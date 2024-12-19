Як Новий рік святкують різні знаки Зодіаку — астрологи склали веселий гороскоп

Святковий гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий рік — це час магії, бажань і незабутніх моментів, а ще чудова нагода розкрити унікальні риси характеру кожного знака Зодіаку. Як саме святкують це чарівне свято Овни, Леви чи Риби? Чи потрібен Скорпіону костюм із блискітками, а Діві ідеально сервірований стіл? Астрологи розкрили всі секрети — кумедні, позитивні та з краплинкою іронії.

Як святкують Новий рік різні знаки Зодіаку — дізнавайтесь у статті від Новини.LIVE.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни живуть за принципом: чим масштабніше, тим краще! Проте, їм не потрібен цілий місяць на підготовку — енергії цілком вистачає організувати грандіозну вечірку за кілька годин. Вертеп, щедрівки, баня, сани — це лише частина плану. А вже 1 січня Овен може прокинутися на пальмі з мискою олів'є і запитанням: "Як я сюди потрапив?".

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців Новий рік — це про порядок і комфорт. Вони починають планувати свято ще навесні, щоб усе було ідеально. Але навіть найпедантичніші Тельці "зриваються" до опівночі й вирушають туди, де справжнє свято. І часто це баня Овна, бо куди ще?

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

"Сьогодні ж 31 грудня?! Як так?" — ось типовий ранок Близнюків напередодні свята. Їхній Новий рік перетворюється на калейдоскоп подій: вони встигають підстригтися, купити ялинку, написати п'єсу та приготувати закуски на двадцять персон. А потім із полегшенням падають у крісло й просять: "Налийте вже шампанського!".

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків Новий рік — це сімейний затишок і теплі обійми. Вони ретельно вибирають подарунки, турбуються про кожну деталь і намагаються догодити всім. Але якщо хтось напоїть Рака ще ввечері 31 грудня, він може раптово перетворитися на авантюрного Овна й опинитися в Карпатах чи Таїланді, не встигнувши попрощатися.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви — царі святкових столів і лідери найгучніших вечірок. Їхнє свято — це шоу з блискітками, шикарними стравами й найкращою музикою. Але вся ця пишнота — для гостей. Головна мета Лева — нагадати всім, хто тут головний.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви готуються до Нового року як до капітального ремонту. Перед святом вони клеять шпалери, миють вікна й оновлюють декор. Іноді підготовка настільки захоплює їх, що замість шампанського на стіл потрапляє банка фарби, але результат завжди вражає.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези планують п'ять сценаріїв святкування, але завжди вирішують усе в останню хвилину. Зазвичай їм телефонує Овен із пропозицією сходити до лазні, і Терези погоджуються, бо куди ще подітися?

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони люблять бути в центрі уваги. Навіть якщо святкують удома у піжамі, вони зроблять собі зачіску, манікюр і виглядатимуть, як голлівудські зірки. Тому що Новий рік — це ще один привід блищати.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці завжди мають ідеальний план: виспатися, прогулятися, замовити їжу й зустріти Новий рік у теплій компанії. Проте план часто летить шкереберть, але Стрілець не засмучується, адже для них головне — гарний настрій. Тим більше завжди є запасний варіант піти в лазню з Овном.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги — майстри планування й контролю. Їхній Новий рік залежить від стану бюджету та печінки. Вони можуть об'єднати день народження й новорічну вечірку в один захід або святкувати кілька днів поспіль. У будь-якому разі їхнє свято завжди особливе.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії хочуть простого, спокійного свята. Але зазвичай їх знаходять друзі й витягують на найгучнішу вечірку. Там вони миттєво потрапляють у центр уваги й перетворюються на душу компанії.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби до останнього не знають, де святкуватимуть. Їхні роздуми між "залишитися вдома" та "піти до друзів" часто затягуються до півночі. Але де б вони не були, їхнє свято завжди наповнене емоціями та чарами.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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