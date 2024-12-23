Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Восточный гороскоп для Петухов на 2025 год — какие сюрпризы ждать arrow

Восточный гороскоп для Петухов на 2025 год — какие сюрпризы ждать

23 декабря 2024 05:19
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Китайский гороскоп для Петуха на 2025 год — что ждать в финансах, карьере и любви
Китайский гороскоп для Петуха на 2025 год. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Для Петухов 2025 год Зеленой Деревянной Змеи станет настоящим испытанием, придется преодолеть немало трудностей на пути к счастью и успеху. Как утверждают астрологи, все из-за естественной несовместимости этих двух восточных знаков Зодиака. Как бы то ни было, но даже в сложных ситуациях вы сможете добиться мощных результатов, если будете взвешено принимать решения и действовать решительно.

Что ждать Петухам в любви, карьере, финансах и здоровье в 2025 году Зеленой Деревянной Змеи — узнайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда годы Петуха

По китайскому гороскопу, ваш знак Зодиака Петух, если вы рождены в:

  • 1921 году;
  • 1933 году;
  • 1945 году;
  • 1957 году;
  • 1969 году;
  • 1981 году;
  • 1993 году;
  • 2005 году;
  • 2017 году.

Год Желтого Земляного Петуха следует ждать 13 февраля 2029 года. В следующий раз этот знак будет властвовать только в 2041 году — это будет год Белого Металлического Петуха.

 

Когда годы Петуха
Китайский знак Зодиака Петух. Фото: freepik.com

Общая характеристика 2025 для Петухов — жизнь вопреки обстоятельствам

Основная часть 2025 года пройдет под знаком борьбы с трудностями. Больше всего вызовов возникнет из-за семьи — поддержка пожилых родственников и детей займет много сил, времени и ресурсов. В такие моменты важно помнить о своих потребностях и находить время для восстановления.

Лето станет периодом временного облегчения, когда можно отдохнуть и восстановить энергию. Помогут медитация, дыхательные практики и прогулки на природе. Сохраняя внутренний баланс и мудрость, вы сможете преодолеть все трудности и выйти из этого года сильнее.

Благоприятные периоды для Петухов в 2025 году:

  • апрель;
  • первая половина июня;
  • октябрь.

Опасные периоды:

  • февраль;
  • август;
  • вторая половина декабря.

Восточная мудрость для Петуха: "Спать на одной подушке еще не значит видеть одни и те же сны".

 

Общая характеристика 2025 года для Петухов — жизнь вопреки обстоятельствам
Китайский знак Зодиака Петух. Фото: freepik.com

Что ждать Петухам в сфере финансов в 2025 году

В 2025 году Петух может рассчитывать на стабильный, но не слишком высокий доход. Денег хватит на основные нужды, но больших покупок или путешествий лучше избегать.

Особое внимание следует уделить финансовой дисциплине осенью: своевременно уплачивайте счета, налоги и штрафы. Не откладывайте возврат долгов, это поможет избежать недоразумений и сохранить финансовую репутацию.

 

Что ждать Петухам в сфере финансов 2025 года
Китайский знак Зодиака Петух. Фото: freepik.com

Что Змея принесет Петухам в 2025 году в сфере карьеры

Период с апреля по июль станет благоприятным для карьерного роста. Это отличное время для поиска новой работы, повышения в должности или даже открытия собственного бизнеса.

Однако важно тщательно взвешивать свои силы и риски. Принимайте решение только после тщательного анализа. Без должной подготовки вы можете предстать перед трудностями, которые перечеркнут все усилия.

 

Что Змея принесет Петухам 2025 года в сфере карьеры
Китайский знак Зодиака Петух. Фото: freepik.com

Любовь и отношения — каких неожиданностей ждать Петухам в 2025 году

Находящимся в отношениях Петухам стоит задуматься над их глубиной и перспективами. Совпадают ли ваши цели с партнером? Если нет, то конец лета может принести разочарование. Важно не держаться за иллюзии и выбирать путь, отвечающий вашим интересам.

Для тех, кто в поиске, лучшим периодом для романтики станет весна. Но будьте осторожны: есть риск встретить человека, который может оказаться двуликим или вовлечь вас в токсичные отношения. Не торопитесь с выводами, пока не убедитесь в искренности партнера.

 

Любовь и отношения — каких неожиданностей ждать Петухам 2025 года
Китайский знак Зодиака Петух. Фото: freepik.com

Какими будут для Петуха сферы здоровья и красоты в 2025 году

В 2025 году Петуху следует позаботиться о сердце и печени. В межсезонье обращайте внимание на симптомы простуды, а в осенний период — на состояние волос. Следите за артериальным давлением, особенно во время магнитных бурь.

Диеты и строгие ограничения в питании в этом году нежелательны. Вместо этого отдайте предпочтение сбалансированному рациону и избавлению от вредных привычек. Регулярный уход за собой поможет поддержать гармонию и внутреннее спокойствие.

 

Какими будут для Петуха сферы здоровья и красоты 2025 года
Китайский знак Зодиака Петух. Фото: freepik.com

Также предлагаем ознакомиться со своими прогнозами на 2025 год.

прогнозы Астрология знаки Зодиака китайский гороскоп 2025 год Петухи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:30 Праздник после трагедии — фото с рождественских ярмарок Германии

05:05 В центре и на востоке будут дожди — прогноз погоды на сегодня

04:30 Добровольцы выполняют обязанности лучше, чем мобилизованные

03:26 "Азов" ищет на работу хирургов — какая зарплата и требования

02:42 Трамп определился, кто станет заместителями главы Пентагона

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

02:18 В Броварах беспилотник прилетел в дом чемпиона мира по боксу

01:32 Мужчина проигнорировал две боевые повестки — как наказал суд

01:30 Повысилась ли мобилизация из-за повесток по почте — ответ ТЦК

01:08 Россия атакует Украину дронами — где существует угроза

00:39 Владелец известного украинского клуба назвал Мудрика убогим

05:30 Праздник после трагедии — фото с рождественских ярмарок Германии

05:05 В центре и на востоке будут дожди — прогноз погоды на сегодня

04:30 Добровольцы выполняют обязанности лучше, чем мобилизованные

03:26 "Азов" ищет на работу хирургов — какая зарплата и требования

02:42 Трамп определился, кто станет заместителями главы Пентагона

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

02:18 В Броварах беспилотник прилетел в дом чемпиона мира по боксу

01:32 Мужчина проигнорировал две боевые повестки — как наказал суд

01:30 Повысилась ли мобилизация из-за повесток по почте — ответ ТЦК

01:08 Россия атакует Украину дронами — где существует угроза

00:39 Владелец известного украинского клуба назвал Мудрика убогим

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке