китайський знак Зодіаку Свиня. Фото: freepik.com

Також пропонуємо ознайомитися зі своїми прогнозами на 2025 рік:

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04:30 Мобілізація ВПО — хто має право на відстрочку

04:21 В Росії підпалили офіс, де збереглась гуманітарка для армії РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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