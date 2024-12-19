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Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — веселый гороскоп

19 декабря 2024 12:01
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Как Новый год празднуют разные знаки Зодиака — астрологи составили веселый гороскоп
Праздничный гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новый год — это время магии, желаний и незабываемых моментов, а еще отличный повод раскрыть уникальные черты характера каждого знака Зодиака. Как именно празднуют этот волшебный праздник Овны, Львы или Рыбы? Нужен ли костюм с блестками Скорпиону, а Деве идеально сервированный стол? Астрологи раскрыли все секреты — забавные, положительные и с капелькой иронии.

Как отмечают Новый год разные знаки Зодиака — узнайте в статье от Новини.LIVE.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны живут по принципу: чем масштабнее, тем лучше! Однако им не нужен целый месяц для подготовки — энергии вполне хватает организовать грандиозную вечеринку за несколько часов. Вертеп, щедривки, баня, сани — это лишь часть плана. А уже 1 января Овен может очнуться на пальме с миской оливье и вопросом: "Как я сюда попал?".

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов Новый год — это о порядке и комфорте. Они начинают планировать праздник еще весной, чтобы все было идеально. Но даже самые педантические Тельцы "срываются" до полуночи и отправляются туда, где настоящий праздник. И часто это баня Овна, потому что куда еще?

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

"Сегодня 31 декабря?! Как так?" — вот типичное утро Близнецов в канун праздника. Их Новый год превращается в калейдоскоп событий: они успевают подстричься, купить елку, написать пьесу и приготовить закуски на двадцать персон. А потом с облегчением падают в кресло и просят: "Налейте уже шампанского!"

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков Новый год — это семейный уют и теплые объятия. Они тщательно выбирают подарки, беспокоятся о каждой детали и стараются угодить всем. Но если кто-нибудь напоит Рака еще вечером 31 декабря, он может внезапно превратиться в авантюрного Овна и оказаться в Карпатах или Таиланде, не успев проститься.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы — цари праздничных столов и лидеры самых громких вечеринок. Их праздник — это шоу с блестками, шикарными блюдами и лучшей музыкой. Но все это великолепие — для гостей. Главная цель Льва — напомнить всем, кто здесь главный.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы готовятся к Новому году как к капитальному ремонту. Перед праздником они клеят обои, моют окна и обновляют декор. Иногда подготовка настолько увлекает их, что вместо шампанского на стол попадает банка краски, но результат всегда поражает.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы планируют пять сценариев празднования, но всегда решают все в последнюю минуту. Обычно им звонит Овен с предложением сходить в баню, и Весы соглашаются, а куда еще деться?

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы любят быть в центре внимания. Даже если празднуют дома в пижаме, они сделают себе прическу, маникюр и будут выглядеть как голливудские звезды. Потому что Новый год — это еще один повод блистать.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов всегда есть идеальный план: выспаться, прогуляться, заказать еду и встретить Новый год в теплой компании. Однако план часто летит кувырком, но Стрелец не расстраивается, ведь для них главное — хорошее настроение. Тем более всегда есть запасной вариант пойти в баню с Овном.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козороги — мастера планирования и контроля. Их Новый год зависит от состояния бюджета и печени. Они могут объединить день рождения и новогоднюю вечеринку в одно мероприятие или праздновать несколько дней. В любом случае их праздник всегда особенный.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи хотят простого, спокойного праздника. Но обычно их находят друзья и вытаскивают на громкую вечеринку. Там они мгновенно попадают в центр внимания и превращаются в душу компании.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы до последнего не знают, где будут праздновать. Их размышления между "остаться дома" и "пойти к друзьям" часто затягиваются до полуночи. Но где бы они ни были, их праздник всегда наполнен эмоциями и волшебством.

 

Как празднуют Новый год разные знаки Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака новогодняя ночь 2025 года подарит исполнение мечтаний.

Напомним, мы рассказывали, какие три знака Зодиака получат подарок мечты на Новый 2025 год.

Также мы делились как правильно сформулировать и загадать желания на Новый 2025 год.

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