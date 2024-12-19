Как Новый год празднуют разные знаки Зодиака — астрологи составили веселый гороскоп

Праздничный гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новый год — это время магии, желаний и незабываемых моментов, а еще отличный повод раскрыть уникальные черты характера каждого знака Зодиака. Как именно празднуют этот волшебный праздник Овны, Львы или Рыбы? Нужен ли костюм с блестками Скорпиону, а Деве идеально сервированный стол? Астрологи раскрыли все секреты — забавные, положительные и с капелькой иронии.

Как отмечают Новый год разные знаки Зодиака — узнайте в статье от Новини.LIVE.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны живут по принципу: чем масштабнее, тем лучше! Однако им не нужен целый месяц для подготовки — энергии вполне хватает организовать грандиозную вечеринку за несколько часов. Вертеп, щедривки, баня, сани — это лишь часть плана. А уже 1 января Овен может очнуться на пальме с миской оливье и вопросом: "Как я сюда попал?".

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов Новый год — это о порядке и комфорте. Они начинают планировать праздник еще весной, чтобы все было идеально. Но даже самые педантические Тельцы "срываются" до полуночи и отправляются туда, где настоящий праздник. И часто это баня Овна, потому что куда еще?

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

"Сегодня 31 декабря?! Как так?" — вот типичное утро Близнецов в канун праздника. Их Новый год превращается в калейдоскоп событий: они успевают подстричься, купить елку, написать пьесу и приготовить закуски на двадцать персон. А потом с облегчением падают в кресло и просят: "Налейте уже шампанского!"

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков Новый год — это семейный уют и теплые объятия. Они тщательно выбирают подарки, беспокоятся о каждой детали и стараются угодить всем. Но если кто-нибудь напоит Рака еще вечером 31 декабря, он может внезапно превратиться в авантюрного Овна и оказаться в Карпатах или Таиланде, не успев проститься.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы — цари праздничных столов и лидеры самых громких вечеринок. Их праздник — это шоу с блестками, шикарными блюдами и лучшей музыкой. Но все это великолепие — для гостей. Главная цель Льва — напомнить всем, кто здесь главный.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы готовятся к Новому году как к капитальному ремонту. Перед праздником они клеят обои, моют окна и обновляют декор. Иногда подготовка настолько увлекает их, что вместо шампанского на стол попадает банка краски, но результат всегда поражает.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы планируют пять сценариев празднования, но всегда решают все в последнюю минуту. Обычно им звонит Овен с предложением сходить в баню, и Весы соглашаются, а куда еще деться?

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы любят быть в центре внимания. Даже если празднуют дома в пижаме, они сделают себе прическу, маникюр и будут выглядеть как голливудские звезды. Потому что Новый год — это еще один повод блистать.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов всегда есть идеальный план: выспаться, прогуляться, заказать еду и встретить Новый год в теплой компании. Однако план часто летит кувырком, но Стрелец не расстраивается, ведь для них главное — хорошее настроение. Тем более всегда есть запасной вариант пойти в баню с Овном.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козороги — мастера планирования и контроля. Их Новый год зависит от состояния бюджета и печени. Они могут объединить день рождения и новогоднюю вечеринку в одно мероприятие или праздновать несколько дней. В любом случае их праздник всегда особенный.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи хотят простого, спокойного праздника. Но обычно их находят друзья и вытаскивают на громкую вечеринку. Там они мгновенно попадают в центр внимания и превращаются в душу компании.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы до последнего не знают, где будут праздновать. Их размышления между "остаться дома" и "пойти к друзьям" часто затягиваются до полуночи. Но где бы они ни были, их праздник всегда наполнен эмоциями и волшебством.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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