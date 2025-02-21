Мясопустная родительская суббота 2025 — какие молитвы читать за упокой близких и воинов

Сильные молитвы за упокой на Вселенскую родительскую субботу 2025
Уже 22 февраля, за неделю до начала Великого поста, украинских верующих ждет Вселенская мясопустная родительская суббота. Это день, когда мы поминаем умерших родственников и близких и молимся за упокой их души.
Как поминать умерших в Родительскую субботу 22 февраля и какие сильные молитвы стоит прочитать, узнавайте далее в нашей статье.
Как поминать умерших в Мясопустную субботу
Суть всех родительских суббот заключается в том, чтобы помочь душам умерших обрести покой в царстве Божьем. Для этого нужно молиться.
За день до Вселенской субботы верующие собираются в церкви на панихиду, в храме оставляют "записки за упокой" с именами людей, которых нужно помянуть. Важно: в записке нельзя указывать имена самоубийц, или человека, который был не крещеный. Для этих усопших есть другие отведенные дни для поминовения.
Также приносят продукты: хлеб, сахар, масло, крупы и т.д. Эти продукты священник, или человек, которого он благословит, разделяет среди служителей храма и тех, кто нуждается.
А уже в субботу утром христиане снова собираются на литургию, во время которой священнослужители зачитывают имена умерших, которые были указаны в "записках за упокой".
В церкви также нужно поставить свечу и помолиться за упокой душ умерших родственников и близких. В родительскую субботу 22 февраля верующие также могут помолиться за души воинов, которые отдали свою жизнь за Украину.
Традиционно после литургии верующие посещают кладбища. На кладбище надо приходить со свечой (лампадкой) и живыми цветами. Нужно зажечь свечу, вспомнить усопшего и еще раз прочитать молитву.
Сильные молитвы за усопших родственников и воинов
Мы предлагаем вам четыре сильные молитвы за упокой, которые можно прочитать во Вселенскую мясопустную родительскую субботу:
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Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все прегрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное.
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Господи Боже Всемилостивый, Творец неба и земли, помяни души рабов Твоих (имена умерших), отошедших от мира сего, и прости им все грехи вольные и невольные, явные и тайные. Прими их в Царство Твое Небесное и даруй им вечный покой, где нет ни печали, ни стенания, ни болезни, но жизнь вечная. Прошу Тебя, Милосердный Боже, услышь эту молитву и помилуй души умерших.
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Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, воскресший из мертвых, смертью Своею смерть преодолевший, воскреси души рабов Твоих (имена умерших), отошедших от мира сего, и даруй им жизнь вечную с Тобою в Царствии Твоем Небесном. Просим Тебя, Господи, помилуй души (имена умерших) и даруй им вечный покой.
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Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу сохранить в памяти образов рабов Твоих (имена умерших), которые отошли из этого мира. Пусть их память будет благословенна нами, их близкими. Позволь нам вспоминать их с любовью и благодарностью за все, что они сделали для нас при жизни. Просим Тебя, Милосердный Боже, услышь нашу молитву и помилуй души умерших.
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу.
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