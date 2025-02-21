М'ясопусна батьківська субота 2025 — які молитви читати за упокій близьких і воїнів

Жінка молиться у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Вже 22 лютого, за тиждень до початку Великого посту, на українських вірян чекає Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Це день, коли ми поминаємо померлих родичів та близьких й молимося за упокій їхньої душі.

Як поминати померлих у Батьківську суботу 22 лютого та які сильні молитви варто прочитати, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Як поминати померлих у М'ясопусну суботу

Суть усіх батьківських субот полягає у тому, щоб допомогти душам померлих знайти спокій у царстві Божому. Для цього потрібно молитися.

За день до Вселенської суботи віряни збираються у церкві на панахиду, в храмі залишають "записки за упокій" з іменами людей, яких потрібно пом'янути. Важливо: в записці не можна вказувати імена самогубців, або людини, яка була не хрещена. Для цих покійних є інші відведені дні для поминання.

Також приносять продукти: хліб, цукор, олія, крупи тощо. Ці продукти священник, або людина, яку він благословить, розділяє серед служителів храму та тих, хто потребує.

А вже у суботу вранці християни знову збираються на літургію, під час якою священнослужителі зачитують імена померлих, які були вказані у "записках за упокій".

В церкві також потрібно поставити свічку та помолитися за упокій душ померлих родичів та близьких. У батьківську суботу 22 лютого віряни також можуть помолитися за душі воїнів, які віддали своє життя за Україну.

Традиційно після літургії віряни відвідують кладовища. На цвинтар треба приходити зі свічкою (лампадкою) і живими квітами. Потрібно запалити свічку, згадати покійного і ще раз прочитати молитву.

Жінка молиться у церкві перед іконою. Фото: РБК-Україна

Сильні молитви за покійних родичів та воїнів

Ми пропонуємо вам чотири сильні молитви за упокій, які можна прочитати у Вселенську м'ясопусну батьківську суботу:

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Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне.

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Господи Боже Всемилостивий, Творець неба і землі, згадай душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і прости їм всі гріхи вільні й мимовільні, явні й таємні. Прийми їх до Царства Твого Небесного і даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогону, ні хвороби, але життя вічне. Прошу Тебе, Милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих.

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Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, воскреслий з мертвих, що смертю Своєю смерть подолав, воскреси душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і даруй їм вічне життя з Тобою в Царстві Твоєму Небесному. Просимо Тебе, Господи, помилуй душі (імена померлих) і даруй їм вічний спокій.

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Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу. Нехай їхня пам'ять буде благословенна нами, їхніми близькими. Дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя. Просимо Тебе, Милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих.

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