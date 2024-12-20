Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Східний гороскоп для Мавпи на 2025 рік — які сюрпризи чекати arrow

Східний гороскоп для Мавпи на 2025 рік — які сюрпризи чекати

20 грудня 2024 05:19
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Китайський гороскоп для Мавпи на 2025 рік — що чекати у фінансах, кар'єрі та коханні
Китайський гороскоп для Мавпи на 2025 рік. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії стане для Мавп часом випробувань, які приведуть до великих можливостей. Представникам цього східного знаку Зодіаку доведеться навчитися керувати своїми емоціями та діяти обдумано. Збереження внутрішнього спокою та впевненість допоможуть не лише досягти успіху, але й уникнути зайвих труднощів.

Яких сюрпризів чекати та до яких викликів готуватися Мавпам у 2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли роки Мавпи 

За китайським гороскопом, ваш знак Зодіаку Мавпа, якщо ви народжені:

  • 1920 року;
  • 1932 року;
  • 1944 року;
  • 1956 року;
  • 1968 року;
  • 1980 року;
  • 1992 року;
  • 2004 року;
  • 2016 року.

Рік Білої Металевої Мавпи слід чекати 11 лютого 2040 року.

 

Коли роки Мавпи
Китайський знак Зодіаку Мавпа. Фото: freepik.com

Загальна характеристика 2025 року для Мавп —  зосередженість і планування

2025 рік вимагатиме від Мавпи розважливості у всіх сферах життя. На початку лютого варто скласти чіткий план на рік — це допоможе уникнути хаосу та розчарувань. Весна буде сприятливим періодом для зростання капіталу та завершення старих справ. Проте, слід уникати нових ризикованих проєктів, слід зосередитися на тому, що вже розпочато.

Літо потребуватиме стриманості: не варто переоцінювати свої сили. А осінь буде насиченою на події, але для отримання результатів доведеться наполегливо працювати. Зима стане періодом, коли слід приділити увагу особистому життю та облаштуванню свого житла.

Астрологи попереджають, важливо ретельно планувати свої дії, уникати конфліктів і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Виваженість і терпіння допоможуть вам подолати будь-які виклики й досягти успіху.

Змія 2025 року принесе два найсприятливіші періоди для Мавп:

  • квітень;
  • грудень.

Небезпечними періодами будуть серпень та жовтень.

Східна мудрість для Мавпи: "Якщо ти спіткнувся і впав, це ще не означає, що ти йдеш неправильно".

 

Загальна характеристика 2025 року для Мавп —  зосередженість і планування
Китайський знак Зодіаку Мавпа. Фото: freepik.com

Що чекати Мавпам у сфері фінансів 2025 року 

Грошові питання 2025 року потребуватимуть зважених рішень. Щоб уникнути втрат, обговорюйте значні витрати та фінансові плани виключно з близькими. Не варто ризикувати, витрачати більше, ніж потрібно, чи брати кредити, особливо навесні та влітку.

Зосередьтеся на заощадженнях і плануйте витрати заздалегідь. Під час подорожей не переплачуйте за квитки чи готелі, а також уникайте носіння великих сум готівкою.

 

Що чекати Мавпам у сфері фінансів 2025 року
Китайський знак Зодіаку Мавпа. Фото: freepik.com

Що Змія принесе Мавпам 2025 року у сфері кар'єри

У 2025 році головне правило для Мавпи на роботі — не конфліктувати. Сперечатися з колегами чи керівництвом небезпечно, адже це може позбавити вас підтримки та можливостей для зростання. Зміцнюйте свій авторитет через професіоналізм.

Особливо важливим буде літній період, коли ймовірність робочих труднощів зросте. Не дозволяйте емоціям взяти гору і не беріть участі у сумнівних проєктах, навіть якщо вони здаються перспективними. Осінь стане випробуванням для вашого терпіння, але варто уникати демонстрації зверхності — це лише нашкодить.

 

Що Змія принесе Мавпам 2025 року у сфері кар'єри
Китайський знак Зодіаку Мавпа. Фото: freepik.com

Кохання та стосунки — яких несподіванок чекати Мавпам 2025 року

Особисте життя у 2025 році вимагатиме від Мавпи особливої уваги. Щоб зберегти гарні сімейні стосунки слід вміти слухати та розв'язувати проблеми діалогом. Регулярні прогулянки та спільні поїздки допоможуть зміцнити стосунки. Весна принесе гармонію в родину, і багато хто навіть буде заздрити вашій ідилії. Проте, астрологи застерігають, влітку можуть виникнути суперечки через фінанси. Уникайте конфліктів, шукайте більше точок дотику та розвивайте взаєморозуміння.

Якщо ви у пошуку пари, приділіть цьому максимум уваги: знайомства будуть частими й можуть стати початком серйозних стосунків. Закохавшись, не відкладайте пропозицію — рішучість стане вашим союзником.

 

Кохання та стосунки — яких несподіванок чекати Мавпам 2025 року
Китайський знак Зодіаку Мавпа. Фото: freepik.com

Якими будуть для Мавпи сфери здоров'я та краси 2025 року

У 2025 році Мавпі слід подбати про фізичне та емоційне здоров’я. Уникайте перевтоми та стресів, адже вони можуть призвести до виснаження організму. Внутрішній спокій допоможе покращити не лише психічне, а й фізичне самопочуття.

Весна та осінь — періоди підвищеного ризику застуд. Не займайтеся самолікуванням і уважно стежте за своїм самопочуттям. Якщо відчуєте біль у спині чи інші тривожні симптоми, звертайтеся до фахівців.

Спорт і правильне харчування допоможуть підтримувати форму. У догляді за собою звертайте увагу на чистоту шкіри — регулярний догляд забезпечить гармонію не лише фізичну, а й душевну.

 

Якими будуть для Мавпи сфери здоров'я та краси 2025 року
Китайський знак Зодіаку Мавпа. Фото: freepik.com

Також пропонуємо ознайомитися зі своїми прогнозами на 2025 рік:

прогнози Астрологія знаки Зодіаку мавпи китайський гороскоп 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:50 Які виплати зберігаються за військовими у полоні

05:45 Пенсії у 2025 році — який максимальний розмір виплат

05:25 Нічна атака РФ на Київ — зафіксовано падіння уламків БпЛА

05:05 На заході дощ, в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Юрист пояснив, як змінити місце проживання без штрафів від ТЦК

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — яка зарплата та вимоги

03:00 На держреєстри України скоєно масштабну кібератаку

02:30 Відпустка військовим за сімейними обставинами — умови та терміни

Термінова новина

01:56 РФ вдарила по Кривому Рогу — кількість постраждалих зросла

01:52 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони

05:50 Які виплати зберігаються за військовими у полоні

05:45 Пенсії у 2025 році — який максимальний розмір виплат

05:25 Нічна атака РФ на Київ — зафіксовано падіння уламків БпЛА

05:05 На заході дощ, в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Юрист пояснив, як змінити місце проживання без штрафів від ТЦК

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — яка зарплата та вимоги

03:00 На держреєстри України скоєно масштабну кібератаку

02:30 Відпустка військовим за сімейними обставинами — умови та терміни

Термінова новина

01:56 РФ вдарила по Кривому Рогу — кількість постраждалих зросла

01:52 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні