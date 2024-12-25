Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Восточный гороскоп для Свиньи на 2025 год — какие сюрпризы ждать arrow

Восточный гороскоп для Свиньи на 2025 год — какие сюрпризы ждать

25 декабря 2024 05:19
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Китайский гороскоп для Свиньи на 2025 год — что ждать в финансах, карьере и любви
Китайский гороскоп для Свиньи на 2025 год. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

2025 год Зеленой Деревянной Змеи будет сложным для людей, рожденных под восточным знаком Зодиака Свинья. Придется выходить из зоны комфорта, преодолевать трудности и бороться за свои права. Однако этот год станет периодом трансформаций, которые принесут ценный опыт. Успех будет возможным, если вы научитесь просить о помощи и сотрудничать с близкими. Не позволяйте страху или сомнению сдерживать вас.

Что ждать Свиньям в любви, карьере, финансах и здоровье в 2025 году Зеленой Деревянной Змеи — узнайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда годы Свиньи по китайскому календарю

По восточному гороскопу, ваш знак Зодиака Свинья, если вы рождены в:

  • 1923 году;
  • 1935 году;
  • 1947 году;
  • 1959 году;
  • 1971 году;
  • 1983 году;
  • 1995 году;
  • 2007 году;
  • 2019 году.

Год Белой Металлической Свиньи начнется 23 января 2031 года. А 10 февраля 2043 года следует ожидать год Голубой Водяной Свиньи.

 

Когда годы Свиньи по китайскому календарю
Китайский знак Зодиака Свинья. Фото: freepik.com

Общая характеристика 2025 года для Свиньи — год борьбы

2025 год станет годом борьбы и перемен для Свиней. Вам придется активно отстаивать свои границы, права и находить новые возможности. Выход из зоны комфорта станет испытанием, но подарит шанс достичь чего-нибудь значимого.

В периоды трудностей друзья и близкие готовы будут поддержать вас. Не стесняйтесь обращаться за помощью, когда она нужна. К концу осени ваши усилия принесут плоды: вы почувствуете, как препятствия исчезают, а белые полосы в жизни становятся длиннее.

Важно помнить, что именно этот год поможет вам найти новые возможности, укрепить отношения и добиться профессионального роста. Планируйте свое время, сохраняйте спокойствие и доверяйте близким — тогда ваши усилия принесут заслуженные результаты.

По прогнозам астрологов, самыми благоприятными месяцами 2025 года для Свиньи будут:

  • май;
  • сентябрь.

Опасные периоды:

  • март;
  • август;
  • первая половина ноября.

Восточная мудрость для Свиньи: "Побеждать во всех битвах это не высшее искусство. Высочайшее искусство преодолеть сопротивление без боя".

 

Общая характеристика 2025 для Свиньи — год борьбы
Китайский знак Зодиака Свинья. Фото: freepik.com

Что ждать Свинье в сфере финансов в 2025 году

В первой половине года возможны неожиданные расходы, например штрафы или другие непредсказуемые денежные потери. Это может повлиять на ваш бюджет, поэтому планируйте обязательные платежи заранее и не рискуйте в финансовых операциях. Избегайте азартных игр и неоправданных инвестиций.

Осень станет благоприятным временем для финансового роста. Доходы могут увеличиться, что позволит накопить средства для создания финансовой подушки безопасности.

 

Что ждать Свиньи в сфере финансов 2025 года
Китайский знак Зодиака Свинья. Фото: freepik.com

Какими будут работа и карьера Свиней в год Зеленой Деревянной Змеи

В 2025 году в профессиональной сфере Свиньям следует быть осмотрительными. Избегайте манипуляций со стороны коллег, которые могут подталкивать к конфликтам ради собственной выгоды.

Весна потребует много усилий, но именно это заложит основу для успеха летом. В середине года возможно повышение зарплаты или новая должность, если вы проявите инициативу и будете работать над своей целеустремленностью. В то же время, не стоит подвергаться чрезмерным требованиям руководства — ищите баланс между компромиссом и самоуважением.

 

Какими будут работа и карьера Свиней в год Зеленой Деревянной Змеи
Китайский знак Зодиака Свинья. Фото: freepik.com

Любовь и отношения Свиньи на 2025 год — какие неожиданности приготовила Змея

Семейным Свиньям 2025 год обещает стабильность, хотя мелкие споры все-таки будут возникать. Главное — избегать обид и искать компромисс в любой ситуации.

Для тех, кто ищет свою половинку, весна и лето станут самым лучшим временем для романтики. Но будьте осмотрительны: не стоит сразу открывать свою душу новым знакомым. Внимательно присматривайтесь к потенциальным партнерам во избежание разочарований.

 

Любви и отношения Свиньи на 2025 год - какие неожиданности приготовила Змея
Китайский знак Зодиака Свинья. Фото: freepik.com

Сфера здоровья и красоты — что принесет Свиньям 2025 год

В первой половине года займитесь профилактикой и уходом за собой. Диеты, косметические процедуры и отказ от вредных привычек принесут положительные результаты. Избегайте коротких стрижек до лета, чтобы не повредить волосы.

В течение года следует быть осторожными: высок риск травм. Особенно это касается вождения, физических нагрузок и занятий экстремальными видами спорта. Осень — идеальное время для восстановления энергии через йогу, пилатес или другие мягкие физические практики.

 

Сфера здоровья и красоты - что принесет Свиньям 2025 год
Китайский знак Зодиака Свинья. Фото: freepik.com

Также предлагаем ознакомиться со своими прогнозами на 2025 год:

прогнозы Астрология знаки Зодиака свиньи китайский гороскоп 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсионеры получат доплаты до 1 тыс. гривен — какие условия

Срочная новость

06:07 В Харькове прогремел ряд взрывов — город атакуют ракетами

06:02 ИИ назвал три красивейшие породы собак в Украине — выбор удивляет

06:01 В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7"

05:50 Субсидии и другие выплаты в Украине пересчитают — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:42 Впервые с начала войны Харьков украсили к зимним праздникам

05:42 Выплаты за пленного — кто из родственников имеет на них право

Срочная новость

05:31 Воздушная тревога во многих областях и в Киеве – что известно

05:11 Кабмин упростил закупку дронов и РЭБ для ВСУ — что изменилось

05:05 Рождество со снегом и дождями — прогноз синоптиков на сегодня

06:10 Пенсионеры получат доплаты до 1 тыс. гривен — какие условия

Срочная новость

06:07 В Харькове прогремел ряд взрывов — город атакуют ракетами

06:02 ИИ назвал три красивейшие породы собак в Украине — выбор удивляет

06:01 В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7"

05:50 Субсидии и другие выплаты в Украине пересчитают — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:42 Впервые с начала войны Харьков украсили к зимним праздникам

05:42 Выплаты за пленного — кто из родственников имеет на них право

Срочная новость

05:31 Воздушная тревога во многих областях и в Киеве – что известно

05:11 Кабмин упростил закупку дронов и РЭБ для ВСУ — что изменилось

05:05 Рождество со снегом и дождями — прогноз синоптиков на сегодня

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине