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Східний гороскоп для Собак на 2025 рік — що обіцяє мудра Змія

24 грудня 2024 05:19
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Китайський гороскоп для Собак на 2025 рік — що чекати у фінансах, кар'єрі та коханні
Китайський гороскоп для Собаки на 2025 рік. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії обіцяє тим, хто народжений під східним знаком Зодіаку Собаки, рік спокою та гармонії, хоча час від часу штиль може змінюватися незначною бурею. Для Собаки це чудовий період, щоб відпочити після активного 2024 року, оцінити свої досягнення та поставити нові цілі. Головне — використати цей час для перезавантаження та підготовки до майбутніх звершень.

Що чекати Собакам у коханні, кар'єрі, фінансах та здоров'ї у 2025 році Зеленої Дерев'яної Змії — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Коли роки Собаки за китайським календарем 

За східним гороскопом, ваш знак Зодіаку Собака, якщо ви народжені:

  • 1922 року;
  • 1934 року;
  • 1946 року;
  • 1958 року;
  • 1970 року;
  • 1982 року;
  • 1994 року;
  • 2006 року;
  • 2018 року. 

Рік Жовтого Земляного Собаки слід чекати 3 лютого 2030 року. Наступного разу цей знак пануватиме аж 22 січня 2042 року — це буде рік Білого Металевого Собаки.

 

Коли роки Собаки за китайським календарем
Китайський знак Зодіаку Собака. Фото: freepik.com

Загальна характеристика 2025 року для Собак — час відпочинку та оновлення

Як стверджують астрологи, після насиченої та динамічної осені 2024 року, багато Собак захочуть перепочити й зібратися з думками. На щастя, Змія подарує цю можливість. Справжні період гармонії та розквіту стане весна. Це буде ідеальна можливість накопичити енергію. 

У другій половині року Собаки отримають шанс розв'язати старі проблеми в особистому житті або вийти на новий рівень у кар'єрі. Проте, якщо вас влаштовує та стабільність, яка є, то можна просто насолоджуватися комфортом і спокоєм.

Астрологи радять виділити час для того, щоб оцінити свої досягнення та побудувати плани на майбутнє. Слід уникати імпульсивних рішень і не забувати про саморозвиток. 

Найсприятливіші періоди 2025 року для Собак:

  • березень;
  • серпень;
  • листопад.

Небезпечні періоди:

  • червень;
  • вересень.

Східна мудрість для Собаки: "Дорогоцінний камінь не відшліфувати без тертя. Так само й людина не може досягти успіху без подолання труднощів".

 

Загальна характеристика 2025 року для Собак — час відпочинку та оновлення
Китайський знак Зодіаку Собака. Фото: freepik.com

Що чекати Собакам у сфері фінансів 2025 року 

Фінансова ситуація буде передбачуваною. Постійний дохід дозволить почуватися впевнено протягом усього року. Однак не розслабляйтеся: контролюйте витрати, уникайте імпульсивних покупок і вчасно сплачуйте всі рахунки.

Особливо уважно стежте за подачею показників лічильників, оплатою комунальних послуг та штрафів. Недбалість може призвести до зайвих витрат і штрафних санкцій.

 

Що чекати Собакам у сфері фінансів 2025 року
Китайський знак Зодіаку Собака. Фото: google.com

Що Змія обіцяє Собакам 2025 року у сфері кар'єри

У 2025 році для Собак важливо працювати в команді. Не намагайтеся тягнути весь вантаж відповідальності самостійно. Шукайте однодумців, делегуйте обов'язки та відкривайтеся для співпраці. Весна буде сприятливим періодом для реалізації спільних проєктів.

Літні місяці обіцяють бути продуктивними. Роботи стане більше, але й успіхи не змусять на себе чекати. Уникайте конфліктів із керівництвом і конкурентами, щоб не втратити досягнутого.

 

Що Змія обіцяє Собакам 2025 року у сфері кар'єри
Китайський знак Зодіаку Собака. Фото: freepik.com

Кохання та стосунки — яких несподіванок чекати Собакам 2025 року

Для Собак, які перебувають у стосунках, 2025 рік може стати випробуванням на довіру. Ревнощі чи підозри з боку партнера можуть ускладнити спілкування. Спробуйте зберігати спокій, не робіть із цього проблеми й навчіться вчасно "випускати пар".

Самотнім Собакам слід бути обачними. Цього року ризик натрапити на недобросовісних людей чи токсичних партнерів буде вищим, ніж зазвичай. Не поспішайте довіряти новим знайомим і спочатку дізнайтеся про них якомога більше.

 

Кохання та стосунки — яких несподіванок чекати Собакам 2025 року
Китайський знак Зодіаку Собака. Фото: google.com

Яким буде здоров'я Собак 2025 року

На початку 2025 року можливі проблеми з травленням, тому зверніть увагу на свій раціон. Навесні бажано відвідати офтальмолога, щоб перевірити зір. Літо — час дати відпочинок тілу.

Друга половина року потребуватиме емоційної стійкості. Відпускайте негатив, більше часу приділяйте релаксації та дотримуйтесь балансу між роботою і відпочинком.

 

Яким буде здоров'я Собак 2025 року
Китайський знак Зодіаку Собака. Фото: freepik.com

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06:30 Заміна військово-облікового документу — усі підстави

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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