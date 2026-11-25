Улыбающаяся женщина на фоне зодиакального круга. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2026 года подарит шести знакам Зодиака немало поводов для счастья. Последний месяц года будет богат важными астрологическими событиями, среди которых — завершение ретроградного движения Сатурна и Нептуна. Счастливчикам откроются новые возможности, а давние мечты станут ближе к осуществлению.

Новини.LIVE со ссылкой на прогноз астролога Терезы Рид для The Old Farmer's Almanac рассказывает, для кого декабрь 2026 года будет особенно счастливым.

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Какие шесть знаков Зодиака испытают счастье в декабре 2026 года

Овен

В декабре к вам вернутся жизненная энергия и вдохновение. Особенно ощутимыми изменения будут после 10–12 декабря. Позвольте себе отдых, о котором давно мечтали. После 21 декабря появится возможность проявить себя в профессиональной сфере. А новогодняя ночь в компании друзей обещает подарить незабываемые эмоции.

Рак

Декабрь откроет перед Раками перспективы как в карьере, так и в личной жизни. Уже 9 декабря может представиться шанс получить желанную должность. В любви вас ждет особое сближение. В конце месяца вы почувствуете, что можете быть собой рядом с дорогими сердцу людьми.

Лев

Главным источником счастья для Львов станет любовь. Одинокие представители знака получат шанс встретить особенного человека. Тем, кто уже нашел свою половинку, стоит наполнить отношения романтикой. После 21 декабря появится возможность продемонстрировать свои лидерские качества на работе.

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Скорпион

Декабрь поможет Скорпионам обрести финансовое спокойствие. Новолуние 9 декабря может принести повышение или предложение новой работы. Венера в вашем знаке усилит привлекательность и уверенность в себе. Вторая половина месяца подарит приятные встречи и возможность отправиться в путешествие.

Стрелец

Стрельцам звезды обещают успешное завершение года. Вашими козырями станут красноречие и умение договариваться. В отношениях воцарится близость, а отложенные мечты о путешествиях получат шанс на осуществление. Особенно щедрым может оказаться 23 декабря — возможен ценный подарок или неожиданное финансовое поступление.

Водолей

Водолеи наконец-то почувствуют душевное подъем после нескольких месяцев самопогружения. После 10 декабря вернется желание общаться и наслаждаться жизнью. Порадуют и успехи на работе. Завершите важные дела до 23 декабря, чтобы провести последние дни года без лишних забот, в теплой компании самых близких людей.

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