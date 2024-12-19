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Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — веселий гороскоп

19 грудня 2024 12:01
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Як Новий рік святкують різні знаки Зодіаку — астрологи склали веселий гороскоп
Святковий гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Новий рік — це час магії, бажань і незабутніх моментів, а ще чудова нагода розкрити унікальні риси характеру кожного знака Зодіаку. Як саме святкують це чарівне свято Овни, Леви чи Риби? Чи потрібен Скорпіону костюм із блискітками, а Діві ідеально сервірований стіл? Астрологи розкрили всі секрети — кумедні, позитивні та з краплинкою іронії.

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — дізнавайтесь у статті від Новини.LIVE

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Овни живуть за принципом: чим масштабніше, тим краще! Проте, їм не потрібен цілий місяць на підготовку — енергії цілком вистачає організувати грандіозну вечірку за кілька годин. Вертеп, щедрівки, баня, сани — це лише частина плану. А вже 1 січня Овен може прокинутися на пальмі з мискою олів'є і запитанням: "Як я сюди потрапив?".

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців Новий рік — це про порядок і комфорт. Вони починають планувати свято ще навесні, щоб усе було ідеально. Але навіть найпедантичніші Тельці "зриваються" до опівночі й вирушають туди, де справжнє свято. І часто це баня Овна, бо куди ще?

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

"Сьогодні ж 31 грудня?! Як так?" — ось типовий ранок Близнюків напередодні свята. Їхній Новий рік перетворюється на калейдоскоп подій: вони встигають підстригтися, купити ялинку, написати п'єсу та приготувати закуски на двадцять персон. А потім із полегшенням падають у крісло й просять: "Налийте вже шампанського!".

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків Новий рік — це сімейний затишок і теплі обійми. Вони ретельно вибирають подарунки, турбуються про кожну деталь і намагаються догодити всім. Але якщо хтось напоїть Рака ще ввечері 31 грудня, він може раптово перетворитися на авантюрного Овна й опинитися в Карпатах чи Таїланді, не встигнувши попрощатися.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви — царі святкових столів і лідери найгучніших вечірок. Їхнє свято — це шоу з блискітками, шикарними стравами й найкращою музикою. Але вся ця пишнота — для гостей. Головна мета Лева — нагадати всім, хто тут головний.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви готуються до Нового року як до капітального ремонту. Перед святом вони клеять шпалери, миють вікна й оновлюють декор. Іноді підготовка настільки захоплює їх, що замість шампанського на стіл потрапляє банка фарби, але результат завжди вражає.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези планують п'ять сценаріїв святкування, але завжди вирішують усе в останню хвилину. Зазвичай їм телефонує Овен із пропозицією сходити до лазні, і Терези погоджуються, бо куди ще подітися?

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони люблять бути в центрі уваги. Навіть якщо святкують удома у піжамі, вони зроблять собі зачіску, манікюр і виглядатимуть, як голлівудські зірки. Тому що Новий рік — це ще один привід блищати.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці завжди мають ідеальний план: виспатися, прогулятися, замовити їжу й зустріти Новий рік у теплій компанії. Проте план часто летить шкереберть, але Стрілець не засмучується, адже для них головне — гарний настрій. Тим більше завжди є запасний варіант піти в лазню з Овном.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги — майстри планування й контролю. Їхній Новий рік залежить від стану бюджету та печінки. Вони можуть об'єднати день народження й новорічну вечірку в один захід або святкувати кілька днів поспіль. У будь-якому разі їхнє свято завжди особливе.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії хочуть простого, спокійного свята. Але зазвичай їх знаходять друзі й витягують на найгучнішу вечірку. Там вони миттєво потрапляють у центр уваги й перетворюються на душу компанії. 

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби до останнього не знають, де святкуватимуть. Їхні роздуми між "залишитися вдома" та "піти до друзів" часто затягуються до півночі. Але де б вони не були, їхнє свято завжди наповнене емоціями та чарами.

 

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку новорічна ніч 2025 подарує здійснення мрій.

Нагадаємо, ми розповідали, які три знаки Зодіаку отримають подарунок мрії на Новий 2025 рік.

Також ми ділилися, як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік.

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