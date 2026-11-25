Усміхнена жінка на тлі зодіакального кола. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2026 року подарує шістьом знакам Зодіаку чимало приводів для щастя. Останній місяць року буде багатим на важливі астрологічні події, серед яких завершення ретроградного руху Сатурна та Нептуна. Щасливчикам відкриються нові можливості, а давні мрії стануть ближчими до здійснення.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологині Терези Рід для The Old Farmer's Almanac розповідає, для кого грудень 2026 року буде особливо щасливим.

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Які шість знаків Зодіаку відчують щастя у грудні 2026 року

Овен

У грудні до вас повернуться життєва енергія та натхнення. Особливо відчутними зміни будуть після 10-12 грудня. Дозвольте собі відпочинок, про який давно мріяли. Після 21 грудня з'явиться нагода проявити себе у професійній сфері. А новорічна ніч у компанії друзів обіцяє подарувати незабутні емоції.

Рак

Грудень відкриє перед Раками перспективи як у кар'єрі, так і в особистому житті. Вже 9 грудня може з'явитися шанс отримати бажану посаду. У коханні на вас чекає особливе зближення. Наприкінці місяця ви відчуєте, що можете бути собою поруч із дорогими серцю людьми.

Лев

Головним джерелом щастя для Левів стане кохання. Самотні представники знака матимуть шанс зустріти особливу людину. Тим, хто вже знайшов свою половинку, варто наповнити стосунки романтикою. Після 21 грудня з'явиться можливість продемонструвати свої лідерські здібності на роботі.

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Скорпіон

Грудень допоможе Скорпіонам знайти фінансовий спокій. Молодик 9 грудня може принести підвищення або пропозицію нової роботи. Венера у вашому знаку посилить привабливість та впевненість у собі. Друга половина місяця подарує приємні зустрічі та можливість вирушити у подорож.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють успішне завершення року. Вашими козирями стануть красномовство та вміння домовлятися. У стосунках запанує близькість, а відкладені мрії про подорожі отримають шанс на здійснення. Особливо щедрим може виявитися 23 грудня — можливий цінний подарунок або несподіване фінансове надходження.

Водолій

Водолії нарешті відчують душевне піднесення після кількох місяців самозаглиблення. Після 10 грудня повернеться бажання спілкуватися та насолоджуватися життям. Потішать і успіхи на роботі. Завершіть важливі справи до 23 грудня, щоб провести останні дні року без зайвих турбот, у теплій компанії найближчих людей.

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