З Хрещенням Господнім 2026 — як красиво привітати з великим святом 6 січня

Дівчата в українському вбранні. Фото: АІ/Новини.LIVE

У вівторок, 6 січня, українці відзначають одне з найбільших зимових свят — Хрещення Господнє, яке ще називають Богоявлення або Водохреще. Цього дня заведено освячувати воду в храмах, збиратися усією родиною за святковою вечерею, а також вітати один одного, бажаючи добра, миру та злагоди.

Новини.LIVE ділиться добіркою душевних привітань з Хрещенням Господнім у прозі, віршах та листівках. Привітайте найрідніших та подаруйте усмішку тим, хто вам не байдужий.

Реклама

Читайте також:

З Водохрещем 2026 — красиві вірші українською мовою

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос хрестився!

З Хрещенням Господнім!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Водохреще на порозі,

Світле свято зустрічай.

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай підуть усі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

Привітання з Хрещенням Господнім у щирій прозі та своїми словами

Щиро вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Нехай освячена вода цього дня стане знаком очищення, оновлення й надії, а віра наповнить серце силою та світлом.

***

З Водохрещем Христовим! Бажаємо нашим захисникам сталевого здоров’я, витримки, сил та незламної віри! Хай Господь оберігає їх й благословляє, щоб кожен воїн повернувся до своєї родини цілим та неушкодженим!

***

Вітаю вас з Господнім Хрещенням! Бажаю радості в серці та добрих новин у житті. Нехай Господь оберігає вас і нашу Україну.

***

Вітаю вас з Водохрещем! Нехай Господь благословляє вашу родину, дарує достаток, сили та надію, оберігає кожного, хто вам дорогий.

***

Бажаю вашій родині злагоди, добробуту й душевного спокою. Нехай у нашій Україні панує взаємоповага та єдність, а мир настане якнайшвидше. Вітаю з Водохрещем!

***

Вітаю вас зі святом Йордану! Бажаю залишити в минулому всі тривоги й печалі, а новий шлях розпочати з чистою душею, міцною вірою та добрими думками.

***

Вітаю з Водохрещем! Нехай серце буде легким, думки світлими, здоров'я міцним, а поруч тільки ті люди, з якими тепло навіть у найлютіший холод.

***

З Йорданом! Бажаємо Вашій родині світлих днів, миру, затишку! Хай Святий Дух зійде до вашої оселі!

***

Щиро вітаю вас з Хрещенням Господнім! Нехай здоров'я буде міцним, а кожен день дарує привід для щирої усмішки.

***

Вітаю вас з Водохрещем! Нехай у вашому житті буде більше приводів для радості, ніж для тривог.

З Хрещенням Господнім 2026 — яскраві листівки до свята 6 січня

Листівки з Хрещенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Хрещенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Хрещенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Хрещенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Хрещенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали про головні українські традиції та заборони на Водохреще, які допоможуть уникнути нещасть та привабити удачу на увесь рік.

Також ділимося церковним календарем свят на січень 2026 року.