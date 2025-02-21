Мясопустная родительская суббота 2025 — какие молитвы читать за упокой близких и воинов

Женщина молится в церкви на богослужении. Фото: google.com

Уже 22 февраля, за неделю до начала Великого поста, украинских верующих ждет Вселенская мясопустная родительская суббота. Это день, когда мы поминаем умерших родственников и близких и молимся за упокой их души.

Как поминать умерших в Родительскую субботу 22 февраля и какие сильные молитвы стоит прочитать, узнавайте далее в нашей статье.

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Как поминать умерших в Мясопустную субботу

Суть всех родительских суббот заключается в том, чтобы помочь душам умерших обрести покой в царстве Божьем. Для этого нужно молиться.

За день до Вселенской субботы верующие собираются в церкви на панихиду, в храме оставляют "записки за упокой" с именами людей, которых нужно помянуть. Важно: в записке нельзя указывать имена самоубийц, или человека, который был не крещеный. Для этих усопших есть другие отведенные дни для поминовения.

Также приносят продукты: хлеб, сахар, масло, крупы и т.д. Эти продукты священник, или человек, которого он благословит, разделяет среди служителей храма и тех, кто нуждается.

А уже в субботу утром христиане снова собираются на литургию, во время которой священнослужители зачитывают имена умерших, которые были указаны в "записках за упокой".

В церкви также нужно поставить свечу и помолиться за упокой душ умерших родственников и близких. В родительскую субботу 22 февраля верующие также могут помолиться за души воинов, которые отдали свою жизнь за Украину.

Традиционно после литургии верующие посещают кладбища. На кладбище надо приходить со свечой (лампадкой) и живыми цветами. Нужно зажечь свечу, вспомнить усопшего и еще раз прочитать молитву.

Женщина молится в церкви перед иконой. Фото: РБК-Украина

Сильные молитвы за усопших родственников и воинов

Мы предлагаем вам четыре сильные молитвы за упокой, которые можно прочитать во Вселенскую мясопустную родительскую субботу:

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Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все прегрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное.

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Господи Боже Всемилостивый, Творец неба и земли, помяни души рабов Твоих (имена умерших), отошедших от мира сего, и прости им все грехи вольные и невольные, явные и тайные. Прими их в Царство Твое Небесное и даруй им вечный покой, где нет ни печали, ни стенания, ни болезни, но жизнь вечная. Прошу Тебя, Милосердный Боже, услышь эту молитву и помилуй души умерших.

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Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, воскресший из мертвых, смертью Своею смерть преодолевший, воскреси души рабов Твоих (имена умерших), отошедших от мира сего, и даруй им жизнь вечную с Тобою в Царствии Твоем Небесном. Просим Тебя, Господи, помилуй души (имена умерших) и даруй им вечный покой.

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Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу сохранить в памяти образов рабов Твоих (имена умерших), которые отошли из этого мира. Пусть их память будет благословенна нами, их близкими. Позволь нам вспоминать их с любовью и благодарностью за все, что они сделали для нас при жизни. Просим Тебя, Милосердный Боже, услышь нашу молитву и помилуй души умерших.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу.

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