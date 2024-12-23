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Східний гороскоп для Півнів на 2025 рік — які несподіванки чекати

23 грудня 2024 05:19
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Китайський гороскоп для Півня на 2025 рік — що чекати у фінансах, кар'єрі та коханні
Китайський гороскоп для Півня на 2025 рік. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Для Півнів 2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії стане справжнім випробуванням, доведеться подолати чимало труднощів на шляху до щастя та успіху. Як стверджують астрологи, все через природну несумісність цих двох східних знаків Зодіаку. Хай там як, але навіть у складних ситуаціях ви зможете досягти потужних результатів, якщо будете зважено приймати рішення та діяти рішуче. 

Що чекати Півням у коханні, кар'єрі, фінансах та здоров'ї у 2025 році Зеленої Дерев'яної Змії — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Коли роки Півня

За китайським гороскопом, ваш знак Зодіаку Півень, якщо ви народжені:

  • 1921 року;
  • 1933 року;
  • 1945 року;
  • 1957 року;
  • 1969 року;
  • 1981 року;
  • 1993 року;
  • 2005 року;
  • 2017 року.

Рік Жовтого Земляного Півня слід чекати 13 лютого 2029 року. Наступного разу цей знак пануватиме аж 2041 року — це буде рік Білого Металевого Півня.

 

Коли роки Півня
Китайський знак Зодіаку Півень. Фото: freepik.com

Загальна характеристика 2025 року для Півнів — життя всупереч обставинам

Основна частина 2025 року пройде під знаком боротьби з труднощами. Найбільше викликів виникне через родину — підтримка літніх родичів і дітей забере багато сил, часу та ресурсів. У такі моменти важливо пам'ятати про власні потреби та знаходити час для відновлення.

Літо стане періодом тимчасового полегшення, коли можна перепочити й відновити енергію. Допоможуть медитація, дихальні практики й прогулянки на природі. Зберігаючи внутрішній баланс і мудрість, ви зможете подолати всі труднощі та вийти з цього року сильнішими.

Сприятливі періоди для Півнів 2025 року:

  • квітень;
  • перша половина червня;
  • жовтень.

Небезпечні періоди:

  • лютий;
  • серпень;
  • друга половина грудня.

Східна мудрість для Півня: "Спати на одній подушці — ще не означає бачити одні й ті ж сни".

 

Загальна характеристика 2025 року для Півнів — життя всупереч обставинам
Китайський знак Зодіаку Півень. Фото: freepik.com

Що чекати Півням у сфері фінансів 2025 року 

У 2025 році Півень може розраховувати на стабільний, але не надто високий дохід. Грошей вистачить на основні потреби, але великих покупок або подорожей краще уникати.

Особливу увагу варто приділити фінансовій дисципліні восени: своєчасно сплачуйте рахунки, податки та штрафи. Не відкладайте повернення боргів, адже це допоможе уникнути непорозумінь і зберегти фінансову репутацію.

 

Що чекати Півням у сфері фінансів 2025 року
Китайський знак Зодіаку Півень. Фото: freepik.com

Що Змія принесе Півням 2025 року у сфері кар'єри

Період із квітня по липень стане сприятливим для кар'єрного зростання. Це чудовий час для пошуку нової роботи, підвищення на посаді чи навіть відкриття власного бізнесу.

Однак важливо ретельно зважувати свої сили й ризики. Приймайте рішення тільки після ретельного аналізу. Без належної підготовки ви можете постати перед труднощами, які перекреслять усі зусилля.

 

Що Змія принесе Півням 2025 року у сфері кар'єри
Китайський знак Зодіаку Півень. Фото: freepik.com

Кохання та стосунки — яких несподіванок чекати Півням 2025 року

Півням, які перебувають у стосунках, варто замислитися над їхньою глибиною та перспективами. Чи збігаються ваші цілі з партнером? Якщо ні, то кінець літа може принести розчарування. Важливо не триматися за ілюзії й обирати шлях, що відповідає вашим інтересам.

Для тих, хто у пошуку, найкращим періодом для романтики стане весна. Але будьте обережні: є ризик зустріти людину, яка може виявитися дволикою або втягнути вас у токсичні стосунки. Не поспішайте з висновками, доки не переконаєтеся в щирості партнера.

 

Кохання та стосунки — яких несподіванок чекати Півням 2025 року
Китайський знак Зодіаку Півень. Фото: freepik.com

Якими будуть для Півня сфери здоров'я та краси 2025 року

У 2025 році Півню варто подбати про серце й печінку. У міжсезоння звертайте увагу на симптоми застуди, а в осінній період — на стан волосся. Слідкуйте за артеріальним тиском, особливо під час магнітних бур.

Дієти й суворі обмеження у харчуванні в цьому році небажані. Натомість надайте перевагу збалансованому раціону та позбавленню шкідливих звичок. Регулярний догляд за собою допоможе підтримати гармонію й внутрішній спокій.

 

Якими будуть для Півня сфери здоров'я та краси 2025 року
Китайський знак Зодіаку Півень. Фото: freepik.com

Також пропонуємо ознайомитися зі своїми прогнозами на 2025 рік:

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06:01 У клієнтів Ощадбанку нова проблема — яка послуга недоступна

05:30 Свято після трагедії — фото з різдвяних ярмарків Німеччини

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

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