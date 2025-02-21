М'ясопусна батьківська субота 2025 — які молитви читати за упокій близьких і воїнів

Сильні молитви за упокій на Вселенську батьківську суботу 2025
Вже 22 лютого, за тиждень до початку Великого посту, на українських вірян чекає Вселенська м'ясопусна батьківська субота. Це день, коли ми поминаємо померлих родичів та близьких й молимося за упокій їхньої душі.
Як поминати померлих у Батьківську суботу 22 лютого та які сильні молитви варто прочитати, дізнавайтесь далі у нашій статті.
Як поминати померлих у М'ясопусну суботу
Суть усіх батьківських субот полягає у тому, щоб допомогти душам померлих знайти спокій у царстві Божому. Для цього потрібно молитися.
За день до Вселенської суботи віряни збираються у церкві на панахиду, в храмі залишають "записки за упокій" з іменами людей, яких потрібно пом'янути. Важливо: в записці не можна вказувати імена самогубців, або людини, яка була не хрещена. Для цих покійних є інші відведені дні для поминання.
Також приносять продукти: хліб, цукор, олія, крупи тощо. Ці продукти священник, або людина, яку він благословить, розділяє серед служителів храму та тих, хто потребує.
А вже у суботу вранці християни знову збираються на літургію, під час якою священнослужителі зачитують імена померлих, які були вказані у "записках за упокій".
В церкві також потрібно поставити свічку та помолитися за упокій душ померлих родичів та близьких. У батьківську суботу 22 лютого віряни також можуть помолитися за душі воїнів, які віддали своє життя за Україну.
Традиційно після літургії віряни відвідують кладовища. На цвинтар треба приходити зі свічкою (лампадкою) і живими квітами. Потрібно запалити свічку, згадати покійного і ще раз прочитати молитву.
Сильні молитви за покійних родичів та воїнів
Ми пропонуємо вам чотири сильні молитви за упокій, які можна прочитати у Вселенську м'ясопусну батьківську суботу:
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Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне.
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Господи Боже Всемилостивий, Творець неба і землі, згадай душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і прости їм всі гріхи вільні й мимовільні, явні й таємні. Прийми їх до Царства Твого Небесного і даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогону, ні хвороби, але життя вічне. Прошу Тебе, Милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих.
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Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, воскреслий з мертвих, що смертю Своєю смерть подолав, воскреси душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і даруй їм вічне життя з Тобою в Царстві Твоєму Небесному. Просимо Тебе, Господи, помилуй душі (імена померлих) і даруй їм вічний спокій.
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Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу. Нехай їхня пам'ять буде благословенна нами, їхніми близькими. Дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя. Просимо Тебе, Милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих.
Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у М’ясопусну батьківську суботу.
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